В Нижнем Тагиле с 27 августа по 10 сентября будут отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 27.08.2021 09:00 по 27.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35а, 37, 39; Дарвина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8, 9; Землячки 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; Керамиков 0; Малышева 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32/1, 33, 35, 37, 39; Шаумяна 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21а, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; РСПД Дарвина 28 подъезд 2; Дом Малышева 22/21; Дом Малышева 32/2А; Дом Шаумяна 15/13; ТП-3855

2 с 27.08.2021 09:00 по 30.08.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

3 с 27.08.2021 09:30 по 27.08.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Слесарная 1, 10, 11, 13, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

4 с 27.08.2021 09:30 по 31.08.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа; Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 9Б

5 с 27.08.2021 11:00 по 27.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вогульская 42; Космонавтов 20, 24, 24-3; Красноармейская 163; магазин Космонавтов 20-2,3; Магазин промтоваров Космонавтов 20-8,9; Салон красоты Космонавтов 24 кв.8; Жилой дом Красноармейская 163/40; магазин промтоваров Красноармейская 163/40 (бывш. кв. 8); Нежилое помещение Красноармейская 163/Вогульская 40; Гаражи Космонавтов

6 с 27.08.2021 11:00 по 27.08.2021 12:00 с. Покровское: Пушкина 30, 31а, 37, 39, 41; 8 Марта 19А; Симбирская 41а, 61Б; установка электрохимзащиты Пушкина в районе жилого дома 55

7 с 27.08.2021 13:00 по 27.08.2021 14:00 г. Нижний Тагил: садовый дом Ильича УЧ. № 63; садовый дом Ильича д.65 тер СК №1 ОС ОАО "Строительный трест№88"; садовый участок Ильича участок № 66 (СК № 1 ОС ОАО Строительный трест 88; торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников; жилой дом Пихтовая с.к.№2 ПО "УВЗ", бригада 25, участок № 561; индивидуальный жилой дом Уютная участок 52

8 с 27.08.2021 13:30 по 27.08.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Надеждинская 11, 15, 2, 5, 7, 8; Семейная 13, 15, 3, 5, 9

9 с 27.08.2021 14:30 по 27.08.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22б, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 7, 8, 9; жилой дом Соревнования 2 литер Б

10 с 30.08.2021 09:00 по 30.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

11 с 30.08.2021 09:00 по 30.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 47, 49, 59, 61, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75-4; Тимирязева 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84; Энтузиастов 32, 34, 36, 38, 44, 46, 46 а, 46А, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а; Магазин "Флэш" Ленинградский проспект 61-27; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3; Магазин "Татьяна" Ленинградский проспект 75-25; Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46; наружное освещение ТП-2016

12 с 30.08.2021 09:30 по 03.09.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Большевистская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Дальняя 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Кондукторская 12, 7; Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Константина Заслонова 101, 103, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Минская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 36, 37, 42, 43, 48, 54, 59, 60; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 12, 13, 138, 14, 140, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 1, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 11, 110, 111, 112, 12, 120, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б, 99, 99А; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98; Сцепщиков 15; Узкая 17, 30, 32, 39, 41, 43, 44, 49, 51; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 8, 9; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2550 Монтажников Садоводов, Зеленстроевская; магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар; Наружное освещение ТП-2530 ; Наружное освещение ТП-2526 ; Наружное освещение ТП-2536 ; Наружное освещение ТП-2529 ; АЗС №8 Фестивальная Садоводов; Автосервис Садоводов; АЗС Свердловский тракт; АЗС № 87 Свердловский тракт; АГЗС Свердловское шоссе

13 с 30.08.2021 09:30 по 30.08.2021 23:00 д. Усть-Утка: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Лесная 1; Набережная , 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1Б, 2, 20, 24, 25, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 8, 9, 9 А; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 3А, 4а, 6-1, 8; (НЕТ) , ---, 1, 2, 3, 4, 6, 8; Чекановская 1, 10, 12, 14, 5, 6; д.Харенки 9; ЛЭП-10кВ ТП-143 наружное освещение д. Усть-Утка; ЛЭП-10кВ, СТП 25/10/0,4 наружное освещение п. Еква; Дом Набережная 27(5); Дом Набережная СТ. КОН.; Группа жилых домов в д.Харенки ( ул. Набережная 1, 1а, 1г, ул. Чекановская 3, 4) Набережная ТП 6126; Дом Чекановская 1 нов. кон.; Базовая станция д. Харёнки ; Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки ; Подворье в п. Харенки ; Охотничье х-во п. Харенки

14 с 30.08.2021 09:30 по 30.08.2021 10:30 п. Черноисточинск: Красных Партизан 76; Ломоносова 154; Максима Горького 65, 67, 73; Московская 100, 102, 102А, 104, 104А, 106б, 55, 55А, 57, 59, 61, 63; баня (для строительства жилого дома) Ломоносова 176 б

15 с 30.08.2021 09:30 по 30.08.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Кулибина 62, 62а, 64; Фестивальная 11, 11а, 2; РК АГД у опоры 412 NTG 019 GGBB Индустриальная /Балакинская; РК NTG 015 GGBB Индустриальная АГД-4 (Управление ЖБИ, при подъезде к НТМК); РК АГД у опоры 393 NTG 059 GGBB Индустриальная у СМУ-2; здание Кулибина 64 корп. 2; Пункт технического обслуживания Фестивальная /Кулибина; РК NTG 084 GGBB (АРБПиЭО №10 от 2003г.) Фестивальная 250м до КХП; РК NTG 077 GGBB (АРБПиЭО №10 от 2003г.) Фестивальная 50м после рынка; РК NTG 020 GGBB Фестивальная круговая развилка; РК NTG 076 GGBB (АРБПиЭО №10 от 2003г.) Фестивальная напротив таксопарка; РК NTG 120 GGBB (АРБПиЭО №9 от 19.11.2003) Фестивальная р-н оптового рынка; РК NTG 085 GGBB (АРБПиЭО №10 от 2003г.) Фестивальная у АЗС "Сибнефть"; н/о ТП-428 ; н/о ТП-1104 (САХ) ; Автозаправочная станция №81 Фестивальная

16 с 30.08.2021 11:00 по 30.08.2021 12:00 п. Черноисточинск: Красных Партизан 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Максима Горького 15А; Скважина Красных Партизан скважина

17 с 30.08.2021 13:00 по 30.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 83, 85; Чайковского 133; Магазин Ленинградский проспект 83 -19

18 с 30.08.2021 13:00 по 30.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Газетная 97, 97-3; Мира 31, 31Б, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39, 41; Учительская 9; нежилое помещение Газетная 97 (кв. 23); Магазин промтоваров Газетная 97 кв. 4; Магазин промтоваров Газетная 97-21; Магазин промтоваров Газетная 97-24,41; Магазин промышленных товаров Газетная 97-42,43; М-н "Валерия, Кристина" Газетная 97-62,63; Магазин "Вояж" Газетная 97/31-2,пристр.; РК NTG 098 GGBB Мира /Учительская; Парикмахерская Мира 31а-2; Магазин "Модница" Мира 33- 24,41,42; Магазин "Вернисаж" Мира 33-23 и подвал; РК NTG 015 GGPP Мира 33-37; Магазин промтоваров "Магия" Мира 33-43; Офис недвижимости Мира 33-44; РК NTG 039 GGBB Мира 37 (20м от м-на Самсунг); РК NTG 016 GGPP пилон Мира 37 напротив маг. Самсунг; Гаражи Учительская 7 (28 квартал)

19 с 30.08.2021 13:30 по 30.08.2021 14:30 п. Черноисточинск: Восточная 20, 27, 27а, 33, 50а, 52А, 54 А, 54 Б, 55б, 56 А, 58 А

20 с 30.08.2021 15:00 по 30.08.2021 16:00 п. Черноисточинск: Восточная 17, 21, 37, 38, 39, 43, 60, 61, 70

21 с 31.08.2021 09:00 по 31.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

22 с 31.08.2021 09:00 по 31.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

23 с 31.08.2021 09:00 по 31.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 77, 81; Тимирязева 111; Чайковского 108, 110; Магазин Ленинградский проспект 77 (бывш. кв. 62); парикмахерская Ленинградский проспект 77 (бывш. кв. № 21); Нежилое помещение Ленинградский проспект 77, кв.2,3; Офис-магазин Ленинградский проспект 77-103; м-н "Жираф" Ленинградский проспект 77-124; офис Ленинградский проспект 77-41; Детский клуб "Юность" Ленинградский проспект 77-61; магазин "Life - мебель" Ленинградский проспект 77-63; Магазин промышленных товаров Ленинградский проспект 77-64; Магазин "Вэлком" Ленинградский проспект 77-83,84,101; помещение нежилое (гараж) Ленинградский проспект квартал №67; Офис Тимирязева 111, кв. 63;

24 с 31.08.2021 09:30 по 31.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 95, 97; Октябрьской Революции 33; магазин "Ткани" Карла Маркса 95 (бывш. кв. 14); Офисное помещение Карла Маркса 97 (бывш.кв.9,16); магазин Карла Маркса 97-17; Магазин промтоваров Карла Маркса 97-25; офис Карла Маркса 97-26,27; нежилое помещение Карла Маркса 97/33; Кластер 057 Карла Маркса 97/33; Офис Карла Маркса 97/33; Магазин промышленных товаров Карла Маркса 97/33 - 1 /Окт. рев.

25 с 31.08.2021 10:00 по 31.08.2021 11:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

26 с 31.08.2021 13:30 по 31.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Новострой 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 32, 34, 34-2, 36; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

27 с 01.09.2021 09:00 по 01.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: 2-я Советская 4А, 7Ж

28 с 01.09.2021 09:30 по 01.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Быкова 11, 13, 15, 17, 19, 19-2, 19а, 3а, 5, 7, 9, 9гар; Высокогорская 31; Оплетина 13, 15; Черемшанская 22, 47, 51, 53, 55, 55А; жилой дом Быкова 3, литер А; жилой дом Быкова 3, литер Б; Гараж Черемшанская 49гар; здание гаража Черемшанская р-н "Высокогорец"; ГК "Высокогорец", Оплетина/ Черемшанская

29 с 01.09.2021 10:00 по 01.09.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 6, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

30 с 01.09.2021 11:00 по 01.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32-1, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 40-1, 40-2, 42-2, 50-1, 50-2, 50Б; Геологов 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 3, 5, 7, 9; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2

31 с 01.09.2021 13:30 по 01.09.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Высотная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Серебрянский тракт 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132; Дом Серебрянский тракт 116-1; Дом Серебрянский тракт 116-2; Квартира Серебрянский тракт 134-1; Квартира Серебрянский тракт 134-2

32 с 01.09.2021 15:00 по 01.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Декабристов 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 4, 6, 8; Доменная 85; Лисогорская 116, 118; Союзная 15, 17; Торфяная 1, 10а, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Гараж Торфяная 27гар

33 с 01.09.2021 23:00 по 02.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Карла Маркса 53; Первомайская 52, 52а

34 с 02.09.2021 09:00 по 02.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

35 с 02.09.2021 09:00 по 02.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Баранчинская 11, 12, 13, 14, 16, 7, 9; Полярная 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91; Тракторная 11, 12; Дом Полярная 53баня

36 с 02.09.2021 09:00 по 02.09.2021 10:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 123; Победы 43

37 с 02.09.2021 09:00 по 03.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

38 с 02.09.2021 11:00 по 02.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Заречная 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 3, 30, 3а, 4 А, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7

39 с 02.09.2021 13:00 по 02.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 40; шкаф управления комплексом автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД Черноисточинское шоссе перекресток с ул.Бригадная

40 с 02.09.2021 15:00 по 02.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

41 с 02.09.2021 23:00 по 03.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Первомайская 52, 52а

42 с 23.08.2021 09:00 по 23.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Байдукова 6, 7, 8а; Всеобуча 3, 4, 5; Джамбула 8; Магистральная 1, 3; Жилые дома Всеобуча 3,4,5; Наружное освещение ТП-2552 ; пункт охраны плотины на р. М. Кушва

43 с 03.09.2021 09:00 по 03.09.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Ягодная 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 3а; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 6; скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики

44 с 03.09.2021 09:00 по 03.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня; ШУО-0,4кВ от ТП-3829

45 с 03.09.2021 09:30 по 03.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Механическая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 21, 27; Энергетиков 11А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 А; Гараж Механическая 2/гараж; Гараж Энергетиков 20/гар

46 с 03.09.2021 10:00 по 03.09.2021 16:00 п. Висим: Рабоче-Крестьянская 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9

47 с 03.09.2021 11:00 по 03.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132

48 с 03.09.2021 13:15 по 03.09.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9

49 с 06.09.2021 09:00 по 06.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 37; Крупской 3; Орджоникидзе 1б, 9; Здание склада Крупской 3 (литера ДД1); Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под.1; наружное освещение ТРП-2008

50 с 06.09.2021 09:00 по 06.09.2021 16:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горбуновская .; ГРС-2 Все п. Чащино; УКЗ (п. Горбуново, сад "Весна") Новая у дома 218; Гаражи Черноисточинское шоссе р-н котельной ГГМ; К/сад "Весна" Все; К/сад "Шахтостроитель" Все; К/сад "Дружба-1" Горбуново; К/сад "Росинка" (Торфяник) Горбуново; Насос к/сада "Дружба" Горбуново; садоводческое товарищество "Леба" Горбуново; ЛЭП-10кВ, ТП-10/0,4кВ для электроснабжения наружного освещения Пос. Чащино

51 с 06.09.2021 09:00 по 07.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

52 с 06.09.2021 09:00 по 06.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Радужная 1, 3, 5, 7; Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Береговая 1, 11, 11а, 1Б, 1а, 2, 3, 3 Б, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9; Луговая 1, 2; Окраинная 1, 10, 1А, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4 б, 4а, 5, 5а, 6, 6а; Радужная 10, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 2а, 6, 7, 7а, 8, 9; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; садовый участок Восточная уч. №10, с/т "Леба" пос. Горбуново; ШУО-0,4кВ от ТП-4026 Радужная Окраинная, Береговая; БССС Радужная Радужная; К/сад "Восход" Горбуново

53 с 06.09.2021 09:30 по 07.09.2021 14:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Никитина 11, 9; Степная 12, 14; Фестивальная 15

54 с 06.09.2021 09:30 по 06.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Бондина 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6; Заводская 110, 110а; Невьянский переулок 22, 24, 26, 27, 29; Садовая 79; гаражный бокс (условно №5) Садовая бокс №5, в районе ГСК "Химик"; гаражный бокс Садовая в районе ГСК "Химик"; Гаражи Заводская

55 с 06.09.2021 09:30 по 06.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027 ; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

56 с 06.09.2021 09:30 по 06.09.2021 10:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 101, 106А, 110, 110А, 116; индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А

57 с 06.09.2021 10:00 по 16.09.2021 17:00 (ежедневно 2 раза по 15 минут) д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4; наружное освещение д. Заречная

58 с 06.09.2021 13:30 по 06.09.2021 14:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

59 с 06.09.2021 15:00 по 06.09.2021 16:00 п. Черноисточинск: Красных Партизан 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Максима Горького 15А; Скважина Красных Партизан скважина

60 с 06.09.2021 23:00 по 07.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 75, 77; Мира 55; Пархоменко 19, 21, 23, 27, 35, 35-2; Циолковского 11а, 13; Магазин "Лужники" Пархоменко 19 - 52,53; гаражный бокс № 3 Пархоменко в квартале 11/17; гаражный бокс № 5 Пархоменко в квартале 11/17; гараж Пархоменко квартал № 11-17; киоск-автомат по продаже питьевой воды Пархоменко у дома № 21; нежилое помещение Циолковского 11 А-1 А; Мастерская Циолковского 11а-1б

61 с 06.09.2021 23:00 по 07.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 57, 59, 59/1, 59/2

62 с 07.09.2021 09:00 по 07.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 33, 46, 52, 59; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 21; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 26, 55, 58; Голый Камень .; Гараж Носова 161 гараж; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова

63 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 31, 33, 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34-2, 36; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); нежилое помещение Мира 52 бокс №1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс №2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс №15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; Гараж Циолковского 30-22; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

64 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 19, 21, 28, 29, 3, 35, 3а, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280 ; н/о ТП-1160 ; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

65 с 07.09.2021 23:00 по 08.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 75, 77; Пархоменко 25, 29, 31а, 33, 35, 35-1; Циолковского 11, 7, 9; магазин Пархоменко 25, кв. 44; магазин Пархоменко 29 (бывш кв. 2а); М-н "Радуга" Пархоменко 29-2а; Парикмахерская Пархоменко 29-62

66 с 07.09.2021 23:00 по 08.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 59, 59/1; н/о ТП-1675

67 с 08.09.2021 09:00 по 08.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 22, 28, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 1, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 21, 26; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12; ТП-3804

68 с 08.09.2021 09:00 по 08.09.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 5А, 6а, 9; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; КТП в пос. Висим ТП- 6026 Рабоче-Крестьянская п.Висим; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114 ; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина

69 с 08.09.2021 09:00 по 09.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

70 с 08.09.2021 13:00 по 08.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 47, 49, 59, 61, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75-4; Тимирязева 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84; Энтузиастов 32, 34, 36, 38, 44, 46, 46 а, 46А, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а; Магазин "Флэш" Ленинградский проспект 61-27; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3; Магазин "Татьяна" Ленинградский проспект 75-25; Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46; наружное освещение ТП-2016

71 с 08.09.2021 23:00 по 10.09.2021 23:50 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 83, 85, 87, 89; Чайковского 131, 131а, 133; Магазин Ленинградский проспект 83 -19; Магазин Ленинградский проспект 85 - 59,60 кв.; Магазин промышленных товаров ("Ткани") Ленинградский проспект 85, кв.19; Магазин "Элеганс" Ленинградский проспект 85, кв.42; Магазин "Подиум" Ленинградский проспект 85-39,40.41; Магазин Ленинградский проспект 85-78; Магазин "Сэконд-хэнд" Ленинградский проспект 85-98,99; трамвайный остановочный комплекс Ленинградский проспект в районе дома № 83; СКТ №049-1 Чайковского 131 а

72 с 08.09.2021 23:00 по 09.09.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ильича 39, 41; Тельмана 42, 46, 48а, 54

73 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 13:30 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 55, 55-1, 57А, 57а, 59, 61, 63а, 65; Ломоносова 50А, 50, 51, 53; Первомайская 54, 56; Офис Карла Маркса 57А(бывш.кв. 2); магазин Карла Маркса 57а-1; офис-магазин Карла Маркса 63А (бывш.кв.39); парикмахерская Карла Маркса 63а (пл. бывшей кв. 18); Офисы Карла Маркса 63а-1,2; Офис Карла Маркса 63а-19; Гараж Ломоносова

74 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 10:00 г. Нижний Тагил: Фестивальная 2, 5Д, 7; Чехова 10, 4; автомойка Фестивальная 5 Б, строение 4; Стр-во торгового центра ул.Садовая-пер.Школьный Бондина; Автозаправочная станция №81 Фестивальная

75 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Горбуновская 25, 29, 31; Пригородная 45, 49; Просторная 1, 11, 13, 15, 1А, 3, 5, 7, 8, 9; Рассветная 1, 2, 4; Светлая 2, 4, 5, 6, 8

76 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

77 с 09.09.2021 09:30 по 09.09.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 20; Береговая-Краснокаменская 35, 37, 38, 44, 50-1, 52-1, 52а, 54, 54-2, 56-1, 56-2, 58; Жуковского 17, 17а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Западная 33, 34, 35, 43; Карла Либкнехта 36, 38, 40, 41; Красногорская 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13/ч, 14-1, 14-2, 16-1, 16-2, 21, 21-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 26, 27-2, 29, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Розы Люксембург 10-1, 10-2, 10а, 11-1, 11-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Гараж Береговая-Краснокаменская ГСК "Южный" бокс №24; Гараж (р-н ГЭК "Южный") Береговая-Краснокаменская бокс № 44 ГЭК "Южный"; ЛЭП-0,22 кВ ВРУ-0,22 кВ светофорный объект Жуковского /Красногорская; ПУ-1468 н.о. ;

78 с 09.09.2021 10:00 по 09.09.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Ленина 29, 31, 33А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Пионерская 22

79 с 09.09.2021 11:00 по 09.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Тупиковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

80 с 09.09.2021 15:00 по 09.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

81 с 10.09.2021 09:00 по 10.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 42, 44; Индивидуальная 17; Попова 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Черноморская 15, 19; парикмахерская Попова 16 кв.16; нежилое помещение Попова 16/ Гвардейская 46; МКД Попова 16/46; СКТ-075 Попова 16/46; магазин Попова 16/46; Магазин "Промтовары" Попова 16/46-24; гаражный бокс Попова в квартале 35; ТП-3636