В Нижнем Тагиле с 3 по 7 июля полицейские будут ловить должников, не оплативших штрафы за нарушения ПДД

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с 3 по 7 июля пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», сообщили АН «Между строк» в пресс-службе городского ГИБДД.

Полицейские будут выявлять и привлекать к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Искать должников будут не только автоинспекторы, но и судебные приставы. Списки граждан, имеющих две и более задолженностей по оплате штрафов, переданы участковым.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и пешеходам, которые получили наказание в виде штрафа за нарушение ПДД, не ждать принудительного взыскания долга, а своевременно оплачивать административные штрафы.

За неуплату административного штрафа в сроки, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, в отношении должников составляется административный материал по ст.20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), которая предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей. Либо, по решению суда, административный арест на срок до пятидесяти часов.

Сотрудники ГИБДД начала 2023 года привлекли к ответственности 191 гражданина, составили 644 административных материалов.