В Нижнем Тагиле с 15 февраля по 1 марта будут работать сирены оповещения ЧС

В Нижнем Тагиле с 15 по 28 февраля будет проводиться точечная проверка сирен и громкоговорителей города на работоспособность, а 1 марта состоится единовременный профилактический запуск системы оповещения по всей России. Об этом сегодня в своих соцсетях сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

«В целях исключения инцидентов просьба к населению во время звучания электросирен не прерывать своих занятий, работ и сохранять спокойствие», — говорится в обращении учреждения к горожанам.

Как рассказал ИА «Все новости» главный специалист отдела мэрии по гражданской защите населения Андрей Столбов, каждая из точек оповещения будет включена вручную на несколько минут для проверки работоспособностями и соответствия необходимым параметрам. Отметим, что на территории города находится 77 сирен оповещения и около 900 громкоговорителей.

По всем вопросам работы системы оповещения можно обратиться в ЕДДС по телефонам: +7 (3435) 25-78-83 или 112.