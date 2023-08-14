В Нижнем Тагиле семья разыскивает пропавшего без вести Алексея Першина 

Неделю назад в Нижнем Тагиле в районе Новой Кушвы пропал Алексей Першин. Об исчезновении мужчины сообщила его семья 11 августа. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», Алексей Першин проживает на улице Степной, рано утром 8 августа он ушёл из дома на работу в шиномонтаж на улице Фестивальной и не вернулся.

В настоящее время в полиции организованы розыскные мероприятия. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Першина, просят звонить в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону 8 (3435) 47-71-02.

В день исчезновения мужчина был одет в сланцы, серые штаны и чёрную футболку. Рост пропавшего 165 сантиметров, на предплечьях есть татуировки. Как сообщают родственники, сотового телефона у него с собой не было. Дома Алексея ждёт беременная жена.

UPD: Сегодня днём, 14 августа, Алексей Першин после сообщений в СМИ вернулся домой. Мужчина пояснил, что был у родственников в соседнем городе.

В полиции убедительно рекомендуют гражданам при любых обстоятельствах всегда находиться на связи с близкими и информировать их о своём месте нахождения, чтобы не доставлять никому беспокойства.