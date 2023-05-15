В Нижнем Тагиле сбили девушку, перебегавшую дорогу на красный свет 

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП, произошедшего 14 мая на Вагонке. 58-летний водитель Lada Priora, двигаясь по Ленинградскому проспекту, у дома № 72а совершил наезд на 20-летнюю девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», в результате аварии​ пострадавшая с травмами различной степени тяжести была ​ доставлена в ГБ № 1. После осмотра медики назначили ей амбулаторное лечение и отпустили домой.

Сотрудниками Госавтоинспекции​ проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и установлена личность пострадавшей. Водитель на момент ДТП, согласно результатам освидетельствования, был трезв. Его стаж управления транспортным средством составляет два года. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина​ не привлекался.

«Водитель пояснил инспекторам, что двигался по Ленинградскому проспекту в сторону улицы Зари на зелёный сигнал светофора. Неожиданно на дорогу выбежала молодая девушка, ​которая перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Мужчина экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. Он сразу позвонил в скорую помощь и полицию. Выяснилось, что потерпевшая обронила на дороге сотовый телефон и побежала за ним, игнорируя сигналы светофора», — пояснили в дорожной полиции.

Госавтоинспекторы напоминают, что пешеходы, как и водители, должны выполнять требования сигналов светофора. На регулируемый пешеходный переход пешеходы должны выходить только на зелёный сигнал светофора и только после того, как убедятся в безопасности.