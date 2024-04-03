В Нижнем Тагиле сбили девушку на пешеходном переходе

Вечером 2 апреля в Нижнем Тагиле 40-летняя женщина на автомобиле Toyota Platz сбила 26-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 68 на проспекте Мира. Пешехода после оказания медицинской помощи с ушибами колена отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что женщина-водитель имеет стаж управления автомобилем 21 год. За нарушение ПДД с начала 2023 года она привлекалась 7 раз. В отношении неё составлены административные материалы по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу) и части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствует страховой полис ОСАГО). В момент аварии водитель была трезва.

По факту ДТП женщина пояснила, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не заметила пешехода из-за мокрого асфальта и тёмной одежды. По словам пострадавшей, перед тем как переходить дорогу, она убедилась в безопасности, посмотрела по сторонам и для себя решила, что водители её увидели и остановятся.

В ходе обследования на месте ДТП полицейские выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде плохо различимой дорожной разметки. В адрес обслуживающей организации сотрудники ГИБДД выдали рекомендацию по устранению недостатков.