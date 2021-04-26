В Нижнем Тагиле с начала года около 1000 жителей лишились электричества за долги

Вчера в Нижнем Тагиле сотрудники полиции совместно с представителями НТЭСК провели профилактический рейд по квартирам, которые отключили от электросети за долги. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в городе с начала года электричества лишились порядка 1000 тагильчан, из них 117 человек незаконно подключались к внутридомовым сетям.

Во время рейда в Ленинском районе сотрудники полиции и энергосбытовой компании выявили несколько фактов незаконного подключения электроэнергии.

«В том случае, если нарушителей не заставали дома, представители гарантирующего поставщика и управляющей компании в присутствии участкового уполномоченного полиции фиксировали нарушение и производили отключение», — пояснили в ведомстве.

По словам исполнительного директора НТЭСК Александра Попова, безучётное потребление электроэнергии влияет на общедомовое потребление, которое в дальнейшем оплачивают все жильцы. В компании также отметили, что в случае, если задолженность по оплате составляет свыше двух месяцев, они направляют неплательщикам уведомления об ограничении за месяц до отключения, давая возможность погасить долги. Самовольное подключение к электросети наказывается штрафом в размере от 10 до 15 тысяч рублей по ст. 7.19 КоАП РФ.