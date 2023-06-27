В Нижнем Тагиле самые высокооплачиваемые вакансии предлагают специалистам банков, инженерам и врачам

В Нижнем Тагиле в июне самые высокооплачиваемые вакансии предлагают специалистам банков, инженерам и врачам, следует из данных сервиса по поиску работы SuperJob, который проанализировал 22 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Первое место занял финансовый специалист в банке. Такому сотруднику в нашем городе готовы платить от 90 тысяч рублей в месяц, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе портала.

На втором месте — инженер теплоэнергоустановок с уровнем дохода от 85 тысяч рублей. На третьем — должность врача-неонатолога в перинатальном центре с уровнем дохода от 80 тысяч рублей в месяц. Также в рейтинг вошла вакансия торгового представителя, где компания занимается поставками комплектующих, запчастей и технических жидкостей для коммерческого автотранспорта и спецтехники. Кандидату предлагают зарплату от 80 тысяч рублей. Столько же предлагают врачу-онкологу плюс возможность предоставления жилья.