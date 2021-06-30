В Нижнем Тагиле семейная пара попалась на краже в гипермаркете «Лента»

В Нижнем Тагиле будут судить супругов, которые попались на краже в гипермаркете «Лента» на Свердловском шоссе, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В июне в ОП № 16 обратился представитель гипермаркета «Лента». Он рассказал полицейским, что камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестные мужчина и женщина взяли с полки товар на 2 тысячи рублей и скрылись, не оплатив его. А через несколько дней они снова вернулись за «добавкой» в магазин.

«Мужчина и женщина разделились, они начали складывать различные виды товаров в рюкзаки. В свои сумки они положили косметические средства, шампуни, детские товары, напитки, кофе, мясную продукцию, нижнее бельё и экзотические фрукты на общую сумму более 6 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Набрав «покупки», супруги пошли к кассе, оплатили часть товаров и поспешили к выходу. Однако на этот раз их задержали сотрудники магазина и позже передали прибывшим на место оперативникам.

В отделе полиции 36-летний мужчина и 24-летняя женщина во всём признались. Они объяснили свой поступок тем, что у них нет денег. Ранее к уголовной ответственности граждане не привлекались.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору», по части 3 статьи 30 «Покушение на преступление» и части 2 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу». Тагильчанам грозит до пяти лет лишения свободы.