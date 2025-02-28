В Нижнем Тагиле сбили пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

Днём 27 февраля возле дома № 130 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала пенсионерка. Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», 38-летняя женщина-водитель на Lada Granta при движении по улице Пархоменко со стороны улицы Победы допустила наезд на пешехода — 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля. После столкновения автомобиль выехал на тротуар.

В результате ДТП транспортное средство получило повреждения, пешеход с переломом ключицы была госпитализирована бригадой скорой помощи в ГБ № 4. В настоящее время по данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты обоснованные процессуальные решения.