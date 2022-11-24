В Нижнем Тагиле сбежавшему из колонии-поселения при ИК-12 добавили 1 год и 10 месяцев «строгача» 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 33-летнего Дмитрия С. Он признан виновным в совершении побега из мест лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ). Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении при ИК-12 в Нижнем Тагиле за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

17 мая 2022 года, воспользовавшись ослабленностью контроля сотрудников ФСИН, заключённый незаметно покинул территорию колонии для получения из тайника мобильных телефонов. Средства связи он намеревался распространять среди других заключённых.

В тот же день сотрудниками ФСИН были организованы поиски сбежавшего. Около 16:40 на ж/д вокзале Екатеринбурга беглец был задержан и доставлен в обратно в ИК-12. Свою вину мужчина признал в полном объёме. Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Дмитрию С. наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.