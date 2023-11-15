В Нижнем Тагиле сбили женщину, которая шла вдоль проезжей части

Накануне, 14 ноября, в 07:00 водитель автомобиля Skoda Rapid на 6-м километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу сбил 51-летнюю женщину, которая шла вдоль проезжей части.

По предварительным данным, 53-летний водитель двигался со стороны Песчаного посёлка в сторону улицы Краснознамённой. Пострадавшая была осмотрена медиками и госпитализирована в Демидовскую больницу с переломами. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что стаж водителя иномарки составляет 13 лет. Ранее к административной ответственности мужчина привлекался 8 раз.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель пояснил, что при разъезде со встречным потоком он не заметил пешехода, который находился на середине проезжей части. С какой стороны женщина переходила проезжую часть, водитель не видел.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой.