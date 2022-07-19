В Нижнем Тагиле с 20 июля по 9 августа перекроют улицу Пархоменко 

В Нижнем Тагиле с 20 июля по 9 августа будет закрыто движение транспорта по улице Пархоменко на участке от улицы Победы до улицы Жуковского. Ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы.

В связи с проведением работ будут изменены маршруты движения автобусов по маршрутам № 2, 5, 31 и 46. Маршрутный транспорт будет двигаться в объезд по улице Победы, сворачивая на улицу Карла Либкнехта и далее выезжать на Жуковского. Такое же движение будет организовано и в обратном направлении.