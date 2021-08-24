В Нижнем Тагиле с 24 августа по 7 сентября будут планово отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 24.08.2021 09:00 по 24.08.2021 10:00 г. Нижний Тагил: 2-Запрудная,34,32

2 с 24.08.2021 09:30 по 24.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 24 В, 24а, 24б; Пригородная 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15А, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 6Б, 8А; Гараж Пригородная 8 гараж

3 с 24.08.2021 10:00 по 24.08.2021 11:00 п. Висимо-Уткинск: Комсомольская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 32, 33, 35, 37, 4, 7а, 8; Малая 1, 2, 4; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 53, 6, 7, 8, 9; Рабоче-Крестьянская 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 8; Скважина (п.Висимо-Уткинск) Октябрьская 16скважина; Скважина Советская 23скв; Для Актов Все

4 с 24.08.2021 10:00 по 24.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Отдыха 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9

5 с 24.08.2021 11:00 по 24.08.2021 12:00 п. Висимо-Уткинск: Розы Люксембург 36, 38, 40, 42, 44

6 с 24.08.2021 13:30 по 24.08.2021 14:30 п. Черноисточинск: Калинина 124, 77; Ушкова 10В, 12В, 13Д, 14В, 18Д, 33, 35, 37, 41, 41А, 8В; индивидуальный жилой дом Ушкова уч.31; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 33 А

7 с 24.08.2021 15:00 по 24.08.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 19, 20, 21, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 36, 36 Б, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47; Красных Партизан 17; Чапаева 3, 5

8 с 24.08.2021 23:00 по 25.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1а; Уральский 42; Уральский пр. 38, 40, 40 А, 42; Пункт охраны общественного порядка Тагилстроевская 1а (р-н политехнической гимназии); Зал игровых автоматов "Майями" Уральский 42-182; Магазин промышленных товаров Уральский 42-75; РК NTG 024 GGBB (АРБПиЭО №11 от 2003г.) Уральский пр. /Тагилстроевская; магазин "ЛетЛэнд" Уральский пр. 42 (кв.73-74); Косметический салон Уральский пр. 42-1,2; Магазин пром. товаров Уральский пр. 42-181; Магазин "Диполь" Уральский пр. 42-183; Магазин " 4 сезона" Уральский пр. 42-253; Магазин Уральский пр. 42-287; Магазин "Памятники" Уральский пр. 42-324; Киоск по ремонту обуви (в районе маг. Монетка) Уральский пр.

9 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 74, 74 А, 84; ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК "Лента" Уральский /Октябрьский; ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр.; База на г. Паленая ; База отдыха "Высотник" (р-н г. Паленая) ; Б/о "Зеленый мыс" Все; База отдыха "Высотник" Все; КНС №31 Горбуново; КНС № 23 Запрудный; Станция катодной защиты ( на мкр. "Александровский") Мкр "Александровский"

10 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

11 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ольховская 1, 13, 15, 15б, 17, 19, 21а, 23, 25/2, 25а, 31, 31а, 35а, 37, 5, 9

12 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 68, 70; Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; Кушвинская 52, 52а, 59; Менделеева 48, 57, 59; Чехова 34, 35; ГРП-18 Чехова/ Компасная

13 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21; Огнеупорная 1; РСПД Матросова 17 подъезд 2; гаражный бокс Огнеупорная

14 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грунтовая 31, 39; Фаины Шаруновой 25, 31, 49

15 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Волгодонская 27, 29; Забойщиков 25, 27, 29, 31; Мраморная 75; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 94, 96, 98; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

16 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 70, 79, 81, 83; Гараж Глеба Успенского 65гар

17 с 25.08.2021 09:00 по 26.08.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Авангардная 11, 13, 15, 17, 19, 2В, 2а, 2б, 9; Гайдара 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64; Дом Авангардная 2В, кв. 3; Дом Авангардная 2В, кв.2

18 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 54; Фаины Шаруновой 57, 58, 68

19 с 25.08.2021 09:00 по 30.08.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 100, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155; Ракетная 37; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; Жилой дом Ленская 52-2а; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ТП-3859 ; КНС № 5 Перова

20 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алябьева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Волгодонская 64, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80; Волочаевская 18а, 20, 20 А, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48; Лермонтова 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72; Пермская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; Тропинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Задорожная 10, 11, 12, 15, 21, 6, 9; 1-ая Задорожная 3; нежилое здание ( гаражный бокс) Волгодонская в районе жилого дома № 63

21 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Брусничная 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38; Вишневая 43

22 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 13, 15, 17, 19, 1Б, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 5, 7, 9

23 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а

24 с 25.08.2021 09:00 по 26.08.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

25 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61; Партизанская 45, 54, 58, 62; Дружбы народов 11; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; садовый дом Серная 8 уч.12; садовый дом улица 11 участок 3

26 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 10; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58

27 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

28 с 25.08.2021 09:00 по 25.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грузчиков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 35, 37, 37а, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Шамотная 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 31, 31 а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2

29 с 25.08.2021 09:30 по 25.08.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60А, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а; ШР-18 Рабочая опора № 7

30 с 25.08.2021 10:00 по 25.08.2021 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

31 с 25.08.2021 11:00 по 25.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Раздельная 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а

32 с 25.08.2021 13:00 по 25.08.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Ильича 13, 15, 17, 19, 21, 23; Тельмана 24; магазин Ильича 15 (бывш. кв. 80,81); Магазин "Малышок" Ильича 15 (пл.бывш. кв. 59,60); Магазин "Евромет" Ильича 15 - 100; Продуктовый магазин Ильича 15, кв. 141; Магазин "Дива" Ильича 15-101,102; Фото-магазин "Коника" Ильича 15-20; офис Ильича 15-21; Магазин "9 Островов" Ильича 15-39; магазин промтоваров "Успех" Ильича 15-41,42; м-н "Ваш саквояж" Ильича 15-61,62; встроенное помещение аптеки Ильича 15.кв.1,2; Нежилое помещение Ильича 23/17; Светофор Ильича шк.№9; ПУ-2050 н.о. Орджоникидзе

33 с 25.08.2021 13:00 по 25.08.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Красная 10; н/о ТП-1284

34 с 25.08.2021 13:00 по 25.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 31, 39; Фаины Шаруновой 25, 31, 49

35 с 25.08.2021 13:30 по 25.08.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 8а; Горбуновская 1, 11, 13, 17, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9; Малая Кооперативная 10, 12, 2а, 4, 6, 8; Пригородная 1, 1а, 2, 2 Б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9

36 с 25.08.2021 14:00 по 25.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Жданова 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

37 с 25.08.2021 15:00 по 25.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

38 с 25.08.2021 23:00 по 26.08.2021 08:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Каспийская 28, 29; Крымская 25, 29, 31, 33; Ростовская 10, 12, 8; Для Актов Все; Наружное освещение ТП-2728 п.Старатель Каспийская; Строительная площадка ( в р-не жилого дома №29) Крымская; Гаражный бокс №634 (район ГЭТ "Старатель") Полтавская

39 с 26.08.2021 08:00 по 26.08.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тупиковая 10А; Раздельная 17, 17 а, 18, 19, 20, 21, 21А; Вешний переулок 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Верховая 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Росный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; пер. Сенной 7

40 с 26.08.2021 09:00 по 26.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 81; Тимирязева 109; Чайковского 104, 104а; светофорный объект Тимирязева 80А (МАОУ СОШ № 61); СКТ № 049 Чайковского 104 а; наружное освещение ТП-2122

41 с 26.08.2021 09:00 по 26.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 57, 59А, 61; АГЗС Балакинская; базовая станция сотовой связи "Балакинская NEW" Балакинская

42 с 26.08.2021 09:00 по 26.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 22, 24, 26, 28, 63а; Ломоносова 53; Пархоменко 3, 5, 5-43, 9, 9-21; Гараж Газетная 36-47; Детская школа искусств № 3 Карла Маркса 28 корп. 1; Н-Тагильский колледж искусств Карла Маркса 28 корп. 2; помещение пищеблока Карла Маркса 28 корп.2; Дополнительный офис Ленина 36-32,33,46; М-н "Обувь большого города" Пархоменко 5-23,24; Нежилое помещение (офис) Пархоменко 5-3,4,21,22; Магазин "Легион" Пархоменко 5-41,42; магазин Пархоменко 9 кв. 60; Магазин промтоваров Пархоменко 9-19,20; Магазин Пархоменко 9-41,42; Для Актов Все; Гаражи Карла Маркса

43 с 26.08.2021 09:30 по 26.08.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 8а; Горбуновская 1, 11, 13, 17, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9; Малая Кооперативная 10, 12, 2а, 4, 6, 8; Пригородная 1, 1а, 2, 2 Б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9

44 с 26.08.2021 11:00 по 26.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Проселочная 11, 13, 15, 15А, 17, 17а, 19, 21а, 23, 27, 29, 32а, 33, 34, 34В, 34Г, 35, 36, 36а, 36в, 36г, 37, 40, 40 В, 40Б, 40а; Гараж Проселочная 31гараж; нежилое помещение (гаражный бокс № 21) Проселочная 50А, бокс №21 ГЭК "Горбуновский"

45 с 26.08.2021 13:30 по 26.08.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60А, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а; ШР-18 Рабочая опора № 7

46 с 26.08.2021 15:00 по 26.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Союзная 19, 19а, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55

47 с 26.08.2021 23:00 по 27.08.2021 08:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 29, 49; Парковая 13; Энтузиастов 89 А; светофорный объект (светоточка) Пихтовая 28 (шк.№8); наружное освещение ТРП-2005

48 с 27.08.2021 09:00 по 27.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35а, 37, 39; Дарвина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8, 9; Землячки 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; Керамиков 0; Малышева 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32/1, 33, 35, 37, 39; Шаумяна 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21а, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; РСПД Дарвина 28 подъезд 2; Дом Малышева 22/21; Дом Малышева 32/2А; Дом Шаумяна 15/13; ТП-3855

49 с 27.08.2021 09:00 по 30.08.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

50 с 27.08.2021 09:30 по 27.08.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Слесарная 1, 10, 11, 13, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

51 с 27.08.2021 09:30 по 31.08.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа; Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 9Б

52 с 27.08.2021 11:00 по 27.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вогульская 42; Космонавтов 20, 24, 24-3; Красноармейская 163; магазин Космонавтов 20-2,3; Магазин промтоваров Космонавтов 20-8,9; Салон красоты Космонавтов 24 кв.8; Жилой дом Красноармейская 163/40; магазин промтоваров Красноармейская 163/40 (бывш. кв. 8); Нежилое помещение Красноармейская 163/Вогульская 40; Гаражи Космонавтов

53 с 27.08.2021 13:30 по 27.08.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Надеждинская 11, 15, 2, 5, 7, 8; Семейная 13, 15, 3, 5, 9

54 с 27.08.2021 14:30 по 27.08.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22б, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 7, 8, 9; жилой дом Соревнования 2 литер Б

55 с 30.08.2021 09:00 по 30.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

56 с 30.08.2021 09:00 по 30.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 47, 49, 59, 61, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75-4; Тимирязева 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84; Энтузиастов 32, 34, 36, 38, 44, 46, 46 а, 46А, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а; Магазин "Флэш" Ленинградский проспект 61-27; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3; Магазин "Татьяна" Ленинградский проспект 75-25; Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46; наружное освещение ТП-2016

57 с 30.08.2021 09:30 по 03.09.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Большевистская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Дальняя 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Кондукторская 12, 7; Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Константина Заслонова 101, 103, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Минская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 36, 37, 42, 43, 48, 54, 59, 60; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 12, 13, 138, 14, 140, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 1, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 11, 110, 111, 112, 12, 120, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б, 99, 99А; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98; Сцепщиков 15; Узкая 17, 30, 32, 39, 41, 43, 44, 49, 51; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 8, 9; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2550 Монтажников Садоводов, Зеленстроевская; магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар; Наружное освещение ТП-2530 ; Наружное освещение ТП-2526 ; Наружное освещение ТП-2536 ; Наружное освещение ТП-2529 ; АЗС №8 Фестивальная Садоводов; Автосервис Садоводов; АЗС Свердловский тракт; АЗС № 87 Свердловский тракт; АГЗС Свердловское шоссе

58 с 30.08.2021 09:30 по 30.08.2021 23:00 д. Усть-Утка: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Лесная 1; Набережная , 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1Б, 2, 20, 24, 25, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 8, 9, 9 А; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 3А, 4а, 6-1, 8; (НЕТ) , ---, 1, 2, 3, 4, 6, 8; Чекановская 1, 10, 12, 14, 5, 6; д.Харенки 9; ЛЭП-10кВ ТП-143 наружное освещение д. Усть-Утка; ЛЭП-10кВ, СТП 25/10/0,4 наружное освещение п. Еква; Дом Набережная 27(5); Дом Набережная СТ. КОН.; Группа жилых домов в д.Харенки ( ул. Набережная 1, 1а, 1г, ул. Чекановская 3, 4) Набережная ТП 6126; Дом Чекановская 1 нов. кон.; Базовая станция д. Харёнки ; Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки ; Подворье в п. Харенки ; Охотничье х-во п. Харенки

59 с 30.08.2021 09:30 по 30.08.2021 10:30 п. Черноисточинск: Красных Партизан 76; Ломоносова 154; Максима Горького 65, 67, 73; Московская 100, 102, 102А, 104, 104А, 106б, 55, 55А, 57, 59, 61, 63; баня (для строительства жилого дома) Ломоносова 176 б

60 с 30.08.2021 11:00 по 30.08.2021 12:00 п. Черноисточинск: Красных Партизан 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Максима Горького 15А; Скважина Красных Партизан скважина

61 с 30.08.2021 13:00 по 30.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 83, 85; Чайковского 133; Магазин Ленинградский проспект 83 -19

62 с 30.08.2021 13:00 по 30.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Газетная 97, 97-3; Мира 31, 31Б, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39, 41; Учительская 9; нежилое помещение Газетная 97 (кв. 23); Магазин промтоваров Газетная 97 кв. 4; Магазин промтоваров Газетная 97-21; Магазин промтоваров Газетная 97-24,41; Магазин промышленных товаров Газетная 97-42,43; М-н "Валерия, Кристина" Газетная 97-62,63; Магазин "Вояж" Газетная 97/31-2,пристр.; РК NTG 098 GGBB Мира /Учительская; Парикмахерская Мира 31а-2; Магазин "Модница" Мира 33- 24,41,42; Магазин "Вернисаж" Мира 33-23 и подвал; РК NTG 015 GGPP Мира 33-37; Магазин промтоваров "Магия" Мира 33-43; Офис недвижимости Мира 33-44; РК NTG 039 GGBB Мира 37 (20м от м-на Самсунг); РК NTG 016 GGPP пилон Мира 37 напротив маг. Самсунг; Гаражи Учительская 7 (28 квартал)

63 с 30.08.2021 13:30 по 30.08.2021 14:30 п. Черноисточинск: Восточная 20, 27, 27а, 33, 50а, 52А, 54 А, 54 Б, 55б, 56 А, 58 А

64 с 30.08.2021 15:00 по 30.08.2021 16:00 п. Черноисточинск: Восточная 17, 21, 37, 38, 39, 43, 60, 61, 70

65 с 31.08.2021 09:00 по 31.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

66 с 31.08.2021 09:00 по 31.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

67 с 31.08.2021 09:00 по 31.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 77, 81; Тимирязева 111; Чайковского 108, 110; Магазин Ленинградский проспект 77 (бывш. кв. 62); парикмахерская Ленинградский проспект 77 (бывш. кв. № 21); Нежилое помещение Ленинградский проспект 77, кв.2,3; Офис-магазин Ленинградский проспект 77-103; м-н "Жираф" Ленинградский проспект 77-124; офис Ленинградский проспект 77-41; Детский клуб "Юность" Ленинградский проспект 77-61; магазин "Life - мебель" Ленинградский проспект 77-63; Магазин промышленных товаров Ленинградский проспект 77-64; Магазин "Вэлком" Ленинградский проспект 77-83,84,101; помещение нежилое (гараж) Ленинградский проспект квартал №67; Офис Тимирязева 111, кв. 63; Для Актов Все

68 с 31.08.2021 09:30 по 31.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 95, 97; Октябрьской Революции 33; магазин "Ткани" Карла Маркса 95 (бывш. кв. 14); Офисное помещение Карла Маркса 97 (бывш.кв.9,16); магазин Карла Маркса 97-17; Магазин промтоваров Карла Маркса 97-25; офис Карла Маркса 97-26,27; нежилое помещение Карла Маркса 97/33; Кластер 057 Карла Маркса 97/33; Офис Карла Маркса 97/33; Магазин промышленных товаров Карла Маркса 97/33 - 1 /Окт. рев.

69 с 31.08.2021 10:00 по 31.08.2021 11:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

70 с 31.08.2021 13:30 по 31.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Новострой 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 32, 34, 34-2, 36; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

71 с 01.09.2021 09:00 по 01.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: 2-я Советская 4А, 7Ж

72 с 01.09.2021 09:30 по 01.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Быкова 11, 13, 15, 17, 19, 19-2, 19а, 3а, 5, 7, 9, 9гар; Высокогорская 31; Оплетина 13, 15; Черемшанская 22, 47, 51, 53, 55, 55А; жилой дом Быкова 3, литер А; жилой дом Быкова 3, литер Б; Гараж Черемшанская 49гар; здание гаража Черемшанская р-н "Высокогорец"; Для Актов Все; ГК "Высокогорец", Оплетина/ Черемшанская

73 с 01.09.2021 10:00 по 01.09.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 6, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

74 с 01.09.2021 10:00 по 17.09.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4; наружное освещение д. Заречная

75 с 01.09.2021 11:00 по 01.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32-1, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 40-1, 40-2, 42-2, 50-1, 50-2, 50Б; Геологов 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 3, 5, 7, 9; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2

76 с 01.09.2021 13:30 по 01.09.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Высотная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Серебрянский тракт 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132; Дом Серебрянский тракт 116-1; Дом Серебрянский тракт 116-2; Квартира Серебрянский тракт 134-1; Квартира Серебрянский тракт 134-2

77 с 01.09.2021 15:00 по 01.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Декабристов 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 4, 6, 8; Доменная 85; Лисогорская 116, 118; Союзная 15, 17; Торфяная 1, 10а, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Гараж Торфяная 27гар

78 с 01.09.2021 23:00 по 02.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Карла Маркса 53; Первомайская 52, 52а

79 с 02.09.2021 09:00 по 02.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

80 с 02.09.2021 09:00 по 02.09.2021 10:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 123; Победы 43

81 с 02.09.2021 09:00 по 02.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Баранчинская 11, 12, 13, 14, 16, 7, 9; Полярная 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91; Тракторная 11, 12; Дом Полярная 53баня

82 с 02.09.2021 09:00 по 03.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

83 с 02.09.2021 11:00 по 02.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Заречная 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 3, 30, 3а, 4 А, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7

84 с 02.09.2021 13:00 по 02.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 40; шкаф управления комплексом автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД Черноисточинское шоссе перекресток с ул.Бригадная

85 с 02.09.2021 15:00 по 02.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

86 с 02.09.2021 23:00 по 03.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Первомайская 52, 52а

87 с 23.08.2021 09:00 по 23.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Байдукова 6, 7, 8а; Всеобуча 3, 4, 5; Джамбула 8; Магистральная 1, 3; Жилые дома Всеобуча 3,4,5; Наружное освещение ТП-2552 ; пункт охраны плотины на р. М. Кушва

88 с 03.09.2021 09:00 по 03.09.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Ягодная 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 3а; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 6; скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики

89 с 03.09.2021 09:00 по 03.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня; ШУО-0,4кВ от ТП-3829

90 с 03.09.2021 09:30 по 03.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Механическая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 21, 27; Энергетиков 11А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 А; Гараж Механическая 2/гараж; Гараж Энергетиков 20/гар

91 с 03.09.2021 10:00 по 03.09.2021 16:00 п. Висим: Рабоче-Крестьянская 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9

92 с 03.09.2021 11:00 по 03.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132

93 с 03.09.2021 13:15 по 03.09.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9

94 с 06.09.2021 09:00 по 06.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 37; Крупской 3; Орджоникидзе 1б, 9; Здание склада Крупской 3 (литера ДД1); Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под.1; наружное освещение ТРП-2008

95 с 06.09.2021 09:00 по 06.09.2021 16:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горбуновская .; ГРС-2 Все п. Чащино; УКЗ (п. Горбуново, сад "Весна") Новая у дома 218; Гаражи Черноисточинское шоссе р-н котельной ГГМ; К/сад "Весна" Все; К/сад "Шахтостроитель" Все; К/сад "Дружба-1" Горбуново; К/сад "Росинка" (Торфяник) Горбуново; Насос к/сада "Дружба" Горбуново; садоводческое товарищество "Леба" Горбуново; ЛЭП-10кВ, ТП-10/0,4кВ для электроснабжения наружного освещения Пос. Чащино

96 с 06.09.2021 09:00 по 07.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

97 с 06.09.2021 09:00 по 06.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Радужная 1, 3, 5, 7; Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Береговая 1, 11, 11а, 1Б, 1а, 2, 3, 3 Б, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9; Луговая 1, 2; Окраинная 1, 10, 1А, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4 б, 4а, 5, 5а, 6, 6а; Радужная 10, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 2а, 6, 7, 7а, 8, 9; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; садовый участок Восточная уч. №10, с/т "Леба" пос. Горбуново; ШУО-0,4кВ от ТП-4026 Радужная Окраинная, Береговая; БССС Радужная Радужная; К/сад "Восход" Горбуново

98 с 06.09.2021 09:30 по 07.09.2021 14:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Никитина 11, 9; Степная 12, 14; Фестивальная 15

99 с 06.09.2021 09:30 по 06.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Бондина 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6; Заводская 110, 110а; Невьянский переулок 22, 24, 26, 27, 29; Садовая 79; гаражный бокс (условно №5) Садовая бокс №5, в районе ГСК "Химик"; гаражный бокс Садовая в районе ГСК "Химик"; Для Актов Все; Гаражи Заводская

100 с 06.09.2021 09:30 по 06.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027 ; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

101 с 06.09.2021 09:30 по 06.09.2021 10:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 101, 106А, 110, 110А, 116; индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А

102 с 06.09.2021 13:30 по 06.09.2021 14:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

103 с 06.09.2021 15:00 по 06.09.2021 16:00 п. Черноисточинск: Красных Партизан 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Максима Горького 15А; Скважина Красных Партизан скважина

104 с 06.09.2021 23:00 по 07.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 75, 77; Мира 55; Пархоменко 19, 21, 23, 27, 35, 35-2; Циолковского 11а, 13; Магазин "Лужники" Пархоменко 19 - 52,53; гаражный бокс № 3 Пархоменко в квартале 11/17; гаражный бокс № 5 Пархоменко в квартале 11/17; гараж Пархоменко квартал № 11-17; киоск-автомат по продаже питьевой воды Пархоменко у дома № 21; нежилое помещение Циолковского 11 А-1 А; Мастерская Циолковского 11а-1б

105 с 06.09.2021 23:00 по 07.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 57, 59, 59/1, 59/2

106 с 07.09.2021 09:00 по 07.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 33, 46, 52, 59; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 21; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 26, 55, 58; Голый Камень .; Гараж Носова 161 гараж; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова

107 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 31, 33, 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34-2, 36; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); нежилое помещение Мира 52 бокс №1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс №2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс №15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; Гараж Циолковского 30-22; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

108 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 19, 21, 28, 29, 3, 35, 3а, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280 ; н/о ТП-1160 ; Для Актов Все; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

109 с 07.09.2021 23:00 по 08.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 75, 77; Пархоменко 25, 29, 31а, 33, 35, 35-1; Циолковского 11, 7, 9; магазин Пархоменко 25, кв. 44; магазин Пархоменко 29 (бывш кв. 2а); М-н "Радуга" Пархоменко 29-2а; Парикмахерская Пархоменко 29-62