В Нижнем Тагиле с 5 по 19 августа будут планово отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 05.08.2021 08:00 по 05.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Московская 9; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 38, 52, 54, 7, 9; Пушкина 1, 3, 5, 7; Сланцевая 1, 13А, 13а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Ульяновская 27, 29, 51; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; Ярославская 1а, 2а, 6, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная; светофорный объект Ульяновская -Сланцевая; ШУО-0,4 кВ от ТП-3817 Чаплыгина

2 с 05.08.2021 08:00 по 05.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кушвинский тракт 2; рубеж автоматической фиксации нарушении ПДД Краснознаменная в районе Мемориала Центрального кладбища; Магазин-салон ритуальных услуг Кушвинский тракт , территория кладбища "Центральное"; жилой 3-х квартирный дом Кушвинский тракт подсобное хоз-во; крематорий п. Песчаный; Павильон ( в р-не центрального входа кладбища "Рогожино") Кушвинский тракт

3 с 05.08.2021 08:00 по 05.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Все 37а; Карла Маркса 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Шадрина пер. 11, 11 Б, 11А, 11Ж, 7Б, 7В, 7Д; Шадрина 11, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А

4 с 05.08.2021 08:00 по 05.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 100, 101Б, 126, 144, 91-2, 93

5 с 05.08.2021 08:00 по 05.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 18 А, 32, 35, 37, 39А, 41, 43, 47; Садовая 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

6 с 05.08.2021 08:00 по 05.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Калинина 110, 75Б, 77Б, 79Б, 81А, 81б, 83 А, 83В, 85 Б, 85В, 85а, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90А, 91В, 91б, 93, 93В

7 с 05.08.2021 08:00 по 05.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 108Б, 108В, 114, 118Г; Фабричная 34а; часть здания (станция "Черноисточинск") Черноисточинск на 20 км. 2 пк.; АЗС в п. Черноисточинск Черноисточинск

8 с 05.08.2021 09:00 по 05.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Грунтовая 31, 39, 54; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 18; Фаины Шаруновой 25, 31, 49, 57, 58, 68; Раисы Никитиной 13, 17, 25, 6; Дружбы народов 1; Академика Павлова 40; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

9 с 05.08.2021 09:00 по 05.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ульяновская 50, 52, 54, 54 С, 54А; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская

10 с 05.08.2021 09:00 по 05.08.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 5А, 6а, 9; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; КТП в пос. Висим ТП- 6026 Рабоче-Крестьянская п.Висим; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114 ; ; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина

11 с 05.08.2021 09:00 по 05.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большевистская 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25; Дальняя 1, 11, 11а, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 44, 46, 5, 7, 9; Кондукторская 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 7, 9; Моховая 31

12 с 05.08.2021 10:00 по 05.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

13 с 05.08.2021 13:00 по 05.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня; ШУО-0,4кВ от ТП-3829

14 с 05.08.2021 13:30 по 05.08.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 35, 5, 6, 7, 8; Отрадная 17, 3, 5, 7; Родная 2, 4, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

15 с 05.08.2021 15:00 по 05.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Строителей проспект 10, 6, 8, 8-17, 8-32; Жилой дом Мира 15/10 Строителей; магазин "Валенсия" Строителей проспект 10-107,108; Магазин Строителей проспект 10-109; Магазин промтоваров "Сенат" Строителей проспект 10-90,91; нежилое помещение Строителей проспект 10/пр.Мира,15; офис Строителей проспект 8 -кв.33; Магазин промтоваров Строителей проспект 8-18,31; Салон сотовой связи г.Н.Тагил, Строителей проспект 8-46,47,48,49

16 с 06.08.2021 09:00 по 06.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Горняка 10, 1а; Московская 19, 21; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56; Шмидта 16а, 17, 17а, 18; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3815 ; ТП-3826 (ШР-11)

17 с 06.08.2021 09:30 по 06.08.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Кирпичная 48; Свободы 11, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 5а, 7, 9

18 с 06.08.2021 10:00 по 06.08.2021 15:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 1, 27, 27А, 3, 4, 5; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 9; Пушкина 8; Пролетарская 2, 22, 25, 29; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416

19 с 06.08.2021 11:00 по 06.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

20 с 06.08.2021 13:15 по 06.08.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Декабристов 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 4, 6, 8; Доменная 85; Лисогорская 116, 118; Союзная 15, 17; Торфяная 1, 10а, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Гараж Торфяная 27гар

21 с 06.08.2021 14:30 по 06.08.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Августовская 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

22 с 07.08.2021 10:00 по 08.08.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Воеводина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 6, 7, 8, 9; Кирпичная 1, 10, 10А, 10б, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6; Краснознаменная 1, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 27, 33, 35, 39, 4, 5, 55, 6, 6-1, 9; Льва Толстого 1, 10, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Некрасова 1, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 29, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 3ч/с, 4, 41, 41а, 43, 45, 45А, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Подгорная 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41 Б, 41а, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55а, 57, 57а, 6, 6а, 7, 7г, 8, 9; Полюсный 1, 3, 5, 7, 9; Полярная 1, 24, 27, 3, 9; Свободы 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Гараж Краснознаменная 37гар; ШУО-0,4кВ от ТП-1494 Некрасова Воеводина; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Подгорная в районе д.38; ШУО-0,4кВ от ТП-1020 ; Гаражи Зерновая; ГРП-12 (Краснознаменная) Краснознаменная; ШУО-0,4 кВ от ТП-1019 Краснознаменная; Гаражи Подгорная; Гаражи от ТП-1020 Подгорная

23 с 08.08.2021 23:00 по 09.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1а; Уральский 42; Уральский пр. 38, 40, 40 А, 42; Пункт охраны общественного порядка Тагилстроевская 1а (р-н политехнической гимназии); Зал игровых автоматов "Майями" Уральский 42-182; Магазин промышленных товаров Уральский 42-75; РК NTG 024 GGBB (АРБПиЭО №11 от 2003г.) Уральский пр. /Тагилстроевская; магазин "ЛетЛэнд" Уральский пр. 42 (кв.73-74); Косметический салон Уральский пр. 42-1,2; Магазин пром. товаров Уральский пр. 42-181; Магазин "Диполь" Уральский пр. 42-183; Магазин " 4 сезона" Уральский пр. 42-253; Магазин Уральский пр. 42-287; Магазин "Памятники" Уральский пр. 42-324; Киоск по ремонту обуви (в районе маг. Монетка) Уральский пр.

24 с 09.08.2021 08:00 по 10.08.2021 21:00 (ежедневно с включением на ночь) д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4; наружное освещение д. Заречная

25 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6; Серная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 249, 25, 259, 26, 28, 29, 3, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а; магазин в раоне кол сада "Дружба"; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня; садовый дом СНТ "Горняк-1" Рудника им. III Интернационала Новая участок 11; ШУО-0,4кВ от ТП-3829

26 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 110; Минская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 54; Смоленская 79; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар

27 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) д. Усть-Утка: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Лесная 1; Набережная , 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1Б, 2, 20, 24, 25, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 8, 9, 9 А; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 3А, 4а, 6-1, 8; (НЕТ) , ---, 1, 2, 3, 4, 6, 8; Чекановская 1, 10, 12, 14, 5, 6; д.Харенки 9; ЛЭП-10кВ ТП-143 наружное освещение д. Усть-Утка; ЛЭП-10кВ, СТП 25/10/0,4 наружное освещение п. Еква; Дом Набережная 27(5); Дом Набережная СТ. КОН.; Группа жилых домов в д.Харенки ( ул. Набережная 1, 1а, 1г, ул. Чекановская 3, 4) Набережная ТП 6126; Дом Чекановская 1 нов. кон.; Базовая станция д. Харёнки ; Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки ; Подворье в п. Харенки ; Охотничье х-во п. Харенки

28 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) д. Усть-Утка: Бригадная 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44; Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71; Красных Партизан 17, 4, 6; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А; 8 Марта 1, 10, 11, 12 а, 2, 3, 36, 36а, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20; ПУ-6120А с. Сулем ;

29 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132

30 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красногвардейская 62, 62 А, 62Г, 62а, 62в; Менделеева 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 69; Осипенко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1гар, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 2а, 3, 31, 34, 4, 5а, 6, 7, 8; Шиловская 3, 5

31 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Менделеева 24, 28, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 53; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

32 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железнодорожная 25, 27; Красногвардейская 62б; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 8, 9; Ползунова 10; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

33 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Слесарная 1, 10, 11, 13, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

34 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Кулибина 19, 21, 23, 31, 31а, 33; Садовая 99; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

35 с 09.08.2021 09:00 по 09.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

36 с 09.08.2021 09:30 по 09.08.2021 10:30 п. Черноисточинск: Московская 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 53А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Г;

37 с 09.08.2021 10:00 по 09.08.2021 14:00 г. Нижний Тагил: КНС-8 9 посёлок

38 с 09.08.2021 11:00 по 09.08.2021 12:00 п. Черноисточинск: Восточная 17, 21, 37, 38, 39, 43, 60, 61, 70

39 с 09.08.2021 15:00 по 09.08.2021 16:00 п. Черноисточинск: Таежная 28, 32, 38, 40, 54, 66

40 с 09.08.2021 23:00 по 10.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1а; Уральский 40; Уральский пр. 40, 42; н/о ТП-1693

41 с 10.08.2021 09:00 по 10.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 37, 39; Попова 12, 14; РСПД Попова 12 подъезд 3; РСПД Попова 14 подъезд 3; ТП-3664 ; ТП-3664а ;

42 с 10.08.2021 09:00 по 10.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 18 А, 32, 35, 37, 39А, 41, 43, 47; Садовая 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

43 с 10.08.2021 09:00 по 10.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) д. Усть-Утка: Береговая 1, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 27а, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирова 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 32, 40, 5, 6, 8; Мамина-Сибиряка 1, 10, 11, 16, 17, 17А, 2, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, 29а, 31, 31-2, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 7, 9; Советская ., 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 28 А, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23 А, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЛЭП-10кВ ТП-142 наружное освещение д. Баронская; Базовая станция д. Усть-Утка ; Пилорама д.Усть-Утка ; Водокачка п.Усть-Утка ; ШУО-0,4 кВ от ТП-6125 д. Усть-Утка Советская

44 с 10.08.2021 09:00 по 10.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Фабричная 1б; 1 Фабричная 10, 1К, 2, 2А, 3А; Шадрина 39 Г; 2 Фабричная 1В

45 с 10.08.2021 09:00 по 10.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Первомайская 188Б, 190А, 190д, 196А, 198А, 198Б, 200А, 200Б, 202А, 204А, 204Б, 204Д, 206А, 208А, 210Б, 210Г, 212; индивидуальный жилой дом Первомайская 192 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 194 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Г

46 с 10.08.2021 09:00 по 10.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Первомайская 190Г, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 211, 213, 219; индивидуальный жилой дом Первомайская уч.215

47 с 10.08.2021 09:00 по 10.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Чапаева 77, 81Б, 91А, 95, 97; индивидуальнй жилой дом Чапаева 100 А

48 с 10.08.2021 09:00 по 10.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Калинина 110, 75Б, 77Б, 79Б, 81А, 81б, 83 А, 83В, 85 Б, 85В, 85а, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90А, 91В, 91б, 93, 93В

49 с 10.08.2021 09:00 по 10.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 2А

50 с 10.08.2021 23:00 по 11.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1б, 5, 7; Уральский пр. 38; Повысит. насос. ст. №13 в МКР-4

51 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

52 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 39

53 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

54 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 55, 75; н/о от ТП-1308 Черноисточинское шоссе 55-57

55 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

56 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Краснодонская 16; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9

57 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Максима Горького 27, 29, 33; Тагильская 58А, 60; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; светофорный объект Максима Горького -Черных; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар

58 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 72, 72а, 74, 76, 80; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

59 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Совхозная 4а, 7

60 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 10, 11, 2а, 4, 5, 6, 7, 9; Апрельская 2; Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7;

61 с 11.08.2021 09:00 по 11.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 1, 13, 14, 15, 3, 8; Апрельская 1, 10, 12, 14, 15Г, 15б, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 5гар, 6, 7, 8, 9

62 с 11.08.2021 10:00 по 11.08.2021 15:00 д. Усть-Утка: Советская 28, 28 А; Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Водокачка п.Усть-Утка

63 с 11.08.2021 13:00 по 11.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 7, 9; Сланцевая 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная

64 с 11.08.2021 23:00 по 12.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1б, 5; Повысит. насос. ст. №13 в МКР-4

65 с 12.08.2021 08:00 по 12.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

66 с 12.08.2021 08:00 по 12.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8

67 с 12.08.2021 08:00 по 12.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 17А; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

68 с 12.08.2021 08:00 по 12.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Весенняя 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 80, 82, 84-1, 84-2, 86; Геологов 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1; Геологов проезд 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 7, 8, 9; часть жилого дома Геологов 45 кв.2

69 с 12.08.2021 09:00 по 12.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161

70 с 12.08.2021 09:00 по 12.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 25/2, 25а, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 31, 31а, 35а, 37, 5, 8, 9; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 14-1, 14-2, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 18А, 19-1, 19-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 21а, 22-2, 23, 26, 2Г, 2в, 3, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1; ТП-3860 Ольховская -Продснаба; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18

71 с 12.08.2021 09:00 по 12.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61; Ольховская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 25/2, 25а, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 31, 31а, 32, 34, 35а, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 8, 82, 83, 85, 9; Партизанская 45, 54, 58, 62; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 14-1, 14-2, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 18А, 19-1, 19-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 21а, 22-2, 23, 26, 2Г, 2в, 3, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1; Большая Кольцевая 115, 21, 23, 86; Малая Кольцевая 22, 29, 51; Дружбы народов 11; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; ТП-3860 Ольховская -Продснаба; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; садовый дом Серная 8 уч.12; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18; садовый дом улица 11 участок 3; К/сад "Горняк - 2" ; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; К/сад "Горняк - 1" Серная; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

72 с 12.08.2021 09:00 по 12.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Краснофлотская 8; Проезжая 10, 12, 24, 26, 6, 8, 8аа; Советская 18, 19, 20, 21; Мастерская Советская 27 (Кушва)

73 с 12.08.2021 09:00 по 12.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2-ая Радужная 1, 5; Радужная 16, 17, 19; садовый участок Восточная уч. №10, с/т "Леба" пос. Горбуново

74 с 12.08.2021 09:30 по 12.08.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Краснодонская 16; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9

75 с 12.08.2021 09:30 по 12.08.2021 11:30 г. Нижний Тагил: Вязовская 5, 7; Карла Маркса 42, 42-1, 42-2, 42-3, 69, 69-7, 71; Магазин промтоваров Карла Маркса 42-13,14; Офис Карла Маркса 42-16,29,30; Магазин промтоваров Карла Маркса 42-31; Офис Карла Маркса 42-32; Магазин "О кей" Карла Маркса 42/5-15; магазин промышленных товаров Карла Маркса 69 (бывш. кв .11,12); магазин промышленных товаров Карла Маркса 69 (бывш. кв. 1); Кофейня Карла Маркса 69-19; Офис Карла Маркса 69-20; Магазин Карла Маркса 69-28; Магазин "Lee Wrangler" Карла Маркса 71 (кв.38); нежилое помещение Карла Маркса 71 помещение 1029; Магазин-салон промтоваров (220В) Карла Маркса 71-1,2; Магазин "Шкафы-купе" Карла Маркса 71-10; Магазин промтоваров Карла Маркса 71-11; Магазин промышленных товаров Карла Маркса 71-12; магазин Карла Маркса 71-20; Магазин "Цветы" Карла Маркса 71-21; Офис Карла Маркса 71-28; Офис Карла Маркса 71-37

76 с 12.08.2021 10:00 по 12.08.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Брусничная 4, 6, 7; Калиновая 1, 11, 15, 4, 9; Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цветочная 1, 2, 4, 5, 6, 8; Сиреневый бульвар 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 7, 9; Тенистая 1, 2, 3; Липовая 1, 3, 4; Малиновая 1, 10, 11, 12, 15, 3, 4, 9; Жасминовая 11, 17, 19, 3, 35, 37 А, 39, 43, 5; Лиственная 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земляничная 1, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 7, 8, 9; Черничная 1, 11, 13, 14, 16, 3, 5, 7; Клюквенная 10, 2, 4, 5; ул.70-летия Победы 116, 12, 124, 130, 145, 154, 159, 165, 167, 187, 189, 215, 93; дачный дом Брусничная участок № 2; индивидуальный жилой дом Калиновая участок № 3; дачный дом Рябиновая участок 10; дачный дом Рябиновая участок № 2; дачный дом Сиреневый бульвар 2 ( тер. ДПК Южный ветер; дачный дом Сиреневый бульвар 8 (ДПК Южный ветер); дачный дом Жасминовая уч № 13; дачный дом Жасминовая уч.45; дачный дом Жасминовая участок 41; дачный дом Жасминовая участок № 15; дачный дом Жасминовая участок № 27; индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 29; дачный дом Жасминовая участок № 33; индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 37; дачный дом Жасминовая участок № 7; дачный дом Жасминовая участок № 9

77 с 12.08.2021 13:00 по 12.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 18; Жданова 33; Кольцова 111, 112, 26-1, 26-2, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 48-1, 48-2; Шмидта 22, 22Т; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; ТП-3816

78 с 12.08.2021 13:30 по 12.08.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

79 с 13.08.2021 09:00 по 13.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 52

80 с 13.08.2021 09:00 по 13.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3

81 с 13.08.2021 10:00 по 13.08.2021 15:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Пролетарская 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 83; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; Уличное освещение ТП-102 ; зона отдыха п. Висим

82 с 13.08.2021 10:00 по 13.08.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Известковая 11; Лебяжинская 1, 10., 12., 14, 14-1, 16., 1А, 1Б, 1а, 2 А, 2А, 4, 4., 6., 8, 8.; Поперечная 20, 20.; гаражные боксы Известковая (10 гаражных боксов); Гараж Лебяжинская 10 бокс №10; Гараж Лебяжинская 10 бокс №7; УКЗ (дамба) ; Гаражи Береговая-Краснокаменская

83 с 13.08.2021 10:00 по 13.08.2021 11:00 г. Нижний Тагил: КНС-8 б 3 совхоз

84 с 13.08.2021 13:00 по 13.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Солнечная 14

85 с 13.08.2021 14:30 по 13.08.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Горбуновская 25, 29, 31; Пригородная 45, 49; Просторная 1, 11, 13, 15, 1А, 3, 5, 7, 8, 9; Рассветная 1, 2, 4; Светлая 2, 4, 5, 6, 8

86 с 15.08.2021 23:00 по 16.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинский тракт 19а; Черноисточинское шоссе 13, 19 А, 19 а, 19А

87 с 16.08.2021 08:00 по 20.08.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Горбуновская 17Б, 17а; Пригородная 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 16, 16д, 18, 2 В, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 35, 4, 44, 44а, 46, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г

88 с 16.08.2021 09:00 по 16.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 40; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Катодная защита Вагоностроителей район ж/д № 40

89 с 16.08.2021 09:30 по 16.08.2021 13:30 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 33, 41; 3 Декабрьская 29; Баранчинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 37; Заречная 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84а, 85, 85А, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89, 89 Б, 89а, 9, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 98аа, 99; Зеленая 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21аа, 22, 22а, 22б, 22г, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41 А, 41а, 43, 45, 47, 47 А, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6а, 7, 8, 9; Кирпичная 21, 23, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Луговая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 73-2, 8, 9; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Свободы 10, 11, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 5а, 7, 9; Северная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тракторная 1, 10, 11, 12, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хрустальная 7; Электриков 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Привольная 6; Вербная 8; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д.93; Квартира Зеленая 10а-2; гараж Зеленая 45 гараж; Квартира Зеленая 6баня; н/о ТП-1005 Осенняя -Некрасова-Свободы; Гараж Осенняя 12гараж; Дом Полярная 53баня; н/о ТП-1008 ; н/о ТП-1021 ; н/о ТП-1055 ; н/о ТП-1087А

90 с 16.08.2021 09:30 по 16.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

91 с 16.08.2021 23:00 по 17.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 13, 19А

92 с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

93 с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 49, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88

94 с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

95 с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52; Горбуновская 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68

96 с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

97 с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

98 с 17.08.2021 08:00 по 17.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 1, 1 Б, 11, 13, 15, 17, 3, 4Б, 5, 7А, 8, 9; 1 Запрудная 1, 2, 3, 4, 5; Дом 1 Запрудная шлагб

99 с 17.08.2021 09:00 по 17.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

100 с 17.08.2021 09:00 по 17.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 10а, 11, 110, 111, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 13, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159а, 16, 161, 163, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 49а, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58б, 59, 59А, 6, 60, 60а, 61, 62, 63а, 64, 65а, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Бригадная 104, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 45 А, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62А, 62б, 63, 64, 64 б, 64А, 65, 66, 66а, 68, 68а, 69а, 69н, 71, 72, 73, 74, 76, 76а, 77, 78, 80, 80а, 81, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 98; Верескова 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42а; Дальневосточная 15; Ивана Федорова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камышовая 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Краснодонская 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Куйбышева 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Летная 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; Малая Гальянская 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23 б, 23а, 23б, 29, 3, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 3а, 4, 4 А, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 5/1, 50, 51, 52, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 7, 7А, 8, 9; Нагорная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 9, 9а; Пришвина 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Совхозная 5; Соревнования 17а, 19; 1-я Запрудная 20; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; Гараж Большая-Гальянская 90/гар; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103; ТП Малая Гальянская 25/насос; ШР-8 Малая Гальянская опора № 10; ШР-9 Малая Гальянская опора № 17; Н/о ТП-4017 Черноисточинское шоссе в районе СПТУ №135; ; ПУ-4017 №2 Н.О. Большая-Гальянская; ПУ-4083 н.о. Бригадная; Н/о ТП-4053 Верескова

101 с 17.08.2021 09:00 по 17.08.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Бажова 7, 9, 9-13; Вагоностроителей 15, 19; Дзержинского 32; Патона 6; Фирменный магазин "Продукты" Бажова 9, кв.2; Магазин "Центральный" Вагоностроителей 15/13; Дополнительный офис Вагоностроителей 15/13; Магазин промышленных товаров Вагоностроителей 19-13,14,15; Светофор Дзержинского - Вагоностроителей

102 с 17.08.2021 09:00 по 17.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

103 с 17.08.2021 09:30 по 17.08.2021 11:30 г. Нижний Тагил: нежилое помещение (гаражный бокс № 2 условно) Космонавтов в 22, бокс №2; Киоск Красноармейская

104 с 17.08.2021 13:00 по 17.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 14, 16, 24; ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24

105 с 18.08.2021 08:00 по 26.08.2021 20:00 (ежедневно с включением на ночь) д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4; наружное освещение д. Заречная

106 с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Газетная 81, 83, 85, 85-3; Пархоменко 21, 24, 24-1, 25, 26, 28, 28-7, 30; Магазин Газетная 85 (кв.43,44); Магазин "Замки" Газетная 85-1,2; Магазин Газетная 85-22; Магазин "Гавань Веков" Газетная 85-23; Магазин "Вечерний" Газетная 85-41,42; Аптека Газетная 85-63; Магазин Пархоменко 24 -23; Магазин "День и ночь" Пархоменко 24-22,21; Магазин "Цветы" Пархоменко 24-3,4; Магазин промышленных товаров Пархоменко 24-42; Гараж Пархоменко 26-36; магазин Пархоменко 28 (бывш. кв.47,48); Гараж Пархоменко 30-38; Магазин промтоваров Пархоменко 30-46,47,48

107 с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 19, 20а, 21, 28, 3, 35, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-1160 ; ; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции

108 с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Брусничная 28; Ракетная 37; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская

109 с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ленина 59, 61, 63, 65, 67, 69; Мира 17; Офис Ленина 59 (бывш. кв. 1); нежилое помещение Ленина 59, пом.85-90; Магазин Ленина 59-13; Офис Ленина 59-63; М-н "Старт" Ленина 59-64; магазин промышленных товаров Ленина 61 (бывш. кв. 4); нежилое помещение/магазин Ленина 61-17,18; РК NTG 018 GGPP Ленина 63 (у м-на Юла); Магазин обуви "Честер" Ленина 63-1,2.; М-н "Елена" Ленина 63-27; Магазин "Лючия" Ленина 63-40; М-н "Юла" Ленина 63-54; Магазин "Матрица" Ленина 63-68; РК NTG 004 GGPP Ленина 67 трест Тагилстрой; магазин "Ю-лайн" Ленина 69 (кв 11); РК NTG 002 GGRT крышная установка Ленина 69 (над Альфабанком); Офис Ленина 69-15; офис Ленина 69-30; ; Светофор Ленина - Мира

110 с 18.08.2021 09:00 по 18.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Авиационная 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60; Балакирева 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30; Вагоностроителей 40, 42, 44, 54, 56; Коминтерна 67, 69; Тимирязева 50, 54, 85, 87; Чайковского 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 90, 92, 93, 95, 97, 99; Энтузиастов 63, 65, 67, 69; Торгово-офисный центр Вагоностроителей /Чайковского; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Магазин "Приоритет" Вагоностроителей 44-46; БССС № 1250 Вагоностроителей 50/Чайковского,91; светофорный обьект Вагоностроителей Чайковского; Катодная защита Вагоностроителей район ж/д № 40; автостоянка "Зенит" Мечникова (квартал 45); Офисное помещение Тимирязева 87-3,7; наружное освещение ТП-2013

111 с 18.08.2021 09:30 по 18.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 95, 97; Октябрьской Революции 33; магазин "Ткани" Карла Маркса 95 (бывш. кв. 14); Офисное помещение Карла Маркса 97 (бывш.кв.9,16); магазин Карла Маркса 97-17; Магазин промтоваров Карла Маркса 97-25; офис Карла Маркса 97-26,27; нежилое помещение Карла Маркса 97/33; Кластер 057 Карла Маркса 97/33; Офис Карла Маркса 97/33; Магазин промышленных товаров Карла Маркса 97/33 - 1 /Окт. рев.

112 с 18.08.2021 10:00 по 18.08.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 31, 33, 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34-2, 36; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); нежилое помещение Мира 52 бокс №1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс №2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс №15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; Гараж Циолковского 30-22; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

113 с 18.08.2021 10:00 по 18.08.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 19, 20а, 21, 28, 29, 3, 35, 3а, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280 ; н/о ТП-1160 ; ; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

114 с 18.08.2021 13:00 по 18.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61; Партизанская 45, 54, 58, 62; Дружбы народов 11; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; садовый дом Серная 8 уч.12; садовый дом улица 11 участок 3

115 с 19.08.2021 00:00 по 19.08.2021 00:30 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Авиационная 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вагоностроителей 49; Маяковского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чайковского 67, 69, 71, 73, 73г, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89

116 с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Газетная 35, 37, 39, 43, 45, 45а; Красноармейская 64, 66; Ломоносова 9-9; Мастерская Красноармейская 64-1а; Мастерская Красноармейская 64-1б; Мастерская Красноармейская 64-1в; Интернет Красноармейская 64/33; Офис Красноармейская 64/33

117 с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 56; Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15а, 16, 18, 18а, 2, 2 В, 20, 20а, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Ударная 10, 11, 11б, 12, 13а, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 22Б, 22а, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г; Челюскинцев 31, 39-2, 41, 47; Дом Гаева 11гар; Н/о ТП-4037 Лисогорская /пер. Каневский; Дом Ударная 36верхв; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе ; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

118 с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 21

119 с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 61, 63, 65; Ленинградский проспект 39, 41, 41-2, 43, 45, 49а, 51, 53, 55, 57, 57-2; Энтузиастов 30, 40, 42, 42а, 44а; Магазин "Пивко на разлив" Дзержинского 61 (кв. 63,64); Магазин "Двери" Дзержинского 61-42; Блинная Дзержинского 63 (кв.22,3,4); нежилое офисное помещение Дзержинского 65 (подвал); Магазин "Мастер плюс" Ленинградский проспект 39 - 41,42,43; Нежилое помещение Ленинградский проспект 39 кв. 23,24; Нотариальная контора Ленинградский проспект 39-2,1; Офис Ленинградский проспект 41-16,25; Агентство недвижимости Ленинградский проспект 41-26; Магазин "Джинсовый мир" Ленинградский проспект 41-27; нежилое помещение Ленинградский проспект 55 (площадь бывших квартир 25, 26, 27); нежилое помещение Ленинградский проспект 57 пом.1026; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57, кв.15; Парикмахерская Ленинградский проспект 57-13; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57-25; магазин "Экстази" Ленинградский проспект 57-27; Магазин Энтузиастов 30, кв.2; ; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2061 Дзержинского

120 с 19.08.2021 09:00 по 19.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Калужская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79; Урожайная 51, 64а

121 с 19.08.2021 09:30 по 20.08.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 24; 3 Декабрьская 5

122 с 19.08.2021 13:00 по 19.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 23