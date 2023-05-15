В Нижнем Тагиле сбили девушку, перебегавшую дорогу на красный свет 

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП, произошедшего 14 мая на Вагонке. 58-летний водитель Lada Priora, двигаясь по Ленинградскому проспекту, у дома № 72а совершил наезд на 20-летнюю девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», в результате аварии пострадавшая с травмами различной степени тяжести была доставлена в ГБ № 1. После осмотра медики назначили ей амбулаторное лечение и отпустили домой.
Сотрудниками Госавтоинспекции проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и установлена личность пострадавшей. Водитель на момент ДТП, согласно результатам освидетельствования, был трезв. Его стаж управления транспортным средством составляет два года. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина не привлекался.
«Водитель пояснил инспекторам, что двигался по Ленинградскому проспекту в сторону улицы Зари на зелёный сигнал светофора. Неожиданно на дорогу выбежала молодая девушка, которая перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Мужчина экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. Он сразу позвонил в скорую помощь и полицию. Выяснилось, что потерпевшая обронила на дороге сотовый телефон и побежала за ним, игнорируя сигналы светофора», — пояснили в дорожной полиции.
Госавтоинспекторы напоминают, что пешеходы, как и водители, должны выполнять требования сигналов светофора. На регулируемый пешеходный переход пешеходы должны выходить только на зелёный сигнал светофора и только после того, как убедятся в безопасности.