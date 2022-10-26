В Нижнем Тагиле с начала года от наркотиков погибли 63 человека. В прошлом году в 2 раза меньше

В Нижнем Тагиле за девять месяцев 2022 года из-за наркотиков умерли 63 человека. В прошлом году этот показатель составлял 39 человек. Такие данные были озвучены на заседании антинаркотической комиссии, которое прошло в администрации города.

По официальным данным, почти 67% погибших — люди в возрасте от 33 до 42 лет. Основной причиной гибели стало воздействие веществ опиатного и опиоидного ряда. Их передозировка вызывает длительную гипоксию и нарушение дыхательных функций.

«По результатам анализа прослеживается возрастной сдвиг умерших в результате отравления героином, в этом году они на 10–15 лет старше тех, кто погиб в 2012-м. Причинами, которые способствовали печальному итогу, стали жизненная неустроенность, одиночество, утрата социальных и родственных связей наркоманами, отсутствие у них образования, позволяющего претендовать на достойную работу», — рассказал секретарь комиссии Дмитрий Кужелев.

Такой резкий скачок смертности комиссия объясняет лёгкой доступностью наркотиков, которые распространяются при помощи интернет-магазинов.

Правоохранители также обратили внимание участников комиссии на расширение практики распространения синтетических наркотиков с применением системы закладок, чему способствует развитие технологий, улучшающих шифрование электронных переписок.