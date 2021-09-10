В Нижнем Тагиле с начала года около 700 человек стали жертвами кибермошенников

За восемь месяцев 2021 года в Нижнем Тагиле совершено около 700 преступлений, связанных с кибермошенничеством и кражами с банковских карт. Об этом АН «Между строк» рассказал старший группы по раскрытию преступлений, совершаемых в сфере IT-технологий, при МУ МВД «Нижнетагильское» Константин Страздин.

«Сейчас идёт рост мошенничеств, связанных с хищением средств с банковских карт. Ежедневно граждане обращаются в полицию, несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят профилактические беседы с населением. Мошенники пользуются подменой номеров через специальные программы и могут позвонить даже якобы с моего рабочего телефона», — пояснил полицейский.

В настоящее время по всей Свердловской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Осторожно, мошенники!». Но ежедневно в отделения полиции поступают звонки от тагильчан с сообщениями о том, что они стали жертвами телефонного мошенничества.

Раскрытие преступлений, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, составляет около 50%, а дел с кражами денежных средств с банковских карт и счетов — 37%.

«Например, жительнице Вагонки поступил телефонный звонок от злоумышленника, который представился сотрудником Следственного комитета Москвы и попросил помочь им в расследовании в отношении одного из сотрудников банка. В итоге женщина перевела деньги на так называемый “безопасный счёт”. И уже после того, как она поняла, что её обманули, обратилась в правоохранительные органы», — говорит Константин Страздин.

В рамках профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции ежедневно обходят жилой сектор, проводят разъяснительные беседы, вручают информационные материалы, размещают памятки.

Правоохранители напоминают, что при любых сомнениях можно перезвонить на горячую линию в дежурную часть полиции по месту жительства. Правоохранители советуют игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров и не доверять информации о каких-либо действиях по карте, полученной в телефонном разговоре от незнакомцев.