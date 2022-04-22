В Нижнем Тагиле сапсёрферы проведут серию субботников возле водоёмов 

В эту субботу, 23 апреля, команда проекта Sup Master NT проведёт субботник. Он пройдёт с 12:00 в парке имени Бондина, возле лодочной станции со стороны краеведческого музея. Все участники полезного мероприятия смогут покататься по Тагильскому пруду на SUP-бордах бесплатно.

«Мы планируем провести несколько субботников в мае, которые будут проходить на берегах, откуда начинаются наши SUP-прогулки. Почему возникла такая идея? Потому что хочется жить в чистоте», — рассказал «Афише МС» создатель Sup Master NT Иван Подмазов.

Участников организаторы просят взять с собой перчатки и мешки для мусора. Кроме того, нужно пройти предварительную регистрацию.

Субботники также пройдут на Муринских прудах на ГГМ, возле дома-маяка за ГДДЮТ, на Выйском пруду и Выйском железном карьере. Даты и время субботников будут публиковаться в паблике проекта.