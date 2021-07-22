В Нижнем Тагиле с 22 июля по 5 августа будут планово отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 22.07.2021 08:00 по 22.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Октябрьская 12, 13, 14, 15, 16, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а; Самотечная 11; Щорса 31, 33, 33а, 35, 37, 41, 41а; АЗС Щорса -Северное шоссе; АЗС Щорса Северное шосе; КНС-32 Щорса

2 с 22.07.2021 08:00 по 22.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Октябрьская 12, 13, 14, 15, 16, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а; Самотечная 11; Щорса 31, 33, 33а, 35, 37, 41, 41а; АЗС Щорса -Северное шоссе; АЗС Щорса Северное шосе; КНС-32 Щорса

3 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Максима Горького 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 35, 4, 5, 6, 9; Победы 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Школьная 2, 4; Черниговская 29; Советская (Покровка) 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 25, 32, 36, 4, 6; Земная 1, 2, 2А, 3, 4, 5; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 21+340

4 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Садовая 26; Совхозная 19, 26; Советская (Покровка) 104, 106, 118, 120, 122; Для Актов Все; шкаф управления наружным освещением Советская

5 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 38а, 38б, 40; Верескова 18а; Краснодонская 11; Пришвина 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46

6 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 38а, 38б, 40; Верескова 18а; Краснодонская 11; Пришвина 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46

7 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: 2-ая Радужная 1, 5; Радужная 16, 17, 19; садовый участок Восточная уч. №10, с/т "Леба" пос. Горбуново

8 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 час) г. Нижний Тагил: Таёжная 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 16, 18, 1А, 1Б, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Горбуновская .; Железорудная 2; Лесная 1, 10, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9; Таежная 15, 2А, 5А; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Болотная 16, 3, 3 Б, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 23, 3, 4, 6, 8; наружное освещение д. Чащино Чащино; ГРС-2 Все п. Чащино; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2; УКЗ (п. Горбуново, сад "Весна") Новая у дома 218; Гаражи Черноисточинское шоссе р-н котельной ГГМ; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; строительство нежилого здания (п.Чащино) Таежная 250м от дома № 10; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1); таксофон по акту (Чащино) ; К/сад "Весна" Все; К/сад "Шахтостроитель" Все; Для Актов Все; К/сад "Дружба-1" Горбуново; К/сад "Росинка" (Торфяник) Горбуново; Насос к/сада "Дружба" Горбуново; садоводческое товарищество "Леба" Горбуново; ЛЭП-10кВ, ТП-10/0,4кВ для электроснабжения наружного освещения Пос. Чащино

9 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Бондина 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Зеленая 14, 21, 25; Мира 22; Победы 25, 27; Садовая 28; Совхозная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; Школьная 17 А, 21, 23, 25, 28, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 110, 112, 114, 90, 92, 94, 96

10 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Космонавтов 1, 2; Победы 10; Правды 1, 11, 3, 5, 7; Школьная 10, 12, 30, 5, 7; Надеждинская 10, 10аа, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9

11 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Широкая 15, 19

12 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Молодежная 8; Правды 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 4, 6, 8; Советская 44, 44А, 47; Чапаева 6; Широкая 11, 9; 8 Марта 5, 7; Советская (Покровка) 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55

13 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Комсомольская 17; Пушкина 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62; Советская 70А; Чапаева 11, 11а; Школьная 11, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская

14 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: 8 Марта 15, 19, 8; Симбирская 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 31Б, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Советская (Покровка) 69, 71, 73, 75; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+030

15 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32; Чернышевского 27; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; ТП-3675

16 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 77а, 77б; Тихий 2, 3; Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар

17 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 2; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Штурмовая 31, 31а

18 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 12, 14, 16, 18, 19а, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36; Муринская 3, 51; 1 Запрудная 11, 13, 18, 19, 21; III Проезд 4, 8; 3-я Запрудная 13; Андреевская 10, 11, 12, 5, 7, 9; IV Проезд 2, 2А, 3, 4, 5, 6; Н/о РЩ-4011-А

19 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 58, 58 А; Краснодонская 8; Пришвина 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84

20 с 22.07.2021 09:00 по 22.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гранитная 33

21 с 22.07.2021 11:00 по 22.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Носова 109, 111, 113, 113а, 115, 115а, 117а, 119, 121, 121а, 123, 127, 127а, 131, 133; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 16, 18, 18а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

22 с 22.07.2021 12:00 по 22.07.2021 18:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32; Чернышевского 27; РСПД Матросова 17 подъезд 2; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; ТП-3675 ; гаражный бокс Огнеупорная

23 с 22.07.2021 13:30 по 22.07.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Волгоградская 15; Панфилова 11, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1

24 с 22.07.2021 13:30 по 22.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жуковского 13, 15, 9; Пархоменко 135, 137; М-н "Весна" Пархоменко 135 кв.

25 с 22.07.2021 15:00 по 22.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кушвинская 12; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 3, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Чехова 1Б; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Школьный переулок 30, 30а, 32

26 с 22.07.2021 16:00 по 22.07.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гвардейская 37, 39; Мартеновская 20, 20-3; Металлургов 40, 46, 46б, 48б, 58а; Попова 12, 14, 14а, 17, 19, 6; РСПД Металлургов 48б подъезд 3; РСПД Попова 12 подъезд 3; РСПД Попова 14 подъезд 3; РСПД Попова 14а подъезд 2; Магазин Попова 19 - 118а; салон красоты "ДанЛи" Попова 19-47; ТП-3664 ; ТП-3664а ; Для Актов Все; кафе Металлургов

27 с 23.07.2021 08:00 по 23.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 10; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58

28 с 23.07.2021 09:00 по 23.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21; Огнеупорная 1; РСПД Матросова 17 подъезд 2; гаражный бокс Огнеупорная

29 с 23.07.2021 09:30 по 23.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Западная 10а, 1а, 6; Лебяжстрой 7; (НЕТ) ,; Гараж (в районе Новой Лебяжки) ; Гаражи Все; Гаражи Береговая-Краснокаменская; Гаражи Лебяжстрой

30 с 23.07.2021 09:30 по 23.07.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 68А.; автосервис Черноисточинское шоссе 66 строение 4; гаражно-эксплуатационный кооператив Черноисточинское шоссе в коммунально-складской зоне ГГМ; Оптовый рынок "Гальянский" Черноисточинский тракт; ТП для электроснабжения ГЭК "Карьерный" Черноисточинское шоссе; Оптовый рынок "Гальянский" Черноисточинское шоссе

31 с 23.07.2021 10:00 по 30.07.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 29, 2В, 2а, 2б, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9; Гайдара 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64; Ельничная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2а, 2б, 3, 4, 4Б, 5, 7, 9; Иркутская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Котовского 34, 34г, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53; Незаметный 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Огородная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; Челябинская 5; Дом Авангардная 2В, кв. 3; Дом Авангардная 2В, кв.2; квартира Незаметный 4 кв.2; ШУО-0,4кВ от ТП-2036 ; КНС-8 9 посёлок

32 с 23.07.2021 10:00 по 23.07.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 13, 15, 7; ЛЭП-0,4кВ ВРУ-0,4 кВ для электорснабжения работ по устройству терассы вдоль Тагильского пруда Красногвардейская

33 с 23.07.2021 11:00 по 23.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 1, 13, 14, 15, 3, 8; Апрельская 1, 10, 12, 14, 15Г, 15б, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 5гар, 6, 7, 8, 9

34 с 23.07.2021 13:15 по 23.07.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Семенова 1; Тагильская 61; нежилое здание (гараж для грузового автотранспорта район ГСК "Горный"; гараж Черных в районе ГСК Горный-3; ГСК "Горный -3" Черных гараж; Гаражи Семенова; гаражный бокс Тагильская; ГСК "Горный-3" Черных; Гаражи Черных; гаражный бокс Черных

35 с 23.07.2021 14:00 по 23.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Верескова 49, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88

36 с 23.07.2021 14:00 по 23.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 10а, 11, 110, 111, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 13, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159а, 16, 161, 163, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 49а, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58б, 59, 59А, 6, 60, 60а, 61, 62, 63а, 64, 65а, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Бригадная 1, 10, 104, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 5, 50, 52а, 54, 6, 7, 8, 9, 98; Верескова 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18а, 1б, 2, 27, 2Б, 2а, 3, 39, 3а, 4, 41, 43, 44, 45а, 47, 48/1, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 58 А, 59, 5а, 6, 61, 61А, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 80а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 9; Верхняя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 9, 9а; Водная 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дальневосточная 15; Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 17В, 17а, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 22а, 23а, 23б, 24, 25, 25 В, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33 А, 34, 36, 38, 3а, 4, 40, 42, 46, 48, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Камышовая 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 33, 39, 4, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 4а, 5, 51, 54, 6, 60, 62, 64, 6а, 7, 7а, 8, 9; Краснодонская 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Куйбышева 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Летная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 6, 7, 8, 9; Малая Гальянская 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23 б, 23а, 23б, 29, 3, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 3а, 4, 4 А, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 5/1, 50, 51, 52, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 7, 7А, 8, 9; Малый тупик 1, 2; Нагорная 29, 2а, 31, 33, 39, 43; Новаторов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 7, 8, 9; Пришвина 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 9; Совхозная 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 14а, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 28, 28а, 29, 2б, 3, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 4-1, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 46, 48, 4а, 50, 50а, 52, 54, 5Б, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 9а; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 29-1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Фотеевская 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 3а, 4, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 5, 50, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 68, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а; Александровская 1, 11, 13, 15, 17, 19 А, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 63, 9; Демидовых 4; Лазо 3; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; Гараж Большая-Гальянская 90/гар; жилой дом Верескова 73гар; строительство жилого дома Верхняя стр. № 5; Жилой дом Верхняя стр.2; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20; Н/о ТП-4006 Крайняя /Бригадная; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103; ТП Малая Гальянская 25/насос; ШР-8 Малая Гальянская опора № 10; ШР-9 Малая Гальянская опора № 17; Скважина Новаторов 50/скваж; Н/о ТП-4157 Совхозная 45 (у трамв. путей); щит 0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки на период строительства Духовно-просветительского центра Совхозная 5 "Б"; Дом Ульяны Громовой 29/31; Гараж Ульяны Громовой 46гар; Н/о ТП-4017 Черноисточинское шоссе в районе СПТУ №135; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Александровская в районе д.43; светофорный объект ПВУ Уральский пр. -ул.Совхозная; Сторожевая башня на Лисьей горе ; Для Актов Все; ПУ-4017 №2 Н.О. Большая-Гальянская; ПУ-4078 №2 Н.О. Верескова; Трейлер"Купава" Верескова; Установка катодной защиты (на мкр "Александровский" ул. Верхняя) Мкр "Александровский"

37 с 25.07.2021 09:00 по 25.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Горняка 22-1, 22-2, 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 33, 34-1, 34-2, 38-1, 38-2, 42, 44, 46; Жданова 21, 29; Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 1, 101, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 39, 4, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ульяновская 44, 46, 50, 52, 54, 54 С, 54А; Ярославская 12, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 62, 64, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 78, 80; ШУО-0,4кВ от ТП-3821 Жданова -пер.Малый, ул.Рудничная; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров; Насосно-повысительная № 5 Ярославская /Жданова; Салон красоты Ярославская 12-11; жилой дом Рудник III Интенационала на территории нефтебазы; Базовая станция Жданова; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

38 с 25.07.2021 09:00 по 06.08.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) : Набережная 1, 1 А, 10, 10А, 11, 14, 4, 9; наружное освещение д. Заречная

39 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9

40 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 118А, 66 А; Свердлова 36, 38, 44; Ушкова 10Б, 16Б, 2В, 4А, 4Г, 4Е, 7Б, 7а, 8Б

41 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 116, 138, 142; индивидуальный жилой дом Ленина 118 Б

42 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 116, 138, 142; индивидуальный жилой дом Ленина 118 Б

43 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ломоносова 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80А, 82

44 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мира 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А, 88; Садовая 73А, 74, 76; Ударная 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46, 48; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1 А, 10; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а(скважина)

45 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мира 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 70; Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; Тургенева 6; Ударная 17А

46 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 45, 49, 51; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 51, 52, 52А; Тургенева 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; нестационарный торговый объект - передвижной трейлер (п. Черноисточинск) Кирова /Тургенева; часть жилого дома в виде трехкомнатной квартиры Кирова 49-кв.1

47 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 52; Фрунзе 42А

48 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 10, 12, 16; Набережная 1, 2; Первомайская 37, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А

49 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: 1-я Советская 20 А; Шадрина пер. 1, 13Ж, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А; Шадрина 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 37а, 7

50 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 39, 41, 43, 45, 47, 48 А, 49, 50, 51, 51А, 52, 53А, 53Б, 54, 55А, 56, 57, 58, 61, 63, 65; Шадрина пер. 14, 7, 7а, 8, 8А, 8Б; Шадрина 7А

51 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Все 37а; Карла Маркса 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Шадрина пер. 11, 11 Б, 11А, 11Ж, 7Б, 7В, 7Д; Шадрина 11, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А

52 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32; Чернышевского 27; РСПД Матросова 17 подъезд 2; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; ТП-3675 ; гаражный бокс Огнеупорная

53 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Декабристов 21, 23, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60а; Доменная 100, 101, 102, 104, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Лисогорская 114, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139; Гараж Декабристов 21гар

54 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8

55 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Газетная 45а; Красноармейская 64; Мастерская Красноармейская 64-1а; Мастерская Красноармейская 64-1б; Мастерская Красноармейская 64-1в; Интернет Красноармейская 64/33

56 с 26.07.2021 09:00 по 26.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 55, 75, 85

57 с 26.07.2021 09:30 по 26.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Верескова 1, 1б, 3, 3а, 5а, 7; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9; Фотеевская 8; Для Актов Все

58 с 26.07.2021 09:30 по 26.07.2021 10:30 п. Черноисточинск: Пионерская 26А, 26Б, 26В, 32 Г, 32Б, 36, 36Б, 38, 38А, 39, 39Б, 40 А, 41, 42А, 43 А, 49Д, 52А, 52В, 52Г, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 93А, 96

59 с 26.07.2021 13:00 по 26.07.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 11, 12, 13, 15, 17, 2, 20, 22, 3А, 4, 5, 7, 8, 9; Красных Партизан 4, 6; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20

60 с 26.07.2021 22:00 по 27.07.2021 07:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32; Чернышевского 27; РСПД Матросова 17 подъезд 2; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; ТП-3675 ; гаражный бокс Огнеупорная

61 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайняя 22А, 4; Фотеевская 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50

62 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железнодорожная 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Корабельный 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Петрокаменская 14; Ползунова 1, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

63 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 57, 59А, 61; АГЗС Балакинская; базовая станция сотовой связи "Балакинская NEW" Балакинская

64 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Менделеева 33, 35, 39, 39-2, 41, 43, 45, 47; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9

65 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Красногвардейская 62, 62 А, 62Г, 62а, 62в; Менделеева 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 69; Осипенко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1гар, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 2а, 3, 31, 34, 4, 5а, 6, 7, 8; Шиловская 3, 5

66 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Минская 106, 110; Садоводов 111; Смоленская 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 99А

67 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кулибина 44, 46, 54, 56, 60, 60б; Менделеева 16а, 20, 27

68 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 1, 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

69 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Копровая 6; Огнеупорная 3, 5, 7; установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6; РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2; ТП-3676

70 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

71 с 27.07.2021 09:00 по 27.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 53, 57, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Студеная 4, 6; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 41, 43, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

72 с 27.07.2021 09:30 по 27.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Новаторов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Совхозная 70, 88

73 с 27.07.2021 09:30 по 27.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159а, 161, 163, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Бригадная 104, 98; Верхняя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 9, 9а; Дальневосточная 15; Дружинина 17, 17Б, 17В, 17а, 19, 21, 22а, 23а, 23б, 24, 25, 25 В, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33 А, 34, 36, 38, 3а, 40, 42, 46, 48, 5а; Камышовая 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Крайняя 33, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 60, 62, 64; Куйбышева 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Малая Гальянская 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23 б, 23а, 23б, 29, 3, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 3а, 4, 4 А, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 5/1, 50, 51, 52, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 7, 7А, 8, 9; Малый тупик 1, 2; Нагорная 29, 31, 33, 39, 43; Совхозная 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 5Б; Ульяны Громовой 19, 21, 23, 26, 28, 29-1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54; Фотеевская 56, 58, 60, 64, 66, 68; Александровская 1, 11, 13, 15, 17, 19 А, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 63, 9; Демидовых 4; Лазо 3; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; Гараж Большая-Гальянская 90/гар; строительство жилого дома Верхняя стр. № 5; Жилой дом Верхняя стр.2; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103; ТП Малая Гальянская 25/насос; ШР-8 Малая Гальянская опора № 10; ШР-9 Малая Гальянская опора № 17; Н/о ТП-4157 Совхозная 45 (у трамв. путей); щит 0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки на период строительства Духовно-просветительского центра Совхозная 5 "Б"; Дом Ульяны Громовой 29/31; Гараж Ульяны Громовой 46гар; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Александровская в районе д.43; светофорный объект ПВУ Уральский пр. -ул.Совхозная; Установка катодной защиты (на мкр "Александровский" ул. Верхняя) Мкр "Александровский"

74 с 27.07.2021 09:30 по 27.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 72, 72а, 74, 76, 80; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

75 с 27.07.2021 10:00 по 27.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Верескова 104, 107, 94 А

76 с 27.07.2021 22:00 по 28.07.2021 07:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Гвардейская 22, 24; Копровая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 7, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32; Чернышевского 27; установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6; РСПД Матросова 17 подъезд 2; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2; ТП-3675 ; ТП-3676 ; гаражный бокс Огнеупорная

77 с 28.07.2021 09:00 по 28.07.2021 17:00 п. Черноисточинск: Солнечная 30, 5А; ШУО-0,4 кВ от ТП-5602 п. Чауж

78 с 28.07.2021 09:00 по 28.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 22, 24; Копровая 8

79 с 28.07.2021 09:00 по 28.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грузчиков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Шамотная 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 31, 31 а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2

80 с 28.07.2021 09:00 по 28.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дарвина 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8; Землячки 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; Малышева 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32/1, 33, 35, 37, 39; Шаумяна 15, 17, 21а, 24, 26, 28; Дом Малышева 22/21; Дом Малышева 32/2А; Дом Шаумяна 15/13

81 с 28.07.2021 09:00 по 28.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дарвина 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8; Землячки 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; Малышева 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32/1, 33, 35, 37, 39; Шаумяна 15, 17, 21а, 24, 26, 28; Дом Малышева 22/21; Дом Малышева 32/2А; Дом Шаумяна 15/13

82 с 28.07.2021 09:00 по 28.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а

83 с 28.07.2021 09:00 по 28.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алябьева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Волгодонская 64, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80; Волочаевская 18а, 20, 20 А, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48; Лермонтова 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72; Пермская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; Тропинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Задорожная 10, 11, 12, 15, 21, 6, 9; 1-ая Задорожная 3; нежилое здание ( гаражный бокс) Волгодонская в районе жилого дома № 63

84 с 28.07.2021 09:00 по 29.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Калужская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79; Урожайная 51, 64а

85 с 28.07.2021 09:30 по 29.07.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большевистская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Константина Заслонова 101, 103, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 77; Монтажников 36, 37, 42, 43; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59

86 с 28.07.2021 10:00 по 28.07.2021 17:00 с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 12 а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПУ-6120А с. Сулем ; Для Актов Все

87 с 28.07.2021 12:00 по 28.07.2021 18:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Гвардейская 22, 24; Копровая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 7, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32; Чернышевского 27; установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6; РСПД Матросова 17 подъезд 2; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2; ТП-3675 ; ТП-3676 ; гаражный бокс Огнеупорная

88 с 29.07.2021 09:00 по 29.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Чащино: Таёжная 10А, 11, 12, 12А, 13, 16, 18, 20, 22, 2А, 7; Лесная 15; Таежная 2А; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Болотная 3 Б; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1)

89 с 29.07.2021 09:00 по 29.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Чащино: Таёжная 10А, 11, 12, 12А, 13, 16, 18, 20, 22, 2А, 7; Лесная 15; Таежная 2А; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Болотная 3 Б; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1)

90 с 29.07.2021 09:00 по 29.08.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Локомотивный проезд 1, 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

91 с 29.07.2021 09:00 по 29.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Копровая 6; Огнеупорная 3, 5, 7; установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6; РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2; ТП-3676

92 с 29.07.2021 09:00 по 29.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Боровая 32а; Калужская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 7, 9; Киевская 13, 15, 17, 19, 20 а, 21, 23, 25; Урожайная 34

93 с 29.07.2021 09:00 по 29.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Калинина 59, 61, 63; Котовского 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69; Салтыкова-Щедрина 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 7, 9; Челябинская 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; пост видеонаблюдения Салтыкова-Щедрина Котовского- Калинина

94 с 29.07.2021 09:00 по 29.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

95 с 29.07.2021 09:00 по 29.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Калужская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79; Урожайная 51, 64а

96 с 29.07.2021 09:30 по 29.07.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Совхозная 63, 65, 65а, 67, 67В, 67а, 67б, 67г, 69б, 71, 73, 75, 77, 77а, 78, 80а, 84, 86, 90, 92, 94, 94а, 96, 98; Ульяны Громовой 78, 80, 82

97 с 29.07.2021 10:00 по 29.07.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 138, 140, 148; Калужская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 140, 153, 155, 156, 158, 97, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП--2037 Алтайская -Киевская; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина

98 с 29.07.2021 11:00 по 29.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 14, 20; гаражный бокс Вязовская 11 квартал 21 бокс № 4; Магазин промышленных товаров Пархоменко 14 (кв. 62); магазин-пекарня Пархоменко 14 (пл. бывш. кв. 61); Магазин "Женская одежда" Пархоменко 14-1,2; Магазин "Парфюм" Пархоменко 14-19,20; Магазин "Еврообувь" Пархоменко 14-41,42,60; киоск "Мороженое" Пархоменко район жилого дома 20

99 с 29.07.2021 15:00 по 29.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 103, 105а, 107, 111, 112, 115, 78, 86а, 89, 95

100 с 30.07.2021 09:00 по 30.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

101 с 30.07.2021 09:00 по 30.07.2021 09:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 22, 24; Копровая 8

102 с 30.07.2021 11:00 по 30.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Фотеевская 56, 58, 60, 64, 66, 68

103 с 30.07.2021 13:15 по 30.07.2021 14:30 п. Чащино: Таёжная 1Б; Лесная 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9; Брикетная 12, 17; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2

104 с 30.07.2021 14:30 по 30.07.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9; Рабочая 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 2а, 34; жилой дом Коммуны 6 гараж

105 с 01.08.2021 11:00 по 01.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 15А, 15а, 9 А, 9а

106 с 02.08.2021 09:00 по 02.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 40; Землячки 18, 20, 20а

107 с 02.08.2021 09:00 по 02.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Землячки 12, 14; Солнечная 5; Черноморская 37, 39, 39-4, 39-6; ТП-3850

108 с 02.08.2021 09:00 по 02.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Землячки 12, 14; Солнечная 5; Черноморская 37, 39, 39-4, 39-6; ТП-3850

109 с 02.08.2021 09:00 по 02.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Евстюниха: Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лайская 10, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 7А, 9; Дом Городская 1-Б огород; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 7 огород

110 с 02.08.2021 09:00 по 02.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Евстюнинская 43, 47, 49, 49а, 53, 55, 77, 80, 80-А, 80-С, 84, 86, 94; Напольная 2а, 96; Дом Евстюнинская 73ОГО

111 с 02.08.2021 09:00 по 02.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 10а, 11, 110, 111, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 13, 130, 130а, 131, 131а, 132, 132а, 133, 133а, 134, 134Б, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147а, 148, 148а, 149, 150, 150а, 151, 152, 153, 154, 154А, 155, 156, 157, 158, 158а, 159, 159а, 16, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172а, 173, 173а, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 2, 20, 201, 203, 205, 207, 209, 21, 211, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 49а, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58б, 59, 59А, 6, 60, 60а, 61, 62, 63а, 64, 65а, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Бригадная 1, 10, 104, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 5, 50, 52а, 54, 6, 7, 8, 9, 98; Верескова 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108А, 109, 109а, 11, 110а, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 118а, 119, 12, 120, 121, 122, 122а, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 140а, 141, 142, 142а, 144, 144а, 145, 146а, 147, 149, 149а, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 157а, 158, 158а, 159, 16, 160, 164, 168, 168А, 17, 18, 18а, 19, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45а, 47, 48/1, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 58 А, 59, 5а, 6, 61, 61А, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 80а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 9, 93, 94 А, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Верхняя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 9, 9а; Водная 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дальневосточная 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32; Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 17В, 17а, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 22а, 23а, 23б, 24, 25, 25 В, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33 А, 34, 36, 38, 3а, 4, 40, 42, 46, 48, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Ивана Федорова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камышовая 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Кирова 28-2; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 33, 39, 4, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 4а, 5, 51, 54, 6, 60, 62, 64, 6а, 7, 7а, 8, 9; Краснодонская 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Куйбышева 10, 11, 13, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Летная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 6, 7, 8, 9; Малая Гальянская 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23 б, 23а, 23б, 29, 3, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 3а, 4, 4 А, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 5/1, 50, 51, 52, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 7, 7А, 8, 9; Малый тупик 1, 2; Нагорная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 29, 2а, 3, 31, 33, 39, 4, 43, 4а, 4б, 5, 6, 7, 9, 9а; Новаторов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 12, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 152, 152а, 153, 155, 157, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Пришвина 1, 10, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 12а, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 143, 145, 15, 150, 152, 154, 156, 158, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 89, 9, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Совхозная 1, 10, 100, 102, 104, 106, 106А, 108, 11, 110, 112, 114, 116, 118, 11а, 12, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 14, 14а, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 28, 28а, 29, 2б, 3, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 4-1, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 46, 48, 4а, 5, 50, 50а, 52, 54, 5Б, 6, 6а, 6б, 7, 70, 79, 8, 81, 85, 87, 88, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 99, 9а; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 29-1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Фотеевская 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 3а, 4, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 5, 50, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 68, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а; Александровская 1, 11, 13, 15, 17, 19 А, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 63, 9; Демидовых 4; Лазо 3; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; Гараж Большая-Гальянская 173 гараж; Гараж Большая-Гальянская 211гар; Гараж Большая-Гальянская 90/гар; Гараж Верескова 130гар.; индивидуальный жилой дом Верескова 135 А; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2; жилой дом Верескова 73гар; ШР-15 Верескова опора № 36; строительство жилого дома Верхняя стр. № 5; Жилой дом Верхняя стр.2; ШУО-0,4кВ от ТП-4038 Дальневосточная /Б. Гальянская; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20; Н/о ТП-4006 Крайняя /Бригадная; нежилое здание Куйбышева район ж.д. №19; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103; ТП Малая Гальянская 25/насос; ШР-8 Малая Гальянская опора № 10; ШР-9 Малая Гальянская опора № 17; Скважина Новаторов 50/скваж; Дом Пришвина 120 гараж; гараж Пришвина 130гар; ШР-12 Пришвина опора № 15; Н/о ТП-4157 Совхозная 45 (у трамв. путей); щит 0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки на период строительства Духовно-просветительского центра Совхозная 5 "Б"; Дом Ульяны Громовой 29/31; Гараж Ульяны Громовой 46гар; Н/о ТП-4017 Черноисточинское шоссе в районе СПТУ №135; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Александровская в районе д.43; светофорный объект ПВУ Уральский пр. -ул.Совхозная; Для Актов Все; ПУ-4017 №2 Н.О. Большая-Гальянская; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-4038 Большая-Гальянская; Н/о ТП-4053 Верескова; ПУ-4078 №2 Н.О. Верескова; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-4016-2 Верескова; Трейлер"Купава" Верескова; ПУ-4153 Н.О. Совхозная; Установка катодной защиты (на мкр "Александровский" ул. Верхняя) Мкр "Александровский"

112 с 02.08.2021 09:00 по 02.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гастелло 1, 1/22, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 3, 4, 6, 7, 9; Металлургов 18, 24; Чернышевского 10, 12, 16, 2, 4, 6, 8; Парикмахерская Гастелло 21-35; многоквартирный жилой дом Чернышевского 14,16; Гараж Чернышевского ДВОРДВОР; ТП-3619 ; Для Актов Все

113 с 02.08.2021 09:00 по 02.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 55; магазин промышленных товаров Красногвардейская 55 ( на площади бывшей конюшни);

115 с 02.08.2021 09:30 по 03.08.2021 13:30 (с перерывом электроснабжения на 4 часа) с. Покровское: Бондина 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; Комсомольская 1, 1 Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1б, 2, 2аа, 3, 3Б, 4, 5, 6, 8, 8А, 9; Мира 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59; Садовая 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Советская 109; Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа, 17, 18, 19, 20, 21; 8 Марта 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34; Уральская 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47, 49, 51, 53; Советская (Покровка) 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 99; Для Актов Все; Наружное освещение Покровское

116 с 02.08.2021 10:00 по 06.08.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Ангарская 2; Байдукова 10, 11, 17, 6, 7, 8а; Всеобуча 3, 4, 5; Джамбула 8; Магистральная 1, 3; Жилые дома Всеобуча 3,4,5; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2500 1-ая Линия ,ул.Байдукова; Наружное освещение ТП-2552 ; пункт охраны плотины на р. М. Кушва ; Гаражи Все

117 с 02.08.2021 13:30 по 02.08.2021 14:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

118 с 02.08.2021 22:00 по 03.08.2021 22:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-3, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50, 51; Трудовая 3; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

119 с 02.08.2021 22:00 по 03.08.2021 22:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Носова 80, 83, 86; Радищева 3, 5; светофорный объект Т7 Радищева 3 (МБОУ СОШ № 48); газорегуляторный пункт ГРПБ-38 Радищева

120 с 03.08.2021 08:00 по 03.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

121 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 7; Гвардейская 53

122 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Огнеупорная 60, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 84, 86

123 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 16:00 г.Нижний Тагил ул.Балакинская, 18, Мартеновска 30, Гвардейска 45, 45А, 47, 49, 51, Попова 19А

124 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Кулибина 19, 21, 23, 31, 31а, 33; Садовая 99; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

125 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Менделеева 33, 35, 39, 39-2, 41, 43, 45, 47; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9

126 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 55; Для Актов Все

127 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35а, 37, 39; Дарвина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8, 9; Землячки 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; Керамиков 0; Малышева 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32/1, 33, 35, 37, 39; Шаумяна 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21а, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; РСПД Дарвина 28 подъезд 2; Дом Малышева 22/21; Дом Малышева 32/2А; Дом Шаумяна 15/13; ТП-3855

128 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 55;

129 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Носова 79; Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 69, 71, 71-2, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

130 с 03.08.2021 09:00 по 03.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Носова 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25 А, 26, 27 А, 28, 29, 29а, 31/2, 31а, 32, 33, 35, 35а, 37, 46, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9; Черноисточинское шоссе 16, 16А; Гараж Носова 18 гараж; ШУО-0,4кВ от ТП-1058 Носова 23 (военкомат); гаражный бокс (строительство) Носова 32Агар; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-1058А Носова; магазин непродовольственных товаров Черноисточинское шоссе

131 с 03.08.2021 09:00 по 04.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кирова 27-3, 29, 29а, 33, 37, 38а, 39, 39-2, 43, 43а, 47, 50; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ

132 с 03.08.2021 10:00 по 06.08.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) с.Покровское-1: ГСК "Сокол" , автосервис, магазин (ЧП Попов), частные гаражи, склад Геворгян, Дом 1, 11, 87, 88, 98, 99, 111, клуб, Детский сад, Насосная 2 подъема

133 с 03.08.2021 23:00 по 04.08.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красная 4, 6, 8

134 с 04.08.2021 08:00 по 04.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Спортивная 53; Сухоложская 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56

135 с 04.08.2021 08:00 по 04.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Гайдара 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167; Калужская 241, 248, 250, 252, 252а; Киевская 229, 231, 233, 235, 237; Котовского 107, 109, 111, 113, 115, 117, 78, 80, 82, 84; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Круговая 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156; Дом Котовского 105-2

136 с 04.08.2021 09:00 по 04.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

137 с 04.08.2021 09:00 по 04.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

138 с 04.08.2021 09:00 по 04.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п.Висим ул. М.Горького 1-19, 2-22; Пролетарская 16, 27, 29; Ключевская 1-5а, 9-13, 2-16

139 с 04.08.2021 09:00 по 04.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 18; Жданова 81а; Забойщиков 11, 13, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9

140 с 04.08.2021 09:00 по 04.08.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Пролетарская 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 83; индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81

141 с 04.08.2021 09:00 по 04.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 43, 43а, 64; Дарвина 34; ШУО-0,4 кВ от ТП-3856 Широкая -Дарвина-Хохрякова-Балакинская; Для Актов Все; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-3856 Дарвина

142 с 04.08.2021 09:00 по 04.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Грибоедова 13, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 7; Зеленый 3, 6; Красная 4, 6, 6а, 7, 8; Мира ., 42а, 58, 62; Октябрьской Революции 41, 66; Победы 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 8; Речная 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 4, 6, 7, 8, 8а, 8б; Юбилейная 51, 51А; Зеленый тупик 4, 4 А, 5; автомойка Грибоедова /Серова; щит-0,4 кВ для строительства гостиницы Красная район жилого дома №6; НСС-16кв. Мира пр., в р-не дома №64; н/о ТП-1278 Пархоменко от ул.Серова до ул.Победы. ул Красная; Дом Победы 13ч/с; РК NTG 006 GGBB Победы 17 р-н Трамв. кольца; Гараж Речная 29гар; н/о РЩ-1027 (от ТП-1278) ; Гаражи Красная; Гаражи Октябрьской Революции; Объект Юбилейная

143 с 04.08.2021 09:00 по 04.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Брусничная 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38; Вишневая 43

144 с 04.08.2021 09:00 по 04.08.2021 17:00 п. Висим: Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Скважина Большевистская 76скв; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109

145 с 04.08.2021 09:30 по 05.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Боровая 32а; Калужская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 7, 9; Киевская 13, 15, 17, 19, 20 а, 21, 23, 25; Урожайная 34

146 с 04.08.2021 09:30 по 04.08.2021 13:30 г. Нижний Тагил: Бондина 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6; Заводская 110, 110а; Невьянский переулок 22, 24, 26, 27, 29; Садовая 79; гаражный бокс (условно №5) Садовая бокс №5, в районе ГСК "Химик"; гаражный бокс Садовая в районе ГСК "Химик"; Для Актов Все; Гаражи Заводская

147 с 04.08.2021 10:00 по 04.08.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Отдыха 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9

148 с 04.08.2021 13:30 по 04.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Верескова 1, 1б, 3, 3а, 5а, 7; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9; Фотеевская 8; Для Актов Все

149 с 05.08.2021 09:00 по 05.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 45А; Дарвина 35, 37, 39; Керамиков 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Хохрякова 58, 62, 65, 67, 69, 71, 73; Широкая 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9; Гараж Балакинская на территории ГЭК "Мебельщик"; площадка для обучения вождению курсантов автошколы Балакинская

150 с 05.08.2021 09:00 по 05.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дарвина 29, 30; Керамиков 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 9; Хохрякова 54; Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская

151 с 05.08.2021 09:00 по 05.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Грунтовая 31, 39, 54; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 18; Фаины Шаруновой 25, 31, 49, 57, 58, 68; Раисы Никитиной 13, 17, 25, 6; Дружбы народов 1; Академика Павлова 40; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

152 с 05.08.2021 09:00 по 05.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ульяновская 50, 52, 54, 54 С, 54А; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская

153 с 05.08.2021 13:00 по 05.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня; ШУО-0,4кВ от ТП-3829