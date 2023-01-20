В Нижнем Тагиле сбили женщину на зебре 

Накануне, 19 января, в 17:00 в Нижнем Тагиле 58-летний водитель Mitsubishi Lancer, следуя по улице Выйской в сторону улицы Краснознамённой, у дома № 31 сбил 53-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате аварии медики диагностировали у женщины ушиб поясничного отдела и отпустили домой. По словам пострадавшей, она направлялась в церковь, которая находится сразу за пешеходным переходом. Перед началом движения она убедилась, что несколько автомобилей снизили скорость и пропускают её. Автомобиль Mitsubishi Lancer она не увидела.

Полицейские выяснили, что только за 2022 год водитель нарушил ПДД 7 раз. В основном нарушения связаны с превышением скоростного режима. Автоинспекторам мужчина пояснил, что не увидел женщину, которая начала движение по пешеходному переходу. Составлен административный материал за непредоставление преимущества в движении пешеходу, предусматривающий штраф в размере 2500 рублей.

«Подъезжая к пешеходному переходу, необходимо максимально снизить скорость, убедиться в отсутствии пешеходов на нём и только после этого продолжать движение. Пешеходы также должны позаботиться о своей безопасности, не забывая при переходе дороги смотреть по сторонам и использовать в одежде световозвращающие элементы», — напомнили в Госавтоинспекции.