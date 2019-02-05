В Нижнем Тагиле сервисмен «Тойота центра» разбил Land Cruiser Prado клиента, врезавшись в витрину автосалона

Механик автосалона «Тойота центр» разбил автомобиль клиента, врезавшись на нём в стеклянную витрину автосалона. Как сообщает vladtime.ru, владелец белого Land Cruiser Prado отдал свой автомобиль в профильный сервис для технического обслуживания. Через несколько часов автолюбителя вызвали обратно в центр, где рассказали о ДТП. По официальной версии, днём 31 января механик салона при перегонке джипа не справился с управлением и протаранил окно салона. От удара треснули два витражных стекла и помялся левый бок внедорожника. На место аварии был вызван наряд ДПС, который зафиксировал дорожно-транспортное происшествие.

По информации издания, представители автосалона предложили автовладельцу оформить ДТП на себя, получив выплату по КАСКО, или отремонтировать автомобиль за счёт компании, но мужчина отказался. Исполнительный директор «Тойота центра» Евгений Мясников подтвердил АН «Между строк» факт ДТП, но опроверг информацию о попытке договориться с клиентом.