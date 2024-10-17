В Нижнем Тагиле семьи остались без газа из-за соседа, уехавшего на СВО

Несколько семей в доме № 52 на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле попали в банальную и в то же время очень трудно разрешимую ситуацию. Ещё 13 августа в их доме проводилась проверка газового оборудования сотрудниками «ГАЗЭКС». Но, как это часто бывает, в одну из квартир газовщики попасть не смогли и перекрыли газ по всему стояку. Выяснилось, что хозяин квартиры приобрёл её недавно, а сам уехал на СВО, не оставив ключей и контактов для связи.

В итоге без газа остались три квартиры. Глава одной из семей Михаил Кротов, надеясь на скорое разрешение проблемы, купил электрическую плитку для временного использования, но временное решение оказалось постоянным.

«Если человек уезжает на СВО, он мог бы доверить ключи управляющей компании или как-то связаться с соседями. Он приезжал уже с СВО, съездил в Москву, получил, видимо, орден, поздоровался со всеми, очень приятный на вид молодой человек, и уехал. Но такой случай, а нам-то что делать? Мы не люди что ли? Моя мама — ветеран труда, она разве заслужила такое?» — рассказал Михаил ИА «Все новости».

Жильцы обращались в управляющую компанию, но и там не смогли найти родственников или знакомых соседа. В полиции Михаил тоже пока не получил помощь и теперь планирует подать заявление в прокуратуру.