В Нижнем Тагиле с 9 по 23 декабря пройдёт плановое отключение электроэнергии (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 08.12.2021 09:00 по 09.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 9; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32, 39, 41, 43; Наружное освещение ТП-2529

2 с 09.12.2021 08:00 по 09.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Носова 79; Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 69, 71, 71-2, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

3 с 09.12.2021 08:00 по 09.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабрьская 37; Заречная 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 95, 97, 99; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2

4 с 09.12.2021 09:00 по 09.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 11, 11а, 13, 13а, 15а, 17, 19; Гвардейская 58; Землячки 15, 17; магазин "Автозапчасти" Балакинская 13-11; наружное освещение от ТРП-3602; Объект (шк. 49) Балакинская

5 с 09.12.2021 09:00 по 09.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 60; Локомотивная 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Песчаная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Степная 89; Узкая 27

6 с 09.12.2021 09:00 по 09.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Монтажников 60; Смоленская 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б

7 с 09.12.2021 09:00 по 09.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Новосельская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

8 с 09.12.2021 09:00 по 09.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грибоедова 1а; Речная 11, 13, 15, 17, 9; гаражный бокс № 5 Грибоедова жилой квартал № 16 у дома №1

9 с 09.12.2021 09:00 по 09.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирпичная 21, 23, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50; Луговая 26, 33; Северная 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

10 с 09.12.2021 09:00 по 17.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

11 с 09.12.2021 09:30 по 09.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-3, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50, 51; Трудовая 3; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

12 с 09.12.2021 15:00 по 09.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9

13 с 09.12.2021 23:00 по 10.12.2021 06:00 (на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Басова 1, 11, 3, 5, 7; Юности 16 А, 16 В, 18, 20; Героев труда 7; Магазин (Детский клуб) Юности 18 кв. 76; Салон красоты "Виктория" Юности 18-112; Магазин "Природа" Юности 18-37; Магазин Юности 20 -3,4; Магазин "Ткани" Юности 20-75; наружное освещение ТП-2106

14 с 09.12.2021 23:00 по 10.12.2021 06:00 (на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 101, 103, 105, 107, 109, 99; Калинина 109, 111; 3 усилителя Зари 107(под2); 2 усилителя Зари 109(под2); 2 усилителя Зари 99(под8,4); "Зоо-магазин" Зари 99-110; наружное освещение ТРП-2007

15 с 10.12.2021 09:00 по 10.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 58; Землячки 19; Малышева 10, 6, 8, 8а

16 с 10.12.2021 09:00 по 10.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

17 с 10.12.2021 10:00 по 10.12.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Трудовая 110; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов

18 с 10.12.2021 13:15 по 10.12.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 1-2; Мельникова 15, 17а, 2, 22, 23, 26, 27, 28, 40, 7; Парковая 3; Проселочная 1, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9А; пост ДПТП Проселочная в р-не д.14

19 с 10.12.2021 14:30 по 10.12.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Высотная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Серебрянский тракт 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132; Дом Серебрянский тракт 116-1; Дом Серебрянский тракт 116-2; Квартира Серебрянский тракт 134-1; Квартира Серебрянский тракт 134-2

20 с 11.12.2021 10:00 по 11.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 10, 12; нежилое помещение Вагоностроителей 10 (бывшие кв. 28, 29); Магазин "Топаз" Вагоностроителей 10-27

21 с 13.12.2021 09:00 по 13.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Лебяжинская 13, 13., 15, 15., 16, 17, 17.; нежилое помещение Лебяжинская 17 пом.1021

22 с 13.12.2021 09:00 по 13.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 9; Кутузова 11, 13, 9; Металлургов 1, 6а; Техническая 2, 2/8, 3, 4, 8; нежилое здание Кутузова в районе д.№ 9; ТП-3618 ; ТП-426 (НТМК) ; Наружное освещение площади ; 14 боксов (ТП-618) Техническая

23 с 13.12.2021 09:00 по 13.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

24 с 13.12.2021 09:00 по 13.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Енисейская 58, 64; Жданова 87, 89; Равенства 54, 56, 58, 60, 62; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 6, 8; ТП-3801 ;

25 с 13.12.2021 09:00 по 15.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 3; Ленинградский проспект 13; Трикотажников 1, 15, 2, 5, 7; Юности 10, 12а, 8; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Овощехранилище Трикотажников мкрн Юность; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы(36) Трикотажников промзона; ГСК "Мебельщик" Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ "Домостроитель" Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

26 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Первомайская 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 1А, 1Б, 1Д, 3, 4, 4 а, 4а, 5, 7, 8; бытовка-контейнер для ремонта стенок подводящего канала донного водопуска гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища Первомайская; плотина ЧГУ Черноисточинск; Черноисточинское гидротехническое сооружение (кап. ремонт) п. Черноисточинск

27 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 10, 12, 16; Набережная 1, 2; Первомайская 37, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А

28 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 17А, 17Б, 17Д, 18, 20, 20Б, 20Г, 20Д, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29б, 30, 32, 33А, 34; Первомайская 85, 87, 89, 91

29 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Набережная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А; Первомайская 128, 130, 130А, 131, 132, 133

30 с 13.12.2021 09:30 по 13.12.2021 10:30 п. Черноисточинск: Таежная 28, 32, 37, 38, 40, 54, 66

31 с 13.12.2021 10:00 по 13.12.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Горбуновская; ГРС-2 Все п. Чащино; УКЗ (п. Горбуново, сад "Весна") Новая у дома 218; Гаражи Черноисточинское шоссе р-н котельной ГГМ; К/сад "Весна" Все; К/сад "Шахтостроитель" Все; К/сад "Дружба-1" Горбуново; К/сад "Росинка" (Торфяник) Горбуново; садоводческое товарищество "Леба" Горбуново

32 с 13.12.2021 10:00 по 13.12.2021 18:00 г. Нижний Тагил: К/сад "Шахтостроитель" Все

33 с 13.12.2021 10:00 по 13.12.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Таёжная 1 В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 16, 18, 1А, 1Б, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Горбуновская .; Железорудная 2; Лесная 1, 10, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9; Таежная 15, 2А, 5А; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Болотная 16, 3, 3 Б, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 20, 23, 3, 4, 6, 8; наружное освещение д. Чащино Чащино; ГРС-2 Все п. Чащино; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2; УКЗ (п. Горбуново, сад "Весна") Новая у дома 218; Гаражи Черноисточинское шоссе р-н котельной ГГМ; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; строительство нежилого здания (п.Чащино) Таежная 250м от дома № 10; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1); таксофон по акту (Чащино) ; К/сад "Весна" Все; К/сад "Шахтостроитель" Все; К/сад "Дружба-1" Горбуново; К/сад "Росинка" (Торфяник) Горбуново; садоводческое товарищество "Леба" Горбуново

34 с 13.12.2021 11:00 по 13.12.2021 12:00 п. Черноисточинск: Совхозная 10; 2-я Советская 12, 29, 4, 6, 6А, 7А, 7Е, 8, 9В, 9Г

35 с 13.12.2021 13:00 по 13.12.2021 14:00 п. Черноисточинск: Бажова 26Б, 30Б, 38а; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117

36 с 13.12.2021 14:00 по 13.12.2021 16:00 с.Покровское-1: Покровское-1 12; Покровское 111, 117, 87, 88, 98, 99; Катодная защита Сокол; Нежилое помещение (в здании клуба) Покровское-1 п. Сокол; Оборудование для испытания беспилотных самолетов с. Покровское-1 Аэродром "Салка"; ШУО-0,4 кВ от ТП-2907

37 с 14.12.2021 08:00 по 14.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Первомайская 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 1А, 1Б, 1Д, 3, 4, 4 а, 4а, 5, 7, 8; бытовка-контейнер для ремонта стенок подводящего канала донного водопуска гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища Первомайская; плотина ЧГУ Черноисточинск; Черноисточинское гидротехническое сооружение (кап. ремонт) п. Черноисточинск

38 с 14.12.2021 08:00 по 14.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Первомайская 188Б, 190А, 190д, 196А, 198А, 198Б, 200А, 200Б, 202А, 204А, 204Б, 204Д, 206А, 208А, 210Б, 210Г, 212; индивидуальный жилой дом Первомайская 192 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 194 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Г

39 с 14.12.2021 08:00 по 14.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Пушкина 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59А, 60, 61, 61А, 61а, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 65Б, 65Г, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 83, 85

40 с 14.12.2021 08:00 по 14.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 100, 109, 122, 126, 128, 128а, 96, 97Б, 99; жилой дом Октябрьская 124 А

41 с 14.12.2021 08:00 по 14.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Менделеева 33, 35, 39, 39-2, 41, 43, 45, 47; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9

42 с 14.12.2021 08:00 по 14.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Первомайская 150а, 150б, 152а, 166а, 166б, 172б, 172г

43 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Пиритная 8А, 8Б

44 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 20, 23, 25; Московская 36

45 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161; Волгодонская 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92; Каховская 17, 19, 20/1, 20/2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; Лермонтова 78, 84, 86; Перова 138, 142, 143, 145, 147, 148; Дом Перова 140-1; жилой дом Перова 140-2; Дом Перова 144-1; Дом Перова 144-2; Дом Перова 146-1; Квартира Перова 146-2; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Перова в районе д.135

46 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горняка 22-1, 22-2, 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 33, 34-1, 34-2, 38-1, 38-2, 42, 44, 46; Жданова 21, 29; Ульяновская 44, 46; Ярославская 12, 22; ШУО-0,4кВ от ТП-3821 Жданова -пер.Малый, ул.Рудничная; Насосно-повысительная № 5 Ярославская /Жданова; Салон красоты Ярославская 12-11; жилой дом Рудник III Интенационала на территории нефтебазы; Базовая станция Жданова; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

47 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горняка 5, 7, 9;

48 с 14.12.2021 09:00 по 14.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Джапаридзе 23; Землячки 52; Керамиков 29, 31; Хохрякова 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61; Шаумяна 23, 25, 32; Дом Шаумяна 27/36; Дом Шаумяна 30/31; Дом Шаумяна 34/38

49 с 14.12.2021 09:00 по 14.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Керамиков 68, 70, 72, 72а, 76; Софьи Перовской 24; Шамотная 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36; Шаумяна 52, 54, 56, 58, 60, 62

50 с 14.12.2021 09:00 по 14.12.2021 16:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 71Б, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 9; Красных Партизан 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А; Куйбышева 1, 13, 17, 2, 20, 26, 27, 3, 32, 36, 4, 5, 7; Ломоносова 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147А, 148, 149, 149а, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 179б, 18, 19, 2, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 33 а, 33Б, 33Г, 35, 36, 37, 38, 39, 39 а, 4, 40, 41, 41-2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 53 А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Максима Горького 65, 67, 73; Московская 100, 102, 102А, 104, 104А, 106б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53А, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 7Б, 7В, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98 Б, 98А, 98Г; Пушкина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 4, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Юбилейная 10, 12, 13, 14, 16, 18, 9; БССС п. Черноисточинск Красных Партизан возле д. 72; баня (для строительства жилого дома) Ломоносова 176 б; жилой дом Ломоносова 179 А; скважина Ломоносова 96 скваж; жилой дом Московская участок 65; Наружное освещение ТП-5100 (Московская, Ломоносова, Комсомольская) Комсомольская; Наружное освещение ТП-5095 (Московская, Ломоносова) Московская; Наружное освещение ТП-5101 (Комсомольская, Пушкина)

51 с 14.12.2021 10:00 по 14.12.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 74, 74 А, 84; ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК "Лента" Уральский /Октябрьский; ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр.; База на г. Паленая; База отдыха "Высотник" (р-н г. Паленая); База отдыха "Высотник" Все; КНС №31 Горбуново; КНС № 23 Запрудный; Станция катодной защиты ( на мкр. "Александровский") Мкр "Александровский"

52 с 14.12.2021 11:30 по 14.12.2021 12:30 д. Еква: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 6-1, 8;

53 с 14.12.2021 13:30 по 14.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Космонавтов 29, 29 а, 29а, 29б, 31; Красноармейская 137, 139, 143, 151; Офис Космонавтов 29- кв.1; Офис Космонавтов 29-35; Магазин Космонавтов 29А-35; Магазин "Бомонд" Космонавтов 29а-3; магазин "Золотая рыбка" Красноармейская 151-1; Магазин Красноармейская 151-32; светофорный объект Красноармейская Космонавтов; н/о ТП-1234 ; Светофор Космонавтов - Красноармейская; Мини-рынок Красноармейская

54 с 14.12.2021 14:00 по 14.12.2021 20:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 1, 101, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 39, 4, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ульяновская 50, 52, 54, 54А; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 62, 64, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 78, 80; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров; Гараж Ульяновская в районе жилого дома 54

55 с 14.12.2021 14:00 по 14.12.2021 20:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2, 18; Голубая 15, 17; Горняка 1, 1 Б, 10, 18, 1а, 1б; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 58, 64; Жданова 22, 28, 33, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 111, 112, 148, 162, 163, 164, 26-1, 26-2, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48-1, 48-2, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Московская 19, 21; Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1а, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Спартака 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 45, 5, 6, 7, 9; Сталеваров 16; Шмидта 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 22, 22Т, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Интернациональная 10, 18, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 49, 5, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 8; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Грунтовый пер. 6; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; нежилое помещение Рудный 10-12; ПУ-3825 н.о. Сланцевая -Шмидта-Горняка; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3801 ; ТП-3802 ; ТП-3804 ; ТП-3815 ; ТП-3816 ; ТП-3826 (ШР-11) ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; ; Гаражи (386 шт) Ульяновская; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

56 с 14.12.2021 15:00 по 14.12.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 56, 58А; Безымянный 1, 3, 7, 9; жилой дом Черноисточинское шоссе 50 п. 2; СТК 001 Черноисточинское шоссе 50(1); СКТ 001 Черноисточинское шоссе 50(2); магазин "Бриз" Черноисточинское шоссе 54-110,123; служебная квартира Безымянный 7 кв.2

57 с 15.12.2021 09:00 по 15.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Березовая 63, 65; Боровая 14, 20, 9; Кедровая 19, 21, 23, 25, 31; Коксовая 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56; Проезжая 44, 54, 54А, 58; Самолетная 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сульфатная 15, 17, 21, 3, 5

58 с 15.12.2021 09:00 по 17.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2, 18; Голубая 15, 17; Горняка 1, 1 Б, 10, 18, 1а, 1б; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 58, 64; Жданова 22, 28, 33, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Кольцова 111, 112, 148, 162, 163, 164, 26-1, 26-2, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48-1, 48-2, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Московская 19, 21; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1а, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Перова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Спартака 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 45, 5, 6, 7, 9; Сталеваров 16; Ульяновская 50, 52, 54, 54А; Шмидта 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 22, 22Т, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а; Интернациональная 10, 18, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 49, 5, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 8; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Грунтовый пер. 6; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская; нежилое помещение Рудный 10-12; ПУ-3825 н.о. Сланцевая -Шмидта-Горняка; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; Гараж Ульяновская в районе жилого дома 54; ТП-3801 ; ТП-3802 ; ТП-3804 ; ТП-3815 ; ТП-3816 ; ТП-3826 (ШР-11) ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; ; Гаражи (386 шт) Ульяновская; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

59 с 15.12.2021 09:30 по 24.12.2021 15:30 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148; Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 140, 155, 97; Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

60 с 15.12.2021 10:00 по 15.12.2021 15:00 г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9; Раздельная 9; Раздольный пер. 8; Белогорская 30 А, 34; Н/о ТП-4030 1 Фотеево; щит для электроснабжения строительного вагончика для строительства мостового перехода Свердловское шоссе; магазин Белогорская

61 с 15.12.2021 13:00 по 15.12.2021 16:00 п. Висим: Розы Люксембург 1, 1а; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1

62 с 15.12.2021 15:00 по 15.12.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Августовская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52; Береговая 1 а; Большая Кооперативная 1, 1-2, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 23а, 24, 24 В, 24а, 24б, 25, 26а, 26б, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 42Б, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 55 А, 56, 58, 59, 6, 60, 60а, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 71, 73/1, 75, 77, 79, 8, 8а, 9; Горбуновская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 17а, 18, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36а, 38, 3а, 4, 40, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 9; Малая Кооперативная 10, 12, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а; Мельникова 15, 17а, 2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 40, 7; Парковая 3; Пригородная 1, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 15А, 16, 16д, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д, 1а, 2, 2 Б, 2 В, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 44, 44а, 45, 46, 47, 47А, 47а, 49, 49Б, 4а, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 5а, 6, 61, 6Б, 6а, 7, 7а, 8, 8А, 8а, 8б, 8в, 8г, 9; Проселочная 1, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9А; Просторная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радужная 1, 2, 3, 4, 5; Рассветная 1, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Светлая 1, 12, 2, 4, 5, 6, 8; Ясная 1, 10, 10А, 12, 13, 2, 2 А, 3, 4, 4 А, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 6, 6А, 7, 8, 8а, 9; Черноисточинское шоссе 78; Новосельская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тенистая 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Механизаторов 1, 3, 5, 7, 9; мкр.2 "Муринские пруды" .; ЛЭП-10 кВ вновь проектируемой КТП-100-10/0,4 кВ для электроснабжения очистных сооружений жилой район "Муринские пруды"; Гараж Большая Кооперативная 22гар; Гараж Большая Кооперативная 24 гар; Дом Большая Кооперативная 40а гар; Торговый павильон Малая Кооперативная р-н ж/д № 12; Дом Пригородная 55/сауна; Гараж Пригородная 8 гараж; Н/о ТП-4056 Проселочная /Горбуновская; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68; Базовая станция сотовой связи Тенистая /Б. Кооперативная; Н/о ТП-4902 ; пос. Горбуново КНС№24 Проселочная

63 с 16.12.2021 08:00 по 16.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Чащино: Таёжная 10, 1А, 3, 4, 4-1, 5, 5А, 6, 8, 9; Железорудная 2; Таежная 15, 5А; Болотная 16, 3, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 20, 23, 3, 4, 6, 8; строительство нежилого здания (п.Чащино) Таежная 250м от дома № 10; таксофон по акту (Чащино) ; Для Актов Все

64 с 16.12.2021 08:00 по 16.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Чащино: Таёжная 1 В, 1Б; Лесная 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 7-2, 8, 8а, 9; Брикетная 12, 17; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2

65 с 16.12.2021 08:00 по 16.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Большевистская 54; Октябрьская 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 82

66 с 16.12.2021 08:00 по 16.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 66А; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; зона отдыха п. Висим

67 с 16.12.2021 08:00 по 16.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) пос. Антоновский: Дружбы 4; Дом Передвижная (Черноист) бар.8бар1; Летняя насосная лагеря "Изумрудный" Антоновск

68 с 16.12.2021 08:00 по 16.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висимо-Уткинск: Карла Либкнехта 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 8, 9; Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8; 8 Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а; Для Актов Все

69 с 16.12.2021 09:00 по 16.12.2021 10:00 г. Нижний Тагил: Заозерная 35; Серебрянский тракт 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25, 26-1, 26-2, 26-3, 27, 28, 28-2, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 31-1, 31-2, 32, 33, 33-2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 35-1, 35-2, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 37-1, 39; Туристов 48; видеодетектор Серебрянский тракт а/д Н.Тагил-В.Ослянка 6+472; ГРПБ-2 Серебрянский тракт

70 с 16.12.2021 09:00 по 16.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 44а, 46, 48, 48а, 50; наружное освещение ТП-2055

71 с 16.12.2021 09:00 по 16.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3

72 с 16.12.2021 09:00 по 16.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 22, 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

73 с 16.12.2021 09:00 по 16.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 22, 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

74 с 16.12.2021 09:00 по 16.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дарвина 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8; Землячки 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; Малышева 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32/1, 33, 35, 37, 39; Шаумяна 15, 17, 21а, 24, 26, 28; Дом Малышева 22/21; Дом Малышева 32/2А; Дом Шаумяна 15/13

75 с 16.12.2021 10:00 по 16.12.2021 15:00 г. Нижний Тагил: база отдыха гора Паленая Свердловская обл.,Пригородный р-он, гора Паленая; база отдыха "Лесная" 2 Фотеево; ВЛ-10кВ, ТП-250кВА для электроснабжения СНТ "НИВА" Урочище "Нива"

76 с 16.12.2021 11:00 по 16.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Проселочная 14-28; Мельникова 2, 22, 24, 26, 28

77 с 16.12.2021 13:00 по 16.12.2021 16:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 66А; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; зона отдыха п. Висим

78 с 16.12.2021 15:00 по 16.12.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 74; КНС №31 Горбуново

79 с 17.12.2021 09:00 по 17.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

80 с 17.12.2021 09:30 по 17.12.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

81 с 17.12.2021 10:00 по 17.12.2021 13:00 п. Черноисточинск: Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; гараж ЧГУ Черноисточинск

82 с 17.12.2021 13:00 по 17.12.2021 16:00 п. Черноисточинск: Больничная 22, 22 Б, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 36 Г, 36*, 44, 45, 50, 51; база отдыха "Чайка" за п. Черноисточинск; наружное освещение от ТП-5034 ; база отдыха (п. Черноисточинск) Черноисточинск; База отдыха в п. Черноисточинск Больничная; Наружное освещение ТП-5036 Больничная

83 с 17.12.2021 13:15 по 17.12.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 139, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2

84 с 17.12.2021 15:00 по 17.12.2021 20:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 1, 101, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 39, 4, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ульяновская 50, 52, 54, 54А; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 62, 64, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 78, 80; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров; Гараж Ульяновская в районе жилого дома 54; жилой дом Рудник III Интенационала на территории нефтебазы; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

85 с 17.12.2021 15:00 по 17.12.2021 20:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2, 18; Голубая 15, 17; Горняка 1, 1 Б, 10, 18, 1а, 1б; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 58, 64; Жданова 22, 28, 33, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 111, 112, 148, 162, 163, 164, 26-1, 26-2, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48-1, 48-2, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Московская 19, 21; Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1а, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Спартака 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 45, 5, 6, 7, 9; Сталеваров 16; Шмидта 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 22, 22Т, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Интернациональная 10, 18, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 49, 5, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 8; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Грунтовый пер. 6; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; нежилое помещение Рудный 10-12; ПУ-3825 н.о. Сланцевая -Шмидта-Горняка; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3801 ; ТП-3802 ; ТП-3804 ; ТП-3815 ; ТП-3816 ; ТП-3826 (ШР-11) ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; Гаражи (386 шт) Ульяновская; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

86 с 20.12.2021 09:00 по 20.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ермака 27, 37

87 с 20.12.2021 09:00 по 20.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

88 с 20.12.2021 10:00 по 20.12.2021 12:00 с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

89 с 20.12.2021 10:00 по 20.12.2021 16:00 п. Еква: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 6-1, 8; (НЕТ) 1, 2, 3, 4, 6, 8

90 с 20.12.2021 14:00 по 20.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ангарская 2; Байдукова 10, 11, 17, 6, 7, 8а; Всеобуча 3, 4, 5; Джамбула 8; Магистральная 1, 3; Жилые дома Всеобуча 3,4,5; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2500 1-ая Линия ,ул.Байдукова; Наружное освещение ТП-2552 ; пункт охраны плотины на р. М. Кушва ; Гаражи Все

91 с 20.12.2021 14:00 по 20.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Циолковского 10, м-н "Мотодор", Д/сад №146

92 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

93 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 20, 22, 24, 26; Волгодонская 14, 16; Карпинского 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Лермонтова 26; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2; жилой дом Лермонтова участок 16

94 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 9; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 11, 12, 13, 14, 15, 16; Перова 65, 71, 73; Рабкоров 30, 32, 34, 36, 51, 53, 55

95 с 21.12.2021 09:30 по 21.12.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027 ; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

96 с 21.12.2021 10:00 по 21.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Алтайская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 138, 140, 148, 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Гайдара 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 90, 92, 92г, 94, 96, 98, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Калужская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 140, 153, 155, 156, 158, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 226а, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 236, 241, 248, 250, 252, 252а, 97, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217, 229, 231, 233, 235, 237, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Коровина 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 5, 7, 9; Котовского 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 68, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Красноярская 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 7, 9; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Омская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Урожайная 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; Юннатов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5-7, 6, 7-1, 8, 9; Круговая 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 96, 98; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП--2037 Алтайская -Киевская; светофорный объект Алтайская -Юности; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; Дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73; Дом Коровина 30, кв. 1; ПУ-2017 н.о. Котовского -Челябинская; Дом Котовского 105-2; наружное освещение ТП-2034 Котовского 70,101; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203); жилой дом Юннатов 12 кв.2; КНС-8 б 3 совхоз

97 с 21.12.2021 14:00 по 21.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Добролюбова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Калинина 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 61, 63; Коровина 1, 10; Котовского 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 53, 6, 7, 8, 9; Салтыкова-Щедрина 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 7, 9; Челябинская 10, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 6, 8; Добролюбова проезд 5; Писарева проезд 1, 3, 5; светофорный объект (светоточка) Калинина - ул.Коровина (пед.колледж); пост видеонаблюдения Салтыкова-Щедрина Котовского- Калинина; ПУ-2059 н.о. ; Гараж Калинина; Базовая станция сотовой связи Коровина

98 с 21.12.2021 14:00 по 21.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Волгоградская 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27; Восточная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 4, 6; Зеленый 11, 5а, 7, 8, 8а, 9; Победы 27, 27-2; Цветочная 1, 10, 3, 3а, 4, 4/1, 4гар, 6, 8, 8а; Гараж Волгоградская 18гар; Гараж Восточная 16гар; Гараж Цветочная 10гар

99 с 22.12.2021 09:00 по 22.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алябьева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Волгодонская 64, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 83; Волочаевская 18а, 20, 20 А, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48; Лермонтова 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72; Пермская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; Тропинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Задорожная 10, 11, 12, 15, 21, 6, 9; 1-ая Задорожная 3; нежилое здание ( гаражный бокс) Волгодонская в районе жилого дома № 63; ШУО-0,4кВ от ТП-3615 Каховская -Балакинская-Лермонтова-Волгодонская

100 с 22.12.2021 09:30 по 22.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гаева 121; Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Доменная 100, 101, 102, 104, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 114, 116, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9; Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9; Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; ПУ-4029А Н.О. Декабристов; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост "Южный" Голый Камень

101 с 22.12.2021 10:00 по 23.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 53, 55; Энтузиастов 25, 29

102 с 22.12.2021 11:00 по 22.12.2021 15:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

103 с 22.12.2021 14:00 по 22.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Зари 20, 22; Ленинградский проспект 100а, 102, 104, 106, 108; Реклама Ленинградский проспект ( у кафе "Отдых"); СКТ №045 Ленинградский проспект 100 а; здание торгового комплекса Ленинградский проспект 104 А; Реклама Ленинградский проспект 108 - Зари; 2 усилителя Ленинградский проспект 108(под3); нежилое помещение Ленинградский проспект 108/ул. Зари,18; наружное освещение ТП-2074

104 с 23.12.2021 08:00 по 23.12.2021 19:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Красной Звезды 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31А; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Мраморная 75; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73, 94, 96, 98; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская

105 с 23.12.2021 10:00 по 23.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 37; Крупской 3; Орджоникидзе 1б, 9; Здание склада Крупской 3 (литера ДД1); Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под.1; наружное освещение ТРП-2008

106 с 23.12.2021 10:00 по 23.12.2021 15:00 п. Еква: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 6-1, 8; (НЕТ) 1, 2, 3, 4, 6, 8