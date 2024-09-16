В Нижнем Тагиле с 16 по 30 сентября будут выть сирены

В Нижнем Тагиле с 16 по 30 сентября пройдёт тестирование городской системы оповещения. Сирены включат в рамках плановой проверки.

«В целях исключения инцидентов просьба к населению: во время звучания электросирен не прерывать своих занятий, работ и сохранять спокойствие!» — сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Приказ «О проведении комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населения города Нижний Тагил» подписал начальник отдела гражданской защиты населения мэрии Нижнего Тагила Андрей Мишин.

Отмечается, что в городе установлено 77 сирен оповещения и около 900 громкоговорителей.