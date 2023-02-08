В Нижнем Тагиле с начала года подорожала «вторичка»

В Нижнем Тагиле цена на вторичное жильё в январе 2023 года выросла на 0,6% и составила в среднем 2,35 млн рублей за квартиру. Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали цены на жилплощадь в 70 крупных городах России и выяснили, что за первый месяц этого года «квадрат» вторичной недвижимости подорожал в 48 городах из 70, подешевел в 11, ещё в 11 не изменился в цене. Сейчас в Нижнем Тагиле один квадратный метр стоит 45 150 рублей, это на 0,5% больше уровня цен прошлого года. По итогам января Нижний Тагил занимает последнюю строчку рейтинга. На 69-м месте находится Магнитогорск, где средняя цена квартиры на вторичном рынке составляет 2,85 млн рублей. Екатеринбург попал в первую двадцатку с ценой 5,6 млн рублей.

В среднем по стране за первый месяц года лот «вторички» вырос в цене на 0,6%, до 5,14 млн рублей. Больше всего подорожала недвижимость в Тольятти (+4,4%), Краснодаре (+2,7%), Кемерово (+2,2%), Новокузнецке (+1,9%), Саранске (+1,8%), Магнитогорске (+1,6%), Иваново (+1,6%), Самаре (+1,6%) и Сочи (+1,6%). Подешевела в Чебоксарах (–1,3%), Якутске (–0,7%), Махачкале (–0,7%), Екатеринбурге (–0,6%), Петербурге (–0,6%), Твери (–0,5%), Волгограде (–0,5%), Томске (–0,4%), Оренбурге (–0,4%) и Ленинградской области (–0,4%).

«Динамика цен осталась в положительной зоне, так как на вторичный рынок продолжают выходить вчерашние новостройки, купленные на пике цен. Продавцы этих квартир не готовы снижать цены в объявлениях. Хотя если им нужна срочная продажа, то они идут на торг: сегодня, когда спрос на рынке низок, условия диктует именно покупатель. Что касается старого фонда, его стоимость неуклонно снижается, и чем старее дом, тем быстрее дешевеют в нём квартиры», — объясняет генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Кроме того, специалисты федерального портала отметили, что в среднем по всем городам за январь 2023 года квадратный метр на регулярном рынке вырос в цене на 0,3%, до 96 319 рублей.