В Нижнем Тагиле с 15 июня по 15 июля будут планово отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 20, 24, 26; Фрунзе 24, 26, 28; Черных 38; автопаркинг Аганичева /Фрунзе 24; Гараж Аганичева 24гар

2 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Баранчинская 10; Заречная 91, 93; Луговая 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 73-2; Полярная 81, 83, 85, 87

3 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 12:00 п. Черноисточинск: Первомайская 146, 148А, 152А

4 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 55, 57; Малиновая 10, 11, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

5 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кондукторская 1, 10, 3; Константина Заслонова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17аа, 19, 21, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сцепщиков 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18а, 19, 1аа, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Узкая 4, 6

6 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: дачный дом Брусничная участок № 2; дачный дом Сиреневый бульвар 2 ( тер. ДПК Южный ветер

7 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Калужская 74 А; Киевская 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71; Советская 62

8 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Пихтовая 2, 2 б, 2а

9 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кулибина 39, 41, 43, 45; Кушвинская 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 53, 57; Менделеева 55

10 с 15.06.2021 09:00 по 15.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027 ; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

11 с 15.06.2021 09:30 по 16.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 132а, 134Б; Пришвина 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Дом Пришвина 120 гараж; гараж Пришвина 130гар; ШР-12 Пришвина опора № 15

12 с 15.06.2021 10:00 по 15.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 96 а, 96а; КНС-8 9 посёлок; КНС-14 9 посёлок

13 с 15.06.2021 10:00 по 15.06.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Катодная станция ОПС-3.0 "Дом оператора" ; коллективный сад Старатель

14 с 15.06.2021 11:00 по 15.06.2021 12:00 с. Покровское: Комсомольская 17; Пушкина 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62; Советская 70А; Чапаева 11, 11а; Школьная 11, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская

15 с 16.06.2021 00:00 по 19.06.2021 00:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 8Б

16 с 16.06.2021 00:00 по 19.06.2021 00:00 г. Нижний Тагил: Горняка 5, 7, 9; Ульяновская 18, 20, 22; Жилой дом Ульяновская 18, 20, 22;

17 с 16.06.2021 00:00 по 19.06.2021 00:00 г. Нижний Тагил: Спартака 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 5, 6, 7, 9; Шмидта 10, 12, 14, 16; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; ТП-3802

18 с 16.06.2021 00:00 по 19.06.2021 00:00 г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 20, 23, 25; Московская 36

19 с 16.06.2021 09:00 по 18.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2, 18; Голубая 15, 17; Горняка 1, 1 Б, 10, 18, 1а, 1б; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 58, 64; Жданова 28, 33, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Кольцова 111, 112, 148, 162, 163, 164, 26-1, 26-2, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48-1, 48-2, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Московская 19, 21; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 9; Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1а, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Перова 1, 101, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 39, 4, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 97, 99; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 38, 5, 59, 61, 63, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 35, 37, 4-1, 4-2, 68, 70, 72, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Сталеваров 16; Ульяновская 50, 52, 54, 54 С, 54А; Шмидта 11, 16а, 17, 17а, 18, 22, 22Т, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 62, 64, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 78, 80; Интернациональная 18; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 49, 57, 58, 6, 68, 8; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; Раисы Никитиной 13, 17, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Академика Павлова 40; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров; нежилое помещение Рудный 10-12; ПУ-3825 н.о. Сланцевая -Шмидта-Горняка; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3801 ; ТП-3804 ; ТП-3815 ; ТП-3816 ; ТП-3826 (ШР-11) ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; ; Гаражи (386 шт) Ульяновская; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

20 с 16.06.2021 09:00 по 16.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 25/2, 25а, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 31, 31а, 35а, 37, 5, 8, 9; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 14-1, 14-2, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 18А, 19-1, 19-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 21а, 22-2, 23, 26, 2Г, 2в, 3, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1; ТП-3860 Ольховская -Продснаба; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18

21 с 16.06.2021 09:00 по 16.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Воеводина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 6, 7, 8, 9; Кирпичная 1а; Некрасова 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 3ч/с, 5, 7, 9, 9 А; Полюсный 1, 3, 5, 7, 9; Полярная 27

22 с 16.06.2021 09:00 по 16.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 147а; Бригадная 104; Малая Гальянская 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54а, 54б, 56, 58, 60

23 с 16.06.2021 09:00 по 16.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

24 с 16.06.2021 09:00 по 16.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 3, 5, 7, 9; Гастелло 4; Матросова 1, 3, 5, 7; Металлургов 16; Рубеж контроля автоматической фиксации нарушений ПДД Металлургов 16-18; гараж Металлургов р-н кинотеатра "Сталь"; Гараж (за к/т "Сталь") Гастелло

25 с 16.06.2021 09:30 по 16.06.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Августовская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52; Береговая 1 а; Большая Кооперативная 1, 1-2, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 23а, 24, 24 В, 24а, 24б, 25, 26а, 26б, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 42Б, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 55 А, 56, 58, 59, 6, 60, 60а, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 71, 73/1, 75, 77, 79, 8, 8а, 9; Горбуновская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17Б, 17а, 18, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36а, 38, 3а, 4, 40, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 9; Малая Кооперативная 10, 12, 2, 2а, 4, 6, 8; Мельникова 15, 17а, 2, 22, 23, 26, 27, 28, 40, 7; Парковая 3; Пригородная 1, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 15А, 16, 16д, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д, 1а, 2, 2 Б, 2 В, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 44, 44а, 45, 46, 47, 47А, 47а, 49, 49Б, 4а, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 5а, 6, 61, 6Б, 6а, 7, 7а, 8, 8А, 8а, 8б, 8в, 8г, 9; Проселочная 1, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9А; Просторная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радужная 1, 2, 3, 4, 5; Рассветная 1, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Светлая 1, 12, 2, 4, 5, 6, 8; Ясная 1, 10, 10А, 12, 13, 2, 2 А, 3, 4, 4 А, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 6, 6А, 7, 8, 8а, 9; Черноисточинское шоссе 78; Новосельская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тенистая 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Механизаторов 1, 3, 5, 7, 9; мкр.2 "Муринские пруды" .; ЛЭП-10 кВ вновь проектируемой КТП-100-10/0,4 кВ для электроснабжения очистных сооружений жилой район "Муринские пруды"; Гараж Большая Кооперативная 22гар; Гараж Большая Кооперативная 24 гар; Дом Большая Кооперативная 40а гар; Торговый павильон Малая Кооперативная р-н ж/д № 12; Дом Пригородная 55/сауна; Гараж Пригородная 8 гараж; Н/о ТП-4056 Проселочная /Горбуновская; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68; Пункт размещения смотрителя кладбища "Юго-Западное" Горбуново ТП-1340; Базовая станция сотовой связи Тенистая /Б. Кооперативная; Н/о ТП-4902 ; пос. Горбуново КНС№24 Проселочная

26 с 16.06.2021 10:00 по 16.06.2021 16:00 д. Усть-Утка: Заречная 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Октябрьская 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А

27 с 16.06.2021 13:00 по 16.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Октябрьской Революции 30, 32, 34, 36; Садовая 2; Строителей проспект 29; Магазин "Цветы" Октябрьской Революции 32 - 92; магазин "Автозапчасти" Октябрьской Революции 32-106,107; Газетно-журнальный киоск Октябрьской Революции 36 с 02.06.2009г.; офис Октябрьской Революции 36 (бывш кв. 107); РК NTG 066 GGBB Октябрьской Революции 36 у авиакассы; РК NTG 101 GGBB Пархоменко напротив НТГМК; нежилое помещение Строителей проспект 29 корпус 1

28 с 16.06.2021 13:00 по 16.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Серная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 249, 25, 259, 26, 28, 29, 3, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а; садовый дом СНТ "Горняк-1" Рудника им. III Интернационала Новая участок 11

29 с 16.06.2021 23:00 по 17.06.2021 23:00 г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1, 1-75; Уральский пр. 34, 34 А, 34а, 36; светофорный объект Тагилстроевская 1 (политехническая гимназия); Торговый павильон Уральский в районе ж/д №36; магазин "Бамбино" Уральский пр. 36-325; Пожарная сигнализация Уральский пр. 36-326; Магазин "Фазан" Уральский пр. 36-363,364;

30 с 17.06.2021 09:00 по 17.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Октябрьской Революции 30, 32, 34, 36; Садовая 2; Строителей проспект 29; Магазин "Цветы" Октябрьской Революции 32 - 92; магазин "Автозапчасти" Октябрьской Революции 32-106,107; Газетно-журнальный киоск Октябрьской Революции 36 с 02.06.2009г.; офис Октябрьской Революции 36 (бывш кв. 107); РК NTG 066 GGBB Октябрьской Революции 36 у авиакассы; РК NTG 101 GGBB Пархоменко напротив НТГМК; нежилое помещение Строителей проспект 29 корпус 1

31 с 17.06.2021 09:00 по 17.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 5, 7, 9; Ульяновская 18, 20, 22; Жилой дом Ульяновская 18, 20, 22;

32 с 17.06.2021 09:00 по 17.06.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Красноармейская 47; нежилое помещение Красноармейская 47 - 43

33 с 17.06.2021 09:00 по 17.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 102, 104, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 92, 96, 98; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2

34 с 17.06.2021 09:00 по 17.06.2021 16:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69

35 с 17.06.2021 09:30 по 18.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

36 с 17.06.2021 10:00 по 17.06.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Алтайская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 6, 8

37 с 17.06.2021 10:00 по 17.06.2021 16:00 д. Усть-Утка: Заречная 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Октябрьская 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А

38 с 17.06.2021 13:30 по 17.06.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Декабристов 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 4, 6, 8; Доменная 85; Лисогорская 116, 118; Союзная 15, 17; Торфяная 1, 10а, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Гараж Торфяная 27гар

39 с 18.06.2021 09:00 по 18.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Калинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Луначарского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

40 с 18.06.2021 09:00 по 18.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Западная 6; Лебяжстрой 7; Гаражи Все; Гаражи Береговая-Краснокаменская; Гаражи Лебяжстрой

41 с 18.06.2021 09:00 по 18.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61; Партизанская 45, 54, 58, 62; Дружбы народов 11; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; садовый дом Серная 8 уч.12

42 с 18.06.2021 09:00 по 18.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Монтажников 48; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар

43 с 18.06.2021 09:30 по 18.06.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Раздельная 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а

44 с 18.06.2021 10:00 по 18.06.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 5, 50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Скважина Фрунзе 20 скв.

45 с 18.06.2021 13:00 по 18.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая Кольцевая 115, 86; Малая Кольцевая 22, 29, 51

46 с 18.06.2021 14:30 по 18.06.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Волгоградская 15; Панфилова 11, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1

47 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 113а, 140; Коммуны 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 67 Б, 67А, 68, 68а, 69, 69 А, 70, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 77а, 78, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89; Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 42а, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а; Рябиновая 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Соревнования 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64, 65, 67; Н/о ТП-4012 пер. Каневский; ШР-18 Рабочая опора № 7; газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр "Старая Гальянка"

48 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Береговая-Краснокаменская 31А, 31а

49 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 18; Раисы Никитиной 13, 17, 25, 6

50 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 15; Дополнительный офис Вагоностроителей 15/13

51 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Корабельный 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Петрокаменская 14; Ползунова 1, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

52 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Кулибина 19, 21, 23, 31, 31а, 33; Садовая 99; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

53 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 72, 73, 74; Компасная 52; Красногвардейская 56а, 58, 58а, 60, 60а; Менделеева 50, 61; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9; гараж Тургенева 20 гар

54 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 16:00 п. Черноисточинск: Фабричная 1А, 8; 1 Фабричная 1, 11, 12, 13, 16, 17Б, 18, 1а, 22, 24, 3, 5В, 6, 9

55 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

56 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027 ; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

57 с 21.06.2021 09:00 по 21.06.2021 10:00 п. Черноисточинск: Пушкина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 30А, 4, 5, 6, 7, 8, 9

58 с 21.06.2021 09:30 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Совхозная 63, 65, 65а, 67, 67В, 67а, 67б, 67г, 69б, 71, 73, 75, 77, 77а, 78, 80а, 84, 86, 90, 92, 94, 94а, 96, 98; Ульяны Громовой 78, 80, 82

59 с 21.06.2021 11:00 по 21.06.2021 12:00 п. Черноисточинск: Пионерская 26А, 26Б, 26В, 32 Г, 32Б, 36, 36Б, 38, 38А, 39, 39Б, 40 А, 41, 42А, 43 А, 49Д, 52А, 52В, 52Г, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 93А

60 с 21.06.2021 13:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 10, 12; нежилое помещение Вагоностроителей 10 (бывшие кв. 28, 29); Магазин "Топаз" Вагоностроителей 10-27

61 с 21.06.2021 13:00 по 21.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 9; Докучаева 15, 19, 21; Коминтерна 15, 16; Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского; наружное освещение ТП-2085

62 с 21.06.2021 13:00 по 21.06.2021 14:00 п. Черноисточинск: Мира 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А, 88; Садовая 73А, 74, 76; Ударная 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46, 48; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1 А, 10; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а(скважина)

63 с 22.06.2021 09:00 по 22.06.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 55; магазин промышленных товаров Красногвардейская 55 ( на площади бывшей конюшни);

64 с 22.06.2021 09:00 по 22.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 15а, 17, 19; Землячки 15, 17

65 с 22.06.2021 10:00 по 22.06.2021 12:00 п. Висим: Комсомольская 77; жилой дом Пролетарская участок 14

66 с 22.06.2021 13:30 по 22.06.2021 15:30 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

67 с 22.06.2021 13:30 по 22.06.2021 15:30 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 24; 3 Декабрьская 5; 4 Декабрьская 2, 6; Надеждинская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 37, 5, 7, 8; Семейная 13, 14, 15, 18, 27, 29, 3, 35, 39, 5, 9; Нежинская 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 35, 5, 6, 7, 8; Отрадная 1, 10, 12, 16, 17, 18, 28, 3, 5, 7; 2-ой семейный переулок 7, 9; Преображенский 2, 8; Родная 2, 4, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

68 с 23.06.2021 09:00 по 23.06.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 55;

69 с 23.06.2021 09:00 по 23.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140; Волгодонская 95, 96, 97, 98; Долинная 37, 77; Перова 153, 155

70 с 23.06.2021 09:00 по 23.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 61

71 с 23.06.2021 09:00 по 23.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 21

72 с 23.06.2021 09:00 по 23.06.2021 14:00 п. Черноисточинск: Все 37а; Гоголя 16, 19; Карла Маркса 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83; Мира 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А, 88; Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А; Тургенева 6; Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 16, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 2 Б, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шадрина пер. 1, 11, 11 Б, 11А, 11Ж, 13Ж, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7Б, 7В, 7Д; Шадрина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 29, 3, 31, 33, 35, 37а, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а(скважина); Наружное освещение ТП-5001 Садовая; Наружное освещение ТП-5090 (Ударная, К.Маркса, Сад., Мира, Шадрина) Ударная

73 с 23.06.2021 09:00 по 23.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Монтажников 60; Смоленская 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б

74 с 23.06.2021 09:00 по 23.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кушвинская 12; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 3, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Чехова 1Б; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Школьный переулок 30, 30а, 32

75 с 23.06.2021 09:00 по 23.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Менделеева 33, 35, 39, 39-2, 41, 43, 45, 47; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9

76 с 23.06.2021 09:00 по 23.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кушвинская 12; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 3, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Чехова 1Б; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Школьный переулок 30, 30а, 32

77 с 23.06.2021 09:30 по 23.06.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Газетная 82, 84; Карла Маркса 85, 89; Мира 32, 34; Магазин "Ижен беби" Газетная 82-9,10,11,12,25,26; Жилой дом Газетная 82/38; Интернет Газетная 82/38 Мира; Магазин "Панорама" Газетная 82/38-32; Торгово-офисное помещение "Двери плюс" Газетная 82/38-32; офис Газетная 84 (бывш. кв. №3); Магазин промтоваров Газетная 84-15; Магазин Мира 32-20,19; Магазин "Аметист" Мира 38/82

78 с 23.06.2021 10:00 по 23.06.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Боровая 31, 35, 37, 39, 41; Коксовая 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 2а, 3, 31, 33, 5, 7, 9; Краснофлотская 14, 15, 16, 17, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 8, 9; Полевая 10, 11, 16, 16аа, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 4, 6, 7, 8, 9; Проезжая 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 5, 6, 8, 8аа; Советская 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 9; Сосновая 15а; Спортивная 1, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 5, 8, 9; Трикотажников 1, 3а; Цементная 2; п. Сухоложский .; Сухоложская 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Базовая станция сотовой связи Полевая /Советская; Мастерская Советская 27 (Кушва); Наружное освещение ТП-2610 ; наружное освещение ТП-2433 ; наружное освещение ТП-2438 ; ; СТП-63кВА для электроснабжения производственной площадки складирования металлолома Автомобилистов; НСС Сухоложский Проезжая

79 с 23.06.2021 10:00 по 23.06.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 5А, 6а, 9; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; КТП в пос. Висим ТП- 6026 Рабоче-Крестьянская п.Висим; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114 ; ; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина

80 с 23.06.2021 12:00 по 23.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 100, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61,62, 63, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155; Ракетная 37; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; Жилой дом Ленская 52-2а; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Худояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ТП-3859 ; КНС № 5 Перова

81 с 23.06.2021 13:00 по 23.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 23

82 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 39, 47, 51; Тагилстроевская 1

83 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вишневая 71, 73, 75, 77

84 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 п. Черноисточинск: Таёжная 99; Таежная 107, 109, 68, 89, 91, 93, 95; индивидуальный жилой дом Таёжная участок 70; индивидуальный жилой дом Таежная участок 103

85 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 30А, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 48А, 60 В; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46;

86 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 п. Черноисточинск: Ленина 27, 29, 31А, 31Б, 33, 33А, 35, 37А, 39, 40, 42, 44, 46, 62; Ушкова 1В, 2 Ж, 22А; Шадрина пер. 10, 12, 12А, 14А, 14б

87 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 п. Черноисточинск: Свердлова 17, 19, 21, 22, 22 А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34; Ушкова 2 К, 2Б, 3; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 4 Г

88 с 24.06.2021 09:30 по 24.06.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 119, 121, 123, 123а, 125, 127, 127а, 129, 131, 131а, 133, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151; Рябиновая 63; индивидуальный жилой дом Бригадная 117 А; садовый центр Бригадная 155 А; ШР-3 Бригадная опора № 20; ШР-1 Бригадная опора № 8

89 с 24.06.2021 10:00 по 24.06.2021 17:00 п. Висим: Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71; Мира 6А; 8 Марта 36, 36а, 38; строительный вагончик с.Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры )

90 с 24.06.2021 10:00 по 24.06.2021 17:00 п. Висим: Бригадная 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44; Красных Партизан 17, 4, 6; Мира 6А; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А; строительный вагончик с.Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры ); трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20

91 с 24.06.2021 13:00 по 24.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 40, 42, 46, 52; Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а; Солнечная 5; Черноморская 37, 39, 39-4, 39-6, 41, 43, 45; Магазин "Уют в доме" Балакинская 52/45; Гараж Черноморская 45/52; ТП-3850

92 с 24.06.2021 13:30 по 24.06.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Верескова 1б, 3, 3а, 5а, 7; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9; Фотеевская 8;

93 с 25.06.2021 09:00 по 25.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: жилой дом Рудник III Интенационала на территории нефтебазы; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

94 с 25.06.2021 09:00 по 02.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

95 с 25.06.2021 10:00 по 25.06.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 1, 27, 27А, 3, 4, 5; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 9; Пушкина 8; Пролетарская 2, 22, 25, 29; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416

96 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 39, 41, 47, 51; Тагилстроевская 1

97 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 52А, 52а, 56; Огнеупорная 60, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112

98 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 15; Дополнительный офис Вагоностроителей 15/13

99 с 28.06.2021 09:00 по 28.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

100 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

101 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

102 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 1; Зеленая 10а, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 21, 21аа, 23, 2а, 3, 4, 41 А, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Обороны 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Хрустальная 7; Квартира Зеленая 10а-2; Квартира Зеленая 6баня

103 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кузнецкого 57; Лебяжинская 14.; Максима Горького 2, 41; Черных 100; Автошкола Кузнецкого /Максима Горького; КНС № 17 Максима Горького; "Рифей" Максима Горького

104 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Красных Партизан 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-8; Тыловая 1-1, 13, 15, 1а, 3, 4, 5, 7, 9-1, 9-2; Фронтовая 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8; гаражный бокс Красных Партизан 29 гар; Гараж Фронтовая 6/гар; н/о ТП-1467 ;

105 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140; Волгодонская 95, 96, 97, 98; Долинная 37, 77; Перова 153, 155

106 с 28.06.2021 09:30 по 29.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32-1, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 40-1, 40-2, 42-2, 50-1, 50-2, 50Б; Геологов 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 3, 5, 7, 9; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2

107 с 28.06.2021 10:00 по 28.06.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 1, 27, 27А, 3, 4, 5; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 9; Пушкина 8; Пролетарская 2, 22, 25, 29; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416

108 с 28.06.2021 10:00 по 28.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 64, 66

109 с 28.06.2021 13:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 10, 12; нежилое помещение Вагоностроителей 10 (бывшие кв. 28, 29); Магазин "Топаз" Вагоностроителей 10-27

110 с 28.06.2021 13:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 9; Докучаева 15, 19, 21; Коминтерна 15, 16; Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского; наружное освещение ТП-2085

111 с 29.06.2021 09:00 по 29.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Щорса 21

112 с 29.06.2021 09:00 по 29.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 64 а, 64а

113 с 29.06.2021 09:00 по 29.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

114 с 29.06.2021 13:00 по 29.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 3, 5, 7; Гвардейская 53, 57, 59; Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5; Малышева 4, 4а; Хохрякова 14; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин "Хозтовары" Балакинская 7 кв.2,3,4,14; светофорный объект Гвардейская дет сад №72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; ТП-3853

115 с 30.06.2021 09:00 по 30.06.2021 11:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; Авиационная 13, 15; Вагоностроителей 49; Чайковского 82, 89; Реклама Вагоностроителей ( у сбербанка); Реклама Вагоностроителей 59 - Зари (у кольцевого дв-я); наружное освещение ТП-2078

116 с 30.06.2021 09:30 по 30.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 66, 71, 73, 75, 77, 77а, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Малая Гальянская 17, 19, 21, 23, 23а, 23б

117 с 30.06.2021 10:00 по 30.06.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Ключики 3"А"; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Связная 11, 11 А, 12, 2, 4, 6; Старые Ключики 1, 1 Б, 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 3/2, 3/4; дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б; Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3; К/сад им. Тимирязева Все; ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения строительного вагончика для строительства автодорожного мостового перехода через нижнетагильский пруд Октябрьский просп; КНС-26 Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная

118 с 30.06.2021 23:00 по 01.07.2021 23:00 г. Нижний Тагил: Красная 4, 6, 8

119 с 01.07.2021 09:00 по 01.07.2021 16:00 с. Покровское: Космонавтов 10, 3, 4, 5, 8; Победы 12, 14, 15, 16, 17, 17б; Пушкина 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9; Уральская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Школьная 11 а, 14, 16, 18, 18аа, 20, 22, 24, 26; газорегуляторный пункт (ГРПБ) Пушкина в районе жилого дома 23

120 с 01.07.2021 10:00 по 01.07.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Ильича 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, Зари; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 8, 9; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15В, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радистов проезд 18а; Свердлова 29; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; наружное освещение ТП-2021 ; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная; РУ-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища Пихтовая

121 с 02.07.2021 09:00 по 02.07.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Уральский 71

122 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 09:00 г. Нижний Тагил: Западная 10а, 1а, 6; Лебяжстрой 7; (НЕТ) ,; Гараж (в районе Новой Лебяжки) ; Гаражи Все; Гаражи Береговая-Краснокаменская; Гаражи (около Букатино) Ермака; Гаражи Лебяжстрой

123 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 68, 70; Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; Кушвинская 52, 52а, 59; Менделеева 48, 57, 59; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная

124 с 05.07.2021 13:00 по 05.07.2021 14:00 п. Черноисточинск: Набережная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А; Первомайская 128, 130, 130А, 131, 132, 133

125 с 05.07.2021 18:00 по 05.07.2021 20:00 г. Нижний Тагил: Волгоградская 15; Панфилова 11, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1

126 с 06.07.2021 09:00 по 06.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Газетная 81, 83, 85, 85-3; Пархоменко 21, 24, 24-1, 25, 26, 28, 28-7, 30; Магазин Газетная 85 (кв.43,44); Магазин "Замки" Газетная 85-1,2; Магазин Газетная 85-22; Магазин "Гавань Веков" Газетная 85-23; Магазин "Вечерний" Газетная 85-41,42; Аптека Газетная 85-63; Магазин Пархоменко 24 -23; Магазин "День и ночь" Пархоменко 24-22,21; Магазин "Цветы" Пархоменко 24-3,4; Магазин промышленных товаров Пархоменко 24-42; Гараж Пархоменко 26-36; магазин Пархоменко 28 (бывш. кв.47,48); Гараж Пархоменко 30-38; Магазин промтоваров Пархоменко 30-46,47,48

127 с 06.07.2021 10:00 по 06.07.2021 12:00 д. Усть-Утка: Заречная 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Октябрьская 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А