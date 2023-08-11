В Нижнем Тагиле с четвёртого этажа выпал пожилой мужчина

В Нижнем Тагиле сегодня, 11 августа, около полудня пожилой мужчина выпал с четвёртого этажа дома на улице Гвардейской, 45, сообщила АН «Между строк» очевидица происшествия.

«Сначала он выкинул подушку, потом выпал сам. Когда он начал с балкона вылезать, соседку, которая кричала ему, он не слушал. Пожилой мужчина, жил один», — рассказала наша собеседница.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» подтвердили факт ЧП и отметили, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Помимо полиции, на месте работают спасатели и скорая помощь. О состоянии мужчины на данный момент ничего неизвестно.