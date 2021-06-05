В Нижнем Тагиле с пятого этажа выпал 6-летний мальчик

Вечером 4 июня с балкона 5-го этажа на улице Константина Пылаева, 22 выпал 6-летний ребёнок, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил». Как пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в момент трагедии мама была на кухне, а двое детей 6 и 3 лет играли на открытом балконе, на котором имеются лишь металлические перегородки, находящиеся на широком расстоянии друг от друга. В результате падения пострадал старший из детей, который был госпитализирован в больницу города Екатеринбурга с серьёзными травмами. В настоящий момент ему там оказывается вся необходимая помощь.

«Семья на учёте в полиции не состоит, соседи характеризуют их положительно. В отношении мамы составлен протокол по ст. 5.35 КоАП. Сотрудники ПДН понаблюдают за семьёй и окажут всестороннюю помощь. В полиции напоминают родителям о внимательном отношении к несовершеннолетним детям и просят принимать все необходимые меры для их безопасности, чтобы не допустить несчастья», — сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД России «Нижнетагильское».