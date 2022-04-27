В Нижнем Тагиле с 17 мая запретят парковать автомобили у домов № 2 и № 4 на улице Правды

На улице Правды 17 мая установят новые дорожные знаки, ограничивающие парковку на проезжей части.

«В целях обеспечения беспрепятственного проезда по улице Правды 17 мая у домов № 2 и № 4 будут установлены новые дорожные знаки: “Остановка запрещена”, “Зона действия”, “Информирует водителей о нахождении их в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков” и “Работает эвакуатор”», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

«Там узкая проезжая часть. Если люди оставляют автомобили, затрудняется проезд, поступали жалобы от автолюбителей и жителей данных домов», — пояснили причину установки новых знаков в ГИБДД.

Отметим, что напротив дома № 4 расположено муниципальное здание, в котором находятся Отдел судебных приставов Дзержинского района, Нижнетагильский центр занятости и Муниципальный архив социально-правовых документов.

За нарушение правил остановки или стоянки авто предусматривается административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей (статья 12.19 часть 1 КоАП РФ).