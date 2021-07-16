В Нижнем Тагиле с начала года 867 водителей оштрафованы за перевозку маленьких пассажиров с нарушениями

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей. Подобные рейды проводятся регулярно для пресечения нарушений. С начала года автоинспекторы остановили 867 водителей, в салоне автомобиля которых дети перевозились с нарушениями.

В рамках рейда инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали автомобили, в салоне которых находились дети. Они проверяли наличие детских кресел, обращая внимание на их крепление. В случае нарушений полицейские рассказывали водителям о правилах перевозки детей, объясняли, как нужно установить автокресло и к чему может привести неправильная перевозка ребёнка.

Как отмечают в отделе пропаганды ГИБДД, последние полгода на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 15 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадало 8 маленьких пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.