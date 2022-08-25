В Нижнем Тагиле с начала года полицейские изъяли 10 единиц оружия и 81 боеприпас

В Нижнем Тагиле с начала 2022 года из незаконного оборота сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» было изъято 10 единиц оружия и 81 боеприпас. Об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», уточнив, что в Нижнем Тагиле продолжает действовать программа вознаграждения за добровольную сдачу оружия и боеприпасов.

«Оружие и боеприпасы изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий с начала 2022 года. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В полиции напоминают, что лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности. Незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, не состоящие на учёте в органах внутренних дел либо утраченные или оставшиеся после смерти родственников, граждане могут сдать в территориальные отделы полиции по месту жительства. К тому же в соответствии с действующей государственной программой за добровольно сданное оружие предусмотрено денежное вознаграждение», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Кроме того, на очередном антитеррористическом заседании в мэрии начальник отдела охраны общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское» Иван Колесников отметил, что на данный момент продолжаются рейды по выявлению хранения незаконного оружия и боеприпасов.