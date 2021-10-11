В Нижнем Тагиле с 11 по 25 октября пройдёт плановое отключение электроэнергии (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 04.10.2021 09:30 по 15.10.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; строительный вагончик Свердловское шоссе Садоводов

2 с 08.10.2021 00:00 по 12.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 5а, 5б, 7, 77а, 9; Энтузиастов 10, 10а, 12, 14, 16; Юности 12; медико-диагностический центр Окунева /Энтузиастов; Аптека Энтузиастов 12-62,63,64; наружное освещение ТРП-2001 ; Тепловая насосная станция №27 Володарского

3 с 10.10.2021 23:00 по 11.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 40, 44, 46, 48; Выйская 29, 31, 33; ШУО-0,4кВ от ТП-1462 Верхняя Черепанова / Выйская

4 с 11.10.2021 08:00 по 11.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вогульская 48, 52, 54, 56, 58; Космонавтов 26

5 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бауманская 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2-4, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 46, 48, 50, 6, 7А, 8, 9; Кленовая 13, 5а; Полуденская 1, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 3, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 5, 50; Проходчиков 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; Хрустальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19/1, 19/2, 2, 21, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Квартира Кленовая 9/11-1; УКЗ (ул. Кленовая) Кленовая; строительство газовой котельной Кленовая; Повысительная насос.станция №20 (п.В.Черемшанка) Полуденская; Н/о ТП-516 В.Черемшанка

6 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 52А, 52а, 56; Огнеупорная 60, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112

7 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 45А; Дарвина 35, 37, 39; Керамиков 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Хохрякова 58, 62, 65, 67, 69, 71, 73; Широкая 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9; Гараж Балакинская на территории ГЭК "Мебельщик"; площадка для обучения вождению курсантов автошколы Балакинская

8 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дарвина 29, 30; Керамиков 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 9; Хохрякова 54; Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская

9 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33; Полевая 16, 16аа, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Сосновая 15а; Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

10 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57; Малиновая 10, 11, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

11 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коксовая 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2А, 2а, 3, 5, 7, 9; Краснофлотская 2, 3, 9; Советская 3, 4, 5, 6, 7, 9; Цементная 2; Сухоложская 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9

12 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

13 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 6, 8

14 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; светофорный объект Алтайская -Юности; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203)

15 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; светофорный объект Алтайская -Юности; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203)

16 с 11.10.2021 09:30 по 11.10.2021 10:30 п. Черноисточинск: Ленина 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84А, 88, 88а, 92а

17 с 11.10.2021 10:00 по 11.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 33, 46, 52, 59; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 21; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 26, 55, 58; Трудовая 110; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; Гараж Носова 161 гараж; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова

18 с 11.10.2021 10:00 по 11.10.2021 16:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

19 с 11.10.2021 11:00 по 11.10.2021 12:00 п. Черноисточинск: Ушкова 16, 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 21б, 24, 24А, 24Б, 25

20 с 11.10.2021 12:00 по 11.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 23; АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе; АЗС № 4 Восточное шоссе

21 с 11.10.2021 13:30 по 11.10.2021 14:30 п. Черноисточинск: Береговая 1; Кирова 10, 12, 14, 16а; Чапаева 1-3

22 с 11.10.2021 13:30 по 11.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 69а, 69н, 71, 73, 77, 94; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19

23 с 11.10.2021 15:00 по 11.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 52; Фрунзе 42А

24 с 11.10.2021 21:00 по 12.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кольцова 10, 11, 3, 5, 6, 6-1, 9-1, 9-2; Московская 1, 10, 1А, 3, 4, 5, 6, 6а; Пиритная 19, 23, 27а, 28, 29, 31а, 33, 35; Ульяновская 17; Чаплыгина 26, 27, 29-1, 29-2, 30, 32, 34

25 с 11.10.2021 23:00 по 12.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 40, 42, 46, 48; Выйская 27, 29, 31, 33, 54; аптека Выйская 29 (кв.53); Стоматологический салон Выйская 31 (пл. бывш.кв. 21,22,3,23,2); Гараж Липовый тракт 7 бокс №8; Светофор "Оптовый рынок" Выйская

26 с 12.10.2021 00:00 по 13.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Каспийская 23, 23а, 23б, 27, 27а;

27 с 12.10.2021 08:00 по 12.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 24 В, 24а, 24б; Пригородная 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15А, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 6Б, 8А; Гараж Пригородная 8 гараж

28 с 12.10.2021 08:00 по 12.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верхняя 32, 34, 36, 38, 40; Дружинина 42, 46, 48; Ульяны Громовой 19, 21, 23, 26, 28, 29-1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 54; Александровская 55, 57, 59, 61, 63; Демидовых 4; Лазо 3; Дом Ульяны Громовой 29/31; Гараж Ульяны Громовой 46гар

29 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 122, 124; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-1,2,3,6; Салон красоты Пархоменко 124-16,17; Магазин "Золушка" Пархоменко 124-18,31; Магазин промтоваров Пархоменко 124-32,33; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-46,47,48

30 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 40; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Катодная защита Вагоностроителей район ж/д № 40

31 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бурщиков 3, 3А, 4, 6; Городская 27а, 31, 32, 32-А, 33/1; Евстюнинская 104, 61, 63, 84; Кленовая 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6; Напольная 76, 78, 80 Б, 80 В, 80/3, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 97/1, 97/2; Проходчиков 1, 3, 5; В.Черемшанка 13б, 14б; Дом Городская 30-А/о; Дом Городская 30-Б/о; Дом Городская 31/ч.с; Дом Городская 31Аог; Дом Городская 33/3ог; Дом Городская 47/ог; Дом Городская 6/17ог; Огород Городская 6/9 огород; Дом Евстюнинская 102огор; Дом Кленовая 1/3-1; Гараж Кленовая 16а гар; Квартира Кленовая 5/7-2; Дом Напольная 50/огор; Дом Напольная 72/огород; Дом Напольная 74/2ог; Квартира Напольная 74/3 ог; Дом Напольная 79/ог; Дом Напольная 81Б/огор; Дом Напольная 88/баня; Квартира Напольная 93огор

32 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Цветочная 1, 2, 4, 5, 6, 8; Сиреневый бульвар 13, 15, 17, 19, 21, 23

33 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Комсомольская 17; Пушкина 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62; Советская 70А; Чапаева 11, 11а; Школьная 11, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская

34 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Серная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а; садовый дом СНТ "Горняк-1" Рудника им. III Интернационала Новая участок 11

35 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

36 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

37 с 12.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

38 с 12.10.2021 09:00 по 20.10.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

39 с 12.10.2021 09:30 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

40 с 12.10.2021 09:30 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 33, 41; 3 Декабрьская 29, 47; Баранчинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 37; Заречная 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84а, 85, 85А, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89, 89 Б, 89а, 9, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 98аа, 99; Зеленая 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21аа, 22, 22а, 22б, 22г, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41 А, 41а, 43, 45, 47, 47 А, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6а, 7, 8, 9; Кирпичная 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Луговая 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 73-2; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Свободы 10; Тракторная 11, 12; Хрустальная 7; Электриков 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Привольная 6; Вербная 8; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д.93; Квартира Зеленая 10а-2; гараж Зеленая 45 гараж; Квартира Зеленая 6баня; н/о ТП-1005 Осенняя -Некрасова-Свободы; Гараж Осенняя 12гараж; Дом Полярная 53баня; н/о ТП-1008 ; н/о ТП-1055 ; н/о ТП-1087А

41 с 12.10.2021 09:30 по 14.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Гаева 121; Декабристов 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 90, 92; Союзная 41, 54; Торфяная 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

42 с 12.10.2021 10:00 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: КНС-8 а 9 посёлок

43 с 12.10.2021 11:30 по 12.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Жданова 3, 5, 7, 9; Московская 9; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 9; Пушкина 1, 3, 5, 7; Сланцевая 1, 13А, 13а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Ульяновская 27, 29, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; Ярославская 10, 1а, 2а, 6, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная; светофорный объект Ульяновская -Сланцевая; Гаражи Жданова; ШУО-0,4 кВ от ТП-3817 Чаплыгина; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

44 с 12.10.2021 23:00 по 13.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 39, 43

45 с 13.10.2021 08:00 по 13.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кулибина 39, 41, 43, 45; Кушвинская 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 53, 57; Менделеева 55

46 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Горняка 10, 1а; Московская 19, 21; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56; Шмидта 16а, 17, 17а, 18; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3815 ; ТП-3826 (ШР-11)

47 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 28, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 21

48 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня

49 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

50 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

51 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дарвина 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8; Землячки 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; Малышева 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32/1, 33, 35, 37, 39; Шаумяна 15, 17, 21а, 24, 26, 28; Дом Малышева 22/21; Дом Малышева 32/2А; Дом Шаумяна 15/13

52 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грузчиков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Шамотная 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 31, 31 а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2

53 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 103, 109; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Каховская 15; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2)

54 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 103, 109; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Каховская 15; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2)

55 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-112 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

56 с 13.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

57 с 13.10.2021 09:30 по 13.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Волгоградская 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9гар; Речная 20, 33а, 35-1

58 с 13.10.2021 09:30 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 104, 106, 106А, 108, 108а, 110, 110а, 112, 112а, 114, 114а, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 132; светофорный объект типа Т7 Бригадная -Уральский пр-т (в районе д/сада № 19)

59 с 13.10.2021 11:00 по 13.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малая 2, 3, 5; Радиальная 1, 3, 5, 7

60 с 13.10.2021 13:30 по 13.10.2021 16:30 г. Нижний Тагил: Газетная 71, 73, 77, 79, 81 А, 81А, 81а; нежилое помещение Газетная 81А оф.5; Светофор Школа № 16 Газетная

61 с 14.10.2021 08:00 по 14.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Чащино: Таёжная 10, 1А, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 9; Железорудная 2; Таежная 15, 5А; Болотная 16, 3, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 23, 3, 4, 6, 8; строительство нежилого здания (п.Чащино) Таежная 250м от дома № 10; таксофон по акту (Чащино) ;

62 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 13:00 п. Черноисточинск: Береговая 1; Кирова 10, 12, 14, 16а, 4, 8; Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева; БССС п. Черноисточинск Черноисточинск

63 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 14:00 п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 1, 11, 12а, 13, 14, 15, 17, 4, 5, 6, 7, 8; Октябрьская 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56А, 57, 58, 6, 63, 67, 67А, 69, 71, 73, 77, 77А, 79, 8, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97;

64 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Урожайная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

65 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 70, 79, 81, 83; Гараж Глеба Успенского 65гар

66 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Янтарная 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

67 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89; Авиационная 13, 15

68 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 228; Киевская 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217

69 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79; Урожайная 51, 64а

70 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Степная 5,7,15,17, 14-40; Фестивальная 3-20; Линейный проезд 3, 5, 4-8; Украинская 1а, 2а

71 с 14.10.2021 10:00 по 14.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вогульская 48, 52, 54, 56, 58, 58-1; Космонавтов 26

72 с 14.10.2021 11:00 по 14.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Черноисточ. шоссе 65, 63 (18в) под. №1, магазин

73 с 14.10.2021 11:00 по 14.10.2021 16:00 с. Сулем: Гагарина 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 54

74 с 14.10.2021 13:00 по 14.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ленина 62, 64; Садовая 19а, 1б, 3; офис Карла Маркса 66, кв. 55; Электронное табло Ленина - Садовая; РК NTG 125 GGBB Октябрьской Революции /Ленина

75 с 14.10.2021 13:00 по 14.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19В, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29В, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 64А, 7, 9, 9А; Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 100, 102, 106, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 В, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 72А, 73, 75, 79, 81, 81А, 81а, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93, 94; Фурманова 1, 10, 11, 11 А, 13, 14, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунистическая 2; Дом Чапаева 106 А; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; жилой дом Фурманова участок 17; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; Наружное освещение ТП-5083 (Калинина, Чапаева, Фурманова) Фурманова

76 с 14.10.2021 13:30 по 14.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Верескова 13, 18; Ивана Федорова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9

77 с 14.10.2021 15:00 по 14.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гаражные боксы (напротив ГЭК "Кедр") Индустриальная

78 с 14.10.2021 16:00 по 15.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленина 62; Садовая 19а; офис Карла Маркса 66, кв. 55

79 с 14.10.2021 21:00 по 15.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Гвардейская 10, 12, 14, 16, 16/2, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 38, 4, 6, 6/14; Индивидуальная 1а, 4, 5, 6, 7; Копровая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Кутузова 15, 15/8, 16, 17; Матросова 1-А, 15, 17, 18, 19, 21, 22; Металлургов 32; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 7, 8; Пожарского 11, 13, 15, 3, 9; Попова 8, 8а; Черноморская 1, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 1а, 25, 27, 27 А, 34, 36, 38, 40, 5, 9; Шевченко 17, 19; РСПД Гвардейская 31 подъезд 2; РСПД Гвардейская 37 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 5 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 7 подъезд 4; установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6; РСПД Матросова 17 подъезд 2; СКТ-075 Матросова 18/17; РСПД Матросова 22 подъезд1; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; нежилое здание (гараж) Огнеупорная 48в, корпус 1; РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2; РСПД Попова 8 подъезд 3; МКД Черноморская 13/10; СКТ-075 Черноморская 13/10; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Чернышевского 21/39; ТП-3606 ; ТП-3620 ; ТП-3648 ; ТП-3675 ; ТП-3676 ; гаражный бокс Огнеупорная; ГСК Чернышевского

80 с 15.10.2021 09:00 по 15.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Фестивальная 21-39; Степная 42-76; Линейный проезд 4-10; Степной проезд 3-9, 4-12; Моховой проезд 3-13, 4-14

81 с 15.10.2021 09:00 по 15.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

82 с 15.10.2021 09:00 по 15.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бис 2; Ватутина 1; Крупской 3, 5, 5а, 7; Свердлова 46; Сибирская 1; Гаражная база Крупской 5 стр.3; Гаражи (439 боксов) Ватутина; Гаражные боксы (504 бокса) Ватутина

83 с 15.10.2021 09:30 по 15.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60А, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а; ШР-18 Рабочая опора № 7

84 с 15.10.2021 09:30 по 15.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: ул.Кленовая 3,4,5,6 (по 2 этажа,12квартир), ул.Кленовая 1/3, 5/7,9/11 (частные), пос.Черемшанка 13б,14б (по 7 квартир), ул.Бурщиков 3,3а,4,6 (частные), ул.Шламовая 3 (частный)

85 с 15.10.2021 10:00 по 15.10.2021 15:00 п. Висим: Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Баклыкова 26, 28; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 41, 5, 7, 8, 9; Базовая станция п. Висим ;

86 с 15.10.2021 11:00 по 15.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Верхняя 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31; Дружинина 25а; Александровская 11, 13, 15, 17, 19 А, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43, 9; строительство жилого дома Верхняя стр. № 5; Жилой дом Верхняя стр.2; Установка катодной защиты (на мкр "Александровский" ул. Верхняя) Мкр "Александровский"

87 с 15.10.2021 13:15 по 15.10.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 74, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2

88 с 15.10.2021 14:30 по 15.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Семенова 10/1, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24а, 26а, 26аа, 4, 5, 6, 8; Сурикова проезд 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 17, 19, 21, 23, 25, 25-2, 27, 29-2, 29-4, 29а, 31-3, 33-2, 39; Финансовый 24, 26, 26а, 5, 7, 8; катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ; Дом Семенова 24/2верх2; Дом Семенова 24/2низ2; Дом Тагильская 29/31

89 с 18.10.2021 09:00 по 18.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 3, 5, 7; Гвардейская 53, 57, 59; Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5; Малышева 4, 4а; Хохрякова 14; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин "Хозтовары" Балакинская 7 кв.2,3,4,14; светофорный объект Гвардейская дет сад №72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; ТП-3853

90 с 18.10.2021 09:30 по 18.10.2021 11:00 п. Черноисточинск: Куйбышева 19, 21; Московская 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 23А, 2а, 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9

91 с 18.10.2021 09:30 по 18.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 32; Циолковского 15, 17, 19, 21

92 с 18.10.2021 10:00 по 19.10.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зеленая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22аа, 23, 25, 27, 29, 5, 6, 9; Космонавтов 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 9аа; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Победы 18, 19, 20, 20аа, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Полевая 10, 16, 21, 3, 8; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Б; Школьная 15, 17, 17 А, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 90, 92, 94, 96; Октябрьская(Покровка) 10, 11, 13, 8, 9; Полевая (Покровское) 11, 12, 2, 20, 5, 6; станция катодной защиты Мира в районе д.2; шкаф управления наружным освещением Советская; Наружное освещение Покровское

93 с 18.10.2021 11:00 по 18.10.2021 12:00 п. Черноисточинск: 2-я Советская 10, 11, 11А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 5, 7, 9; 1-я Советская 37

94 с 18.10.2021 13:30 по 18.10.2021 15:00 п. Черноисточинск: Ленина 112а, 122, 122а, 126, 128, 136, 140

95 с 18.10.2021 15:00 по 18.10.2021 16:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 38А, 38а; Фрунзе 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 2 Б, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 25В, 25Д, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 30А, 30Б, 31, 32Б, 33, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 37, 38А, 4, 40, 6, 7, 8, 8А, 9; Пионерская 34А, 84; строительство жилого дома Фрунзе 39 (кад.№ 339)

96 с 19.10.2021 08:00 по 19.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

97 с 19.10.2021 08:00 по 19.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

98 с 19.10.2021 08:00 по 19.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Весенняя 102, 104, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 92, 96, 98; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2

99 с 19.10.2021 08:00 по 19.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 10, 11, 2а, 4, 5, 6, 7, 9; Апрельская 2; Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7;

100 с 19.10.2021 08:00 по 19.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Геодезистов 1, 10, 13, 5, 7, 9; Краснознаменная 100, 102, 102А, 102б, 104, 104б, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 94 В, 94/1, 94/2, 98, 98а, 98б; Геодезистов проезд 14, 2, 3, 4, 6

101 с 19.10.2021 09:00 по 19.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 9; Докучаева 15, 19, 21; Коминтерна 15, 16; Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского; наружное освещение ТП-2085

102 с 19.10.2021 09:00 по 19.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Докучаева 27, 29; Коминтерна 21, 22, 27, 28; Мотина 1, 10, 10г, 11, 11-1, 12, 13, 14, 14г, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 7г, 8, 9; Окунева 10, 10г, 12, 14, 16, 4, 6, 8; Пост № 1 Окунева -Энтузиастов; магазин Окунева 8 (нежилое здание); Офис-магазин Окунева 8 кв.2

103 с 19.10.2021 09:30 по 19.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Надеждинская 11, 15, 2, 5, 7, 8, 9; Семейная 13, 15, 3, 5, 9

104 с 19.10.2021 09:30 по 19.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Менделеева 24, 28, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 53; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

105 с 19.10.2021 13:30 по 19.10.2021 14:30 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 19, 20, 21, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47; Красных Партизан 17; Чапаева 3, 5

106 с 20.10.2021 08:00 по 20.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 37, 37а, 39, 41, 45, 45 А, 45а, 47, 47а, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62А, 62б, 63, 64, 64 б, 64А, 65, 66, 66а, 68, 68а, 72, 74, 76, 76а, 78, 80а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 98;

107 с 20.10.2021 08:00 по 20.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

108 с 20.10.2021 08:00 по 20.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 128а, 128б; Дальневосточная 16; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84б, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43

109 с 20.10.2021 08:00 по 20.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Рабочая 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

110 с 20.10.2021 08:00 по 20.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 113а, 140; Рабочая 58а, 58б, 60, 67; Рябиновая 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Соревнования 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64, 65, 67

111 с 20.10.2021 08:00 по 20.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гаева 121; Декабристов 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 90, 92; Союзная 41, 54; Торфяная 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

112 с 20.10.2021 08:00 по 20.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

113 с 20.10.2021 08:00 по 20.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 10, 11, 12, 14, 16, 2, 2Б, 2а, 4, 6, 8, 9; Пришвина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фотеевская 11, 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, 9а

114 с 20.10.2021 09:30 по 20.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

115 с 20.10.2021 10:00 по 20.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Левита 3; Гагарина 16, 23; Здесенко (испытательный центр)

116 с 20.10.2021 11:00 по 20.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 15а, 21а; Ударная 22Б; Дом Гаева 11гар; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе

117 с 20.10.2021 13:00 по 20.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Береговая 2; Калинина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8; Кирова 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25Г, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 7, 9; Ленина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5 Б, 55, 5А, 6, 7, 75, 7А, 8, 85, 8А, 9; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 52А; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фабричная 11, 1б, 3, 4; Чапаева 16; Антоновск 30уч, 4УЧ; 1 Фабричная 1 Л, 10, 1К, 2, 2А, 3, 3А; Шадрина пер. 15А, 16, 7Г; Шадрина 39 Г; 2 Фабричная 1В; нестационарный торговый объект - передвижной трейлер (п. Черноисточинск) Кирова /Тургенева; Дом Кирова 44(2); часть жилого дома в виде трехкомнатной квартиры Кирова 49-кв.1; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5081 (Ленина, Садовая, Кирова, Калинина) Кирова; наружное освещение ТП-5011 Фабричная; ГРП-1 п. Черноисточинск Шадрина пер.

118 с 20.10.2021 13:30 по 20.10.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Новаторов 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 152а, 153, 155, 157; Совхозная 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134

119 с 20.10.2021 13:30 по 20.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Оплетина 10 (Детский центр "Мир")

120 с 20.10.2021 15:00 по 20.10.2021 16:00 п. Евстюниха: Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лайская 10, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 7А, 9; Дом Городская 1-Б огород; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 7 огород

121 с 21.10.2021 08:30 по 21.10.2021 09:00 г. Нижний Тагил: Ермака 65; Лебяжинская 34, 34а

122 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грузчиков 10/1, 10/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 23; Землячки 52; Камнетесов 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 29, 31, 33, 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 76; Софьи Перовской 24; Хохрякова 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61; Шамотная 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 23, 25, 31, 31 а, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Широкая 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 86; ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения циркуляционного насоса Софьи Перовской в районе жилого дома № 26; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2; Дом Шаумяна 27/36; Дом Шаумяна 30/31; Дом Шаумяна 34/38; ТП-3612 ;

123 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 19, 3, 35, 48, 5; Мира 56 А; Новострой 20, 20 А, 24, 37; Циолковского 32, 36; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; распределительный щит для реконструкции автодорог общего пользования Серова

124 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 101, 104, 106А, 110, 110А, 112А, 116;

125 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Восточная 1, 8; Пионерская 15А, 25А, 25Б, 27А, 29А, 31А, 33А; Жилые дома и помещение охраны в п. Черноисточинск Восточная 3,4,5,22

126 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Пионерская 39 Г, 39А, 41Б, 43, 49Б, 49Г, 49Ж, 49К, 50 Г, 50Д, 50Е, 55, 55А, 56, 57, 81А, 83Б, 89 А, 91А; Таежная 63; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 39 Б

127 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 48; Ушкова 16В, 18Б, 20А

128 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 39, 41, 43, 45, 47, 48 А, 49, 50, 51, 51А, 52, 53А, 53Б, 54, 55А, 56, 57, 58, 61, 63, 65; Шадрина пер. 14, 7, 7а, 8, 8А, 8Б; Шадрина 7А

129 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 73, 74, 76, 78, 80, 82

130 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Фабричная 1А, 8; 1 Фабричная 1, 11, 12, 13, 16, 17Б, 18, 1а, 22, 24, 5В, 6, 9

131 с 21.10.2021 09:00 по 21.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Дачная 2; Дружбы 4; Лесная 2; Антоновск 5, 5А, 7а, 8бар, УЧ7, бар2; п. Антоновск 10; Передвижная (Черноист) 1, 3, 4; Липовая 10, 5, 6, 7, 9; Дом Антоновск бар.1; Дом Антоновск бар.1Полюс; Дом Антоновск бар.2; Дом Антоновск бар.2бар1; Дом Антоновск бар.5бар2; Дом Антоновск бар.5бар3; жилой дом Антоновск уч. №3; дачный участок Черноисточинск 18км от Н.Тагила; Дом Передвижная (Черноист) бар.8бар1; Дом Передвижная (Черноист) полюс1Полюс; БССС Антоновск; БССС "Антон" Антоновск; наружное освещение п. Антоновск Антоновск; Летняя насосная лагеря "Изумрудный" Антоновск; Фестиваль бардовской песни Антоновск; детский оздоровительный комплекс "Антоновский" Антоновск; Оздоровительный лагерь "Изумрудный" Антоновск; Коллективный сад "Подлипки" Антоновск; котельная санатория № 2 ТП-5133 Антоновск; К/сад УДР п. Антоновск; Таксофоны (по акту) п. Антоновск; Наружное освещение пос. Антоновск п. Антоновский

132 с 21.10.2021 09:30 по 21.10.2021 10:30 п. Евстюниха: Болотникова 9; Городская 16, 18, 20, 27а, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 46; Евстюнинская 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 3-С, 4, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9; Напольная 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Лайский тракт 11; Дом Городская 17огор; Дом Городская 19огор; Дом Городская 40 огор; Дом Евстюнинская 1/2ог; Дом Евстюнинская 94А огород

133 с 21.10.2021 10:00 по 21.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ростовская 22-24 (Федеральное казенное предприятие "НИО" ГБИП России")

134 с 21.10.2021 10:00 по 21.10.2021 16:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

135 с 21.10.2021 11:00 по 21.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

136 с 21.10.2021 15:00 по 21.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Верескова 94-114, 93-107

137 с 21.10.2021 21:00 по 22.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Гвардейская 10, 12, 14, 16, 16/2, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 4, 6, 6/14; Индивидуальная 16, 18, 1а, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7; Копровая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Кутузова 15, 15/8, 16, 17; Матросова 1-А, 15, 17, 18, 19, 21, 22; Металлургов 32; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 58-А, 7, 8; Пожарского 11, 13, 15, 3, 9; Попова 8, 8а; Черноморская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 72, 74-1, 74-2, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 1а, 25, 27, 27 А, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 3а, 40, 5, 5а, 9; Шевченко 17, 19; РСПД Гвардейская 31 подъезд 2; РСПД Гвардейская 37 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 5 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 7 подъезд 4; установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6; РСПД Матросова 17 подъезд 2; СКТ-075 Матросова 18/17; РСПД Матросова 22 подъезд1; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; нежилое здание (гараж) Огнеупорная 48в, корпус 1; РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2; РСПД Попова 8 подъезд 3; МКД Черноморская 13/10; СКТ-075 Черноморская 13/10; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Черноморская 92/25; ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Чернышевского в районе д. 6; Дом Чернышевского 21/39; ТП-3606 ; ТП-3620 ; ТП-3648 ; ТП-3675 ; ТП-3676 ; гаражный бокс Огнеупорная; ГСК Чернышевского

138 с 22.10.2021 09:00 по 22.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 14, 16, 24, 3, 40, 42, 46, 5, 52, 52А, 52а, 56, 64 а, 64а, 7; Гвардейская 53, 57, 59; Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а; Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5; Малышева 4, 4а; Огнеупорная 60, 61а, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Солнечная 5; Хохрякова 14; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112, 37, 39, 39-4, 39-6, 41, 43, 45; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин "Уют в доме" Балакинская 52/45; Магазин "Хозтовары" Балакинская 7 кв.2,3,4,14; светофорный объект Гвардейская дет сад №72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; Гараж Черноморская 45/52; ТП-3850 ; ТП-3853

139 с 22.10.2021 09:30 по 22.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 150а, 152, 154, 154А, 156, 158, 158а, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172а, 173, 173а, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211; Верескова 137, 139, 141, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Куйбышева 13, 19; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Гараж Большая-Гальянская 173 гараж; Гараж Большая-Гальянская 211гар; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2; ШУО-0,4кВ от ТП-4038 Дальневосточная /Б. Гальянская; нежилое здание Куйбышева район ж.д. №19; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-4038 Большая-Гальянская

140 с 22.10.2021 09:30 по 22.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 139, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2

141 с 22.10.2021 10:00 по 22.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гагарина 10, 11, 8; Ростовская 14, 16, 18, 20; магазин промтоваров Гагарина 8 (подвальное помещение №1)

142 с 22.10.2021 11:00 по 22.10.2021 14:00 с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 12 а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПУ-6120А с. Сулем ;

143 с 22.10.2021 13:15 по 22.10.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Нагорная 29, 31, 33, 39

144 с 22.10.2021 14:30 по 22.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Муринская, 11-35, 22-26

145 с 23.10.2021 09:30 по 23.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; гараж ЧГУ Черноисточинск

146 с 24.10.2021 09:30 по 24.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 100, 100А, 100Б, 101А, 102А, 104, 106, 108, 108А, 110, 121, 122, 123, 123А, 124, 124а, 125А, 126А, 69А, 69В, 71, 71а, 73, 73А, 75, 75Б, 77, 77А, 77Б, 79, 79Б, 81, 81А, 81б, 83, 83 А, 83В, 83Ж, 85 Б, 85В, 85а, 87, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90, 90А, 91В, 91б, 92, 93, 93Б, 93В, 94, 94А, 96, 98, 98А, 99А; Ленина 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 86, 86Б, 88, 88а, 90Б, 92а; Свердлова 45, 47, 49, 53, 53А, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 63, 64, 64А, 66, 66А, 66Б, 68, 70; Ушкова 10В, 10Г, 12В, 13Д, 14В, 16, 17, 18, 18 Г, 18Д, 19, 20, 20Б, 21, 21б, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 41 Б, 41А, 6В, 8В, 8Д, д.31; жилой дом п. Черноисточинск Ленина 106 Г; индивидуальный жилой дом Ушкова уч.31; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 33 А; Наружное освещение ТП-5092 Калинина; Наружное освещение ТП-5008 Ленина

147 с 24.10.2021 23:00 по 25.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Пархоменко 44

148 с 25.10.2021 09:00 по 25.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 15; Матросова 10, 12, 12а, 14, 4, 4/14, 6; Металлургов 14; Техническая 7, 9; Торговый киоск Металлургов 14 / Матросова 2

149 с 25.10.2021 09:00 по 25.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

150 с 25.10.2021 09:30 по 25.10.2021 10:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57А; Пушкина 29, 29А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 41А, 42, 43, 44

151 с 25.10.2021 09:30 по 25.10.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 75, 75-4; Тимирязева 78а, 80, 82; Энтузиастов 50, 56а; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3

152 с 25.10.2021 10:00 по 25.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Азовская 11, 7, 7А, 8, 9; Гагарина 7, 9; Каспийская 14, 18, 2, 4, 6; Крымская 1, 11А, 11В, 11Г, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6; Сенная 4, 5, 6, 7; Наружное освещение ТП-2703 п.Старатель ; Оборудование СКТ и СПД п.Старатель

153 с 25.10.2021 10:00 по 25.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 53, 55; Энтузиастов 25, 29

154 с 25.10.2021 10:00 по 25.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большевистская 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Дальняя 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Кондукторская 12, 7; Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Константина Заслонова 101, 103, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Минская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 36, 37, 42, 43, 48, 54, 59, 60; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 12, 13, 138, 14, 140, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 1, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 11, 110, 111, 112, 12, 120, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б, 99, 99А; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98; Сцепщиков 15; Узкая 17, 30, 32, 39, 41, 43, 44, 49, 51; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 8, 9; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2550 Монтажников Садоводов, Зеленстроевская; магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар; строительный вагончик Свердловское шоссе Садоводов; Наружное освещение ТП-2530 ; Наружное освещение ТП-2526 ; Наружное освещение ТП-2536 ; Наружное освещение ТП-2529 ; АЗС №8 Фестивальная Садоводов; Автосервис Садоводов; АЗС Свердловский тракт; АЗС № 87 Свердловский тракт; АГЗС Свердловское шоссе

155 с 25.10.2021 10:00 по 25.10.2021 16:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

156 с 25.10.2021 11:00 по 25.10.2021 12:00 п. Черноисточинск: Пионерская 20Б, 26, 28, 34Г, 52Д

157 с 25.10.2021 13:30 по 25.10.2021 14:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9; Ломоносова 53 А