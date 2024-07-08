В Нижнем Тагиле Счётная палата выявила нарушений на 5,4 млн рублей при формировании и исполнении бюджета в муниципальных учреждениях и структурах мэрии  

С начала 2024 года Счётная палата Нижнего Тагила проверила музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, администрацию Дзержинского района, МУП «Горэнерго-НТ», МКУ «Службу заказчика городского хозяйства». Проверяющие смотрели отчётность за 2023 год. В результате проверок выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 5 млн 423 тысячи рублей при формировании и исполнении бюджета.

Для устранения нарушений в будущем руководителям проверенных учреждений направлено 2 представления, в адрес органов администрации города Нижний Тагил 5 информационных писем. Отчёты и информация о результатах выездных проверок направлены в Нижнетагильскую городскую думу и главе города.

В течение 1 квартала 2024 года по результатам проверок, в том числе прошлых лет, устранены нарушения на общую сумму 31 млн 458 тысяч рублей. В частности неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 10,4 тысяч рублей, занижение доходов бюджета на сумму 1,9 тысяча рублей, нарушения в применении бюджетной классификации на сумму 6 млн 494 тысячи рублей, также выявлены иные нарушения при формировании и исполнении бюджета на сумму 1 млн рублей, найдены крупные нарушения в ведении бюджетного учёта и составления бюджетной и бухгалтерской отчётности на сумму 21 млн 61 тысячу рублей, помимо этого были нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на сумму 2 млн 876 тысяч рублей и неэффективное использование бюджетных средств на сумму 12,5 тысячи рублей. По результатам проверок 6 работникам снизили премию на общую сумму 13,6 тысяч рублей.

Так, одно из самых грубых нарушений, найденных во время проверок, касается муниципальной «Службы заказчика городского хозяйства». Учреждение потратило 256 тысяч рублей из бюджетных средств на нецелевые расходы. Выявлено также нецелевое расходование 167 тысяч рублей, выделенные изначально на содержание объектов благоустройства.