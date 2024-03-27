В Нижнем Тагиле серьёзная нехватка участковых

В Свердловской области в настоящее время не хватает около 3800 полицейских. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков, выступая 26 марта в ЗакСО. По словам генерала, в целом по главку некомплект составляет 19,4%.

«Отток участковых [в Свердловской области] прекратился. У нас есть районы (например, Красноуфимск), где 100% участковых, вакансий нет. Проблемные города — Екатеринбург, где у нас самый большой некомплект участковых, и Нижний Тагил», — заявил Мешков.

Главной причиной нехватки кадров он назвал низкую зарплату. Средняя зарплата полицейского в регионе составляет 70 тысяч рублей, поэтому многие сотрудники, отслужив 20 лет, выходят на пенсию, после чего устраиваются на более высокооплачиваемую работу вне системы МВД.