В Нижнем Тагиле с 29 ноября по 13 декабря пройдёт плановое отключение электроэнергии (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 25.11.2021 09:00 по 29.11.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Керченская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Курская 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Подсобная 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 5 а, 5а, 6, 7, 8; Суворова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 9

2 с 29.11.2021 09:00 по 29.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алтайская , 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66-1, 68, 70, 72, 74, 8; Боровая 32а; Калужская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 74 А, 75, 76, 77, 78, 79, 9; Киевская 13, 15, 17, 19, 20, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71; Советская 62; Урожайная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 9; Светоточки подключенные к распредсетям(65св) Алтайская , Боровая, Калужская, Киевская, Урожайная; Гаражные боксы Алтайская п.Сухоложский; автосервис-автомагазин Алтайская р-он дома № 72; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2444 Алтайская

3 с 29.11.2021 09:00 по 29.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Гайдара 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167; Калужская 205, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 226а, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 236, 241, 248, 250, 252, 252а; Киевская 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217, 229, 231, 233, 235, 237; Котовского 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 68, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 91, 93, 95; Красноярская 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 7, 9; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Омская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; Круговая 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156; светофорный объект Алтайская -Юности; Дом Котовского 105-2; наружное освещение ТП-2034 Котовского 70,101; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203); КНС-8 б 3 совхоз

4 с 30.11.2021 08:00 по 30.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кушвинская 12; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 3, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Чехова 1Б; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Школьный переулок 30, 30а, 32

5 с 30.11.2021 08:00 по 30.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железнодорожная 25, 27; Красногвардейская 62б; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 8, 9; Ползунова 10; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

6 с 30.11.2021 08:00 по 30.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирова 27-3, 29, 29а, 33, 37, 38а, 39, 39-2, 43, 43а, 47, 50; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ

7 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 37, 39, 48, 52; Попова 12, 14, 14а, 15а, 21, 6; Солнечная 10, 14; РСПД Попова 12 подъезд 3; РСПД Попова 14 подъезд 3; РСПД Попова 14а подъезд 2

8 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

9 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 16:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Известковая 11; Лебяжинская 1, 10., 12., 14, 14-1, 16., 1А, 1Б, 1а, 2 А, 2А, 4, 4., 6., 8, 8.; Поперечная 20, 20.; гаражные боксы Известковая (10 гаражных боксов); Гараж Лебяжинская 10 бокс №10; Гараж Лебяжинская 10 бокс №7; УКЗ (дамба) ; Гаражи Береговая-Краснокаменская

10 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 90, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Авиационная 37; Балакирева 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44; Мечникова 13, 15, 21, 22, 24, 30; Сибирская 112, 92; Энтузиастов 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

11 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26б, 27, 28А, 29, 31, 35, 4, 6, 7, 8, 9

12 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186; Калужская 157а; Урожайная 151, 151А, 153, 153а, 155, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183А, 184, 186, 188, 190, 192, 194

13 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Гайдара 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167; Калужская 241, 248, 250, 252, 252а; Киевская 229, 231, 233, 235, 237; Котовского 107, 109, 111, 113, 115, 117, 78, 80, 82, 84; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Круговая 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156; Дом Котовского 105-2

14 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Киевская 229-237; Калужская 241, 248-252, 252а

15 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 17:00 п. Черноисточинск: Восточная 1, 10, 12, 16, 25А, 8; Мамина-Сибиряка 1, 11, 12а, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Октябрьская 10, 100, 101, 104, 106А, 109, 110, 110А, 116, 12, 122, 126, 128, 128а, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 38а, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 58А, 58Б, 59, 6, 61, 63, 67, 67А, 68, 69, 71, 71А, 71в, 73, 73А, 73Б, 75, 75А, 75Б, 77, 77А, 79, 8, 81, 83, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 93А, 93Б, 96, 97, 97Б, 99; Фрунзе 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 2 Б, 20, 21, 22, 22А, 23, 23 А, 24, 25, 25А, 25В, 25Д, 26, 27, 28, 29, 29А, 2А, 3, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 32Б, 33, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36А, 37, 38А, 4, 40, 42, 42А, 6, 7, 8, 8А, 9; Чапаева 109, 111, 74, 77, 81Б, 81а, 91, 91А, 95, 97; Пионерская 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 20Б, 22, 24А, 25А, 25Б, 26, 26А, 26Б, 26В, 27А, 28, 28Б, 29А, 2а, 3, 30, 31А, 32, 32 Г, 32А, 32Б, 33А, 34, 34А, 36, 36Б, 38, 38А, 39, 39 Г, 39А, 39Б, 4, 40 А, 41, 41Б, 42А, 43, 43 А, 49Б, 49Г, 49Д, 49Ж, 49К, 5, 50 Г, 50Д, 50Е, 52А, 52В, 52Г, 52Д, 55, 55А, 56, 57, 59, 6, 61, 63А, 64, 64А, 66а, 68А, 69, 7, 71, 72, 73Г, 73а, 75, 75А, 77, 8, 80, 81, 81А, 82, 83, 83Б, 84, 84Б, 84Г, 84Д, 84ж, 85, 86, 86А, 87, 89 А, 90, 91, 91А, 92, 93, 93А, 95, 96; Таежная 63; Жилые дома и помещение охраны в п. Черноисточинск Восточная 3,4,5,22; индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А; жилой дом Октябрьская 124 А; индивидуальный жилой дом Октябрьская участок 83 А; строительство жилого дома Фрунзе 39 (кад.№ 338); строительство жилого дома Фрунзе 39 (кад.№ 339); индивидуальный жилой дом Фрунзе уч.25 Г; индивидуальнй жилой дом Чапаева 100 А; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 39 Б; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 86 Г; БССС Черноисточинск сев.-зап. уч. с к.н. 66:19:1101006:646; наружное освещение от ТП-5233 ; Наружное освещение ТП-5084 А (Октябрьская, Фрунзе, Пионерская, М-Сибиряка) Октябрьская

16 с 30.11.2021 09:00 по 30.11.2021 17:00 п. Черноисточинск: Пионерская 26А, 26Б, 26В, 32 Г, 32Б, 36, 36Б, 38, 38А, 39, 39Б, 40 А, 41, 42А, 43 А, 49Д, 52А, 52В, 52Г, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 93А, 96

17 с 30.11.2021 09:30 по 30.11.2021 10:30 п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

18 с 30.11.2021 09:30 по 30.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 50, 50А; жилой дом Черноисточинское шоссе 50 п. 2; СТК 001 Черноисточинское шоссе 50(1); СКТ 001 Черноисточинское шоссе 50(2)

19 с 30.11.2021 10:00 по 30.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 53, 55; Энтузиастов 25, 29

20 с 01.12.2021 08:00 по 01.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Менделеева 33, 35, 39, 39-2, 41, 43, 45, 47; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9

21 с 01.12.2021 08:00 по 01.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

22 с 01.12.2021 08:00 по 01.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Московская 19, 21, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

23 с 01.12.2021 08:00 по 01.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 1, 11, 12а, 13, 14, 15, 17, 4, 5, 6, 7, 8; Октябрьская 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56А, 57, 58, 6, 63, 67, 67А, 69, 71, 73, 77, 77А, 79, 8, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97;

24 с 01.12.2021 09:00 по 01.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 48, 52; Попова 15а; Солнечная 10, 14

25 с 01.12.2021 09:00 по 01.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 24, 26; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черноморская 1, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 25, 27, 27 А, 34, 36, 38, 40; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Чернышевского 21/39; ГСК Чернышевского

26 с 01.12.2021 09:00 по 01.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Черноморская 1

27 с 01.12.2021 09:00 по 01.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калинина 59, 61, 63; Котовского 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69; Салтыкова-Щедрина 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 7, 9; Челябинская 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; пост видеонаблюдения Салтыкова-Щедрина Котовского- Калинина

28 с 01.12.2021 09:00 по 01.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 62; Сибирская 100, 106, 108, 110, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98

29 с 01.12.2021 09:30 по 02.12.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Никитина 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 5А, 7, 9; Пирогова 1, 10, 1аа, 4, 6, 8; Республиканская 1, 10, 11, 12, 13, 2, 2аа, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Степная 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 2а, 3, 4, 5, 6; Труда 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Украинская 1, 10, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фестивальная 1, 1аа, 2; Яблочкова 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Героев труда 6; Дом Республиканская 7 кв.1

30 с 01.12.2021 13:30 по 01.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 52, 54; Ленинградский проспект 11, 13, 15, 15-1, 15-2; Энтузиастов 18, 20, 22, 24, 26; светофорный объект типа Т7 Энтузиастов /МБОУ № 51 (лицей); нежилое помещение (магазин) Энтузиастов 22, пом. 1044; наружное освещение ТП-2042

31 с 01.12.2021 14:00 по 01.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вересовая 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 1, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 7, 8, 9, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31А; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Мраморная 75; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73, 94, 96, 98; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ракетная 37; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская; ТП-3859

32 с 02.12.2021 09:00 по 02.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 48, 52; Попова 21; наружное освещение от ТП-3616

33 с 02.12.2021 09:00 по 02.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

34 с 02.12.2021 09:00 по 02.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; строительный вагончик Свердловское шоссе Садоводов

35 с 02.12.2021 09:00 по 02.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Степная 100, 102, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

36 с 02.12.2021 09:00 по 02.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

37 с 02.12.2021 09:00 по 02.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Геодезистов 1, 10, 13, 5, 7, 9; Краснознаменная 100, 102, 102А, 102б, 104, 104б, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 94 В, 94/1, 94/2, 98, 98а, 98б; Геодезистов проезд 14, 2, 3, 4, 6

38 с 02.12.2021 09:00 по 02.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 17А; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

39 с 02.12.2021 09:00 по 02.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Чехова 7-31, 6-32; Путейская 13, Кулибина 49-55, Менделеева, 22/49

40 с 02.12.2021 09:00 по 03.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Алтайская 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 192; Калужская 157а; Киевская 179, 183, 195; Урожайная 151, 151А, 153, 153а, 155, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183А, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 212

41 с 02.12.2021 09:30 по 02.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Липовый тракт 15, 17, 19, 21, 23, 23Г; Черемшанская 5

42 с 02.12.2021 09:30 по 02.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Малая Гальянская 18, 22, 25, 29

43 с 02.12.2021 09:30 по 04.12.2021 15:30 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Степная 100, 102, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

44 с 02.12.2021 11:00 по 02.12.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Крайняя 33, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 60, 62, 64

45 с 02.12.2021 13:30 по 02.12.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Нагорная 29, 31, 33, 35, 39

46 с 02.12.2021 15:00 по 02.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гаева 121; Декабристов 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 90, 92; Союзная 41, 54; Торфяная 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

47 с 03.12.2021 09:00 по 03.12.2021 16:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Аганичева 34; Кузнецкого 10, 12; Максима Горького 30А; Черных 25, 27, 28, 29, 31, 33, 46, 46А, 46а, 48, 50, 50а, 52, 54; Светофор "Школа №23" Черных

48 с 03.12.2021 09:00 по 03.12.2021 17:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кузнецкого 10; Черных 27, 28, 29, 31, 33

49 с 03.12.2021 09:30 по 03.12.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

50 с 03.12.2021 16:00 по 03.12.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 108, 110, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159а, 161, 163; Камышовая 15, 17; Куйбышева 10, 11, 2, 4, 7, 9; Малая Гальянская 53; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20

51 с 06.12.2021 09:00 по 06.12.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 101, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 110, 110а, 111, 112, 112а, 113, 113а, 114, 114а, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 128а, 128б, 132, 134, 136, 138, 138А, 138а, 140, 140а, 142, 144, 146, 146а, 148, 150а, 91, 93, 95, 97, 99, 99а; Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Дальневосточная 16; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-1, 18, 1а, 2, 20, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39а, 39б, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49 А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 5а, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 67 Б, 67А, 68, 68а, 69, 69 А, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 77а, 78, 79, 79а, 8, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89, 9; Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15а, 16, 18, 18а, 2, 2 В, 20, 20а, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 82а, 83, 83а, 84, 84а, 84б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42/1, 42/2, 42а, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 6, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 9; Рябиновая 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22б, 23, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64, 65, 67, 7, 8, 9; Ударная 10, 11, 11б, 12, 13а, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 22Б, 22а, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г; Челюскинцев 31, 39-2, 41, 47; Н/о ТП-4012 пер. Каневский; светофорный объект типа Т7 Бригадная -Уральский пр-т (в районе д/сада № 19); Дом Гаева 11гар; жилой дом Коммуны 6 гараж; Н/о ТП-4037 Лисогорская /пер. Каневский; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43; ШР-18 Рабочая опора № 7; жилой дом Соревнования 2 литер Б; Дом Ударная 36верхв; газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр "Старая Гальянка"; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе ; Сторожевая башня на Лисьей горе ; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

52 с 06.12.2021 10:00 по 06.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Гайдара 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167; Калужская 241, 248, 250, 252, 252а; Киевская 229, 231, 233, 235, 237; Котовского 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 68, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 91, 93, 95; Красноярская 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 7, 9; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Омская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Круговая 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156; Дом Котовского 105-2; наружное освещение ТП-2034 Котовского 70,101

53 с 06.12.2021 23:00 по 07.12.2021 06:00 (на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 55, 57, 59; Зари 2а; Ильича 80, 82, 82а; Сибирская 75, 77, 79; Бизнес-центр Вагоностроителей /Сибирская; Усилитель Вагоностроителей 59 (1 под.); Мастерская по ремонту обуви Вагоностроителей 59(6); Магазин "Пиво" Вагоностроителей 59-146; Парикмахерская "Ева" Вагоностроителей 59-180; Магазин "Арбат" Вагоностроителей 59-182; Магазин " 1000 мелочей" Вагоностроителей 59-215,216; Аптека Вагоностроителей 59-217,218; Усилитель(2) Сибирская 75 (под1); Усилитель Сибирская 79 (под4)

54 с 06.12.2021 23:00 по 07.12.2021 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Механическая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Серебрянский тракт 15, 2/1, 2/2, 4; Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 11А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 9 А; Гараж Механическая 2/гараж; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Гараж Энергетиков 20/гар; Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; н/о ТРП-1032 ; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; ГСК Механик -2 Серебрянский тракт; Гаражные боксы №№ 143, 144, 145 в ГСК "Механик-2" Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

55 с 07.12.2021 08:00 по 08.12.2021 23:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Песчаный карьер 1, 11, 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6А, 7; п. Песчаный 4 А, 6А; Гараж, лесопильный цех ; базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный; гаражи "Геологоразведки" и мастерские п. Песчаный; Пилорама п. Песчаный

56 с 07.12.2021 09:00 по 07.12.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

57 с 07.12.2021 09:00 по 07.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Металлургов 17 А, 46; гаражный бокс Металлургов литер А 1

58 с 07.12.2021 09:00 по 07.12.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 17, 21, 21 б, 21А, 21Е, 4; Кулибина 68, 70; РК NTG 117 GGBB Восточное шоссе (101 а/дорога у АЗС); РК NTG 046 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 100м после ПОПАТА; РК NTG 041 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200м до АЗС; РК NTG 023 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200м до ПОПАТА; РК NTG 086 (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 250м после АЗС; РК NTG 022 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе напротив КХП; РК NTG 010 GGBB Восточное шоссе напротив ПОПАТ недалеко от АЗС; РК NTG 081 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе перед путепроводом; гаражный бокс Индустриальная напротив гаража УВД; административное здание (авторынок "Кушвинский") Кулибина 68 (участок 2); гараж Кулибина бокс № 224; н/о ТП-1109 (АГД-101) ; ГСК "Кедр" Все

59 с 07.12.2021 23:00 по 08.12.2021 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Серебрянский тракт 15, 2/1, 2/2, 4

60 с 08.12.2021 09:00 по 08.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кутузова 1, 1/6, 3, 5; Металлургов 6, 6А, 6а; Техническая 12, 3, 6, 7, 9; Рекламная конструкция (своротка на ЗМК) Металлургов /Шевченко

61 с 08.12.2021 09:00 по 09.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 9; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32, 39, 41, 43; Наружное освещение ТП-2529

62 с 09.12.2021 09:00 по 09.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 11, 11а, 13, 13а, 15а, 17, 19; Гвардейская 58; Землячки 15, 17; магазин "Автозапчасти" Балакинская 13-11; ТРП-3602 ; Объект (шк. 49) Балакинская

63 с 09.12.2021 09:00 по 17.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

64 с 09.12.2021 09:30 по 09.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-3, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50, 51; Трудовая 3; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

65 с 09.12.2021 23:00 по 10.12.2021 06:00 (на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Басова 1, 11, 3, 5, 7; Юности 16 А, 16 В, 18, 20; Героев труда 7; Магазин (Детский клуб) Юности 18 кв. 76; Салон красоты "Виктория" Юности 18-112; Магазин "Природа" Юности 18-37; Магазин Юности 20 -3,4; Магазин "Ткани" Юности 20-75; наружное освещение ТП-2106

66 с 09.12.2021 23:00 по 10.12.2021 06:00 (на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 101, 103, 105, 107, 109, 99; Калинина 109, 111; 3 усилителя Зари 107(под2); 2 усилителя Зари 109(под2); 2 усилителя Зари 99(под8,4); "Зоо-магазин" Зари 99-110; наружное освещение ТРП-2007

67 с 10.12.2021 09:00 по 10.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 58; Землячки 19; Малышева 10, 6, 8, 8а

68 с 10.12.2021 09:00 по 10.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

69 с 11.12.2021 10:00 по 11.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 10, 12; нежилое помещение Вагоностроителей 10 (бывшие кв. 28, 29); Магазин "Топаз" Вагоностроителей 10-27

70 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Первомайская 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 1А, 1Б, 1Д, 3, 4, 4 а, 4а, 5, 7, 8; бытовка-контейнер для ремонта стенок подводящего канала донного водопуска гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища Первомайская; плотина ЧГУ Черноисточинск; Черноисточинское гидротехническое сооружение (кап. ремонт) п. Черноисточинск

71 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 10, 12, 16; Набережная 1, 2; Первомайская 37, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А

72 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 17А, 17Б, 17Д, 18, 20, 20Б, 20Г, 20Д, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29б, 30, 32, 33А, 34; Первомайская 85, 87, 89, 91

73 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Набережная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А; Первомайская 128, 130, 130А, 131, 132, 133

74 с 13.12.2021 09:00 по 13.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 9; Кутузова 11, 13, 9; Металлургов 1, 6а; Техническая 2, 2/8, 3, 4, 8; нежилое здание Кутузова в районе д.№ 9; ТП-3618 ; ТП-426 (НТМК) ; Наружное освещение площади ; 14 боксов (ТП-618) Техническая

75 с 13.12.2021 09:00 по 15.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 3; Ленинградский проспект 13; Трикотажников 1, 15, 2, 5, 7; Юности 10, 12а, 8; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Овощехранилище Трикотажников мкрн Юность; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы(36) Трикотажников промзона; ГСК "Мебельщик" Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ "Домостроитель" Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников