В Нижнем Тагиле сбили школьницу

21 ноября около 15:30 в Нижнем Тагиле у дома № 39 на улице Победы произошло ДТП. 43-летний водитель Volkswagen Polo сбил 13-летнюю девочку на проезжей части у трамвайной остановки «Кинотеатр "Красногвардеец"».

«Прибывшими​ на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ​установлено,​ что 43-летний мужчина — водитель автомобиля Volkswagen Polo с полуприцепом при движении со стороны проспекта Мира в сторону улицы Пархоменко по улице Победы допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 13-летнюю девочку,​ которая начала переходить проезжую часть к трамваю, который остановился на остановке “Кинотеатр “Красногвардеец” для посадки и высадки пассажиров», — сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате аварии школьница с травмами различной степени тяжести была доставлена в Детскую городскую больницу, где после оказания медицинской помощи отпущена домой с диагнозом «ушиб левого бедра и головы». Назначено амбулаторное лечение.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения водителя составляет 22 года. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД​ не привлекался. На момент аварии был трезв.

Автомобилист пояснил, что пропустил одного пешехода, который выходил из остановившегося трамвая, а 13-летнюю девочку, которая шла к трамваю, не заметил. Пострадавшая заявляет, что увидела трамвай и начала переходить проезжую часть, думая, что автомобили остановятся.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будет установлена окончательная причина ДТП.