В Нижнем Тагиле сбитый водителем-новичком велосипедист впал в кому

В Нижнем Тагиле 45-летний велосипедист впал в кому после ДТП на Гальянке. Как сообщили ИА «Все новости» в отделе пропаганды ГИБДД, 19 июня около 16:00 21-летний водитель Volkswagen Golf в районе дома № 1 на улице Захарова сбил выезжающего с прилегающей территории велосипедиста.

Владельца велосипеда госпитализировали в ЦГБ № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, рваной раной голени в состоянии комы. У иномарки от удара разбито лобовое стекло. По данным Госавтоинспекции, виновником ДТП стал водитель, чей стаж вождения составляет чуть более двух лет. Окончательную причину дорожного инцидента установит следствие.