В Нижнем Тагиле сегодня вечером перекроют центральные улицы из-за репетиции парада

Сегодня, 6 мая, в связи с генеральной репетицией парада в честь Дня Победы с 18:30 до 21:00 будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам:

— по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайской до проспекта Мира;

— по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина.

Отметим, что с 17:00 до 21:00 будет запрещена парковка транспортных средств по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайской до проспекта Мира. Об этом говорится на официальном сайте мэрии.