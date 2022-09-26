В Нижнем Тагиле с седьмой попытки нашли подрядчика на капремонт Демидовской поликлиники 

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на капитальный ремонт городской Демидовской больницы за 89,5 млн рублей. Контракт заключили с екатеринбургской компанией «Инвестпром», которая стала единственным участником электронного аукциона. Работы должны быть выполнены за 9 месяцев, до конца июля 2023 года.

Главный корпус поликлиники Демидовской горбольницы на улице Горошникова, 37 является памятником архитектуры. Госпиталь для рабочих тагильских заводов был построен в 1825 году по проекту крепостного архитектора Александра Чеботарёва. Состояние здания сейчас оценивается как удовлетворительное. В больнице с 1995 года работает музей истории медицины. Экспозиция посвящена истории самого здания и знаменитым тагильским династиям врачей.

Изначально отремонтировать памятник архитектуры планировали к 300-летию Нижнего Тагила, однако найти подрядчика не удавалось. Проектно-сметная документация по ремонту объекта прошла дорогостоящую историко-культурную экспертизу. При этом участвовать в торгах могли только компании, включённые Минкультуры в реестр лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно контракту, отремонтируют двухэтажное здание из кирпича с колоннами. Подрядная организация должна будет заменить системы электро- и водоснабжения, кровлю и водостоки, окна, утеплить чердак, восстановить бетонную отмостку, поставить видеонаблюдение и новую пожарную сигнализацию. Также будут проведены реставрационные работы фасада, строители воссоздадут некоторые утраченные элементы, в том числе герб Демидовых, карнизы, лепнину, облицовку и крыльцо.

Напомним, что средства на ремонт выделены из областного бюджета. Всего к поликлинике на Горошникова, 37 прикреплено чуть более 15,2 тысячи тагильчан, пишет ИА «Все новости».