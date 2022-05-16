В Нижнем Тагиле с начала 2022 года возросло число алкогольных отравлений 

С начала 2022 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 154 случая острых бытовых отравлений, что почти в 1,5 раза больше, чем за первые три месяца 2021 года. Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области оценивает ситуацию как неблагополучную, пишет газета «Тагильский рабочий».

По итогам 2021 года Нижний Тагил вошёл в группу территорий риска, где показатели превышали среднеобластной уровень в 2,8 раза. Так, в этом году самой частой причиной отравления в Нижнем Тагиле стал алкоголь и его суррогаты — 32%. Отравлений наркотическими веществами произошло чуть меньше — 29%, а лекарственными препаратами отравилось 28%. От препаратов бытовой химии и газов пострадали 8% жителей.

Как сообщила специалист-эксперт отделения социально-гигиенического мониторинга Светлана Тарасова, 70% пострадавших от отравлений тагильчан нигде не работают, но являются трудоспособными.

В 2022 году количество смертельных исходов превысило прошлогодние показатели на 40%, а среднеобластной уровень — в 3,9 раза. При этом самая высокая смертность от отравлений наркотическими препаратами — 52%, от алкоголя и его суррогатов — 30%. Кроме того, специалисты отмечают, что доля отравлений с целью суицида в Нижнем Тагиле снизилась на 10,3% по сравнению с прошлым годом.

В целом по области в первом квартале 2022 года основными причинами отравлений стали лекарственные препараты — 33,6%, алкоголь и суррогаты — 24,5%, наркотики — 22,4%.