В Нижнем Тагиле семья с ребёнком-инвалидом только через суд добилась от мэрии получения льготного жилья 

В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры семья, воспитывающая ребёнка-инвалида, получила квартиру, которая полагалась ей вне очереди. Долгое время семья из шести человек (трое взрослых и трое детей, один из которых имеет инвалидность) жила в двухкомнатной квартире в посёлке Старатель. Прокуратура Ленинского района провела проверку и выявила, что семья не обеспечена жильём, хотя была поставлена муниципалитетом в очередь.

«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что администрация Нижнего Тагила поставила семью из пяти человек, воспитывающую шестнадцатилетнего ребёнка-инвалида, на учёт в качестве малоимущих, но не предоставила им жилое помещение во внеочередном порядке», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации Нижнего Тагила с требованием предоставить семье благоустроенное жилое помещение по договору социального найма на всех членов.

Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, и семье во внеочередном порядке предоставили благоустроенную квартиру на Тагилстрое на улице Кутузова. Её площадь составляет почти 43 кв. метра. В первую очередь в новую квартиру переедет мать с детьми.