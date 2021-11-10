В Нижнем Тагиле с 10 по 24 ноября вновь пройдёт плановое отключение электроэнергии (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 09.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 75, 75-4; Тимирязева 78а, 80, 82; Энтузиастов 50, 56а; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3

2 с 09.11.2021 09:00 по 17.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; строительный вагончик Свердловское шоссе Садоводов

3 с 10.11.2021 08:00 по 10.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Чехова 7-31, 6-32; Путейская 13; Кулибина 49-55; Менделеева 22/49

4 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Спартака 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 45, 5, 7, 9; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"

5 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 31, 39, 43; Фаины Шаруновой 25, 31, 49, 56; Грунтовый пер. 6

6 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6; Заводская 110, 110а; Невьянский переулок 22, 24, 26, 27, 29; Садовая 79; гаражный бокс (условно №5) Садовая бокс №5, в районе ГСК "Химик"; гаражный бокс Садовая в районе ГСК "Химик"; Гаражи Заводская

7 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирпичная 11, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 7; Краснознаменная 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 42а, 46, 48, 50, 52, 56, 58; Луговая 1, 2, 3, 4, 5; Полярная 24а, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Квартира Кирпичная 12/1а; Дом Кирпичная 12/2а; Светофор Краснознаменная 39/Полярная; УКЗ Краснознаменная

8 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

9 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Зерновая 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 9

10 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Отдыха 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9

11 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Дарвина 14, 16; Джапаридзе 11, 9; Землячки 26, 28, 30, 32, 34, 36; Шаумяна 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

12 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:30 г. Нижний Тагил: Выйская 22, 22 А, 24, 26, 28, 32, 58; Космонавтов 108, 116, 55, 63; УКЗ Выйская в районе Казанского мужского монастыря; строительные вагончики Космонавтов -Быкова; н/о ТП-1018 ; Гаражи Выйская; Гаражи Космонавтов

13 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 5А, 6а, 9; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; КТП в пос. Висим ТП- 6026 Рабоче-Крестьянская п.Висим; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114 ; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина

14 с 10.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

15 с 10.11.2021 09:00 по 12.11.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 56а; Энгельса 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

16 с 10.11.2021 09:30 по 10.11.2021 13:00 п. Черноисточинск: Первомайская 150, 150А, 150Б, 150В, 150Г, 150Ж, 150И, 150К, 152, 152Б, 154, 154А, 156, 158, 158А, 158Б, 158В, 160, 160Б, 160а, 161, 162, 162Б, 163, 163А, 164, 164А, 165, 166, 166А, 167, 168, 168А, 169, 170А, 171, 175, 177, 178Б, 178Г, 179, 179Б, 180Б, 180В, 181, 182а, 183, 184А, 185, 186А, 187, 191, 193, 2; Больничная 1, 10, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 8; база отдыха "Чайка" за п. Черноисточинск; индивидуальный жилой дом Первомайская 150 Д; индивидуальный жилой дом Первомайская 150 З; жилой дом Первомайская 154 А; Дом Первомайская 158избА; Наружное освещение ТП-5086 А Первомайская; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; (НЕТ)

17 с 10.11.2021 09:30 по 10.11.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 19, 3, 35, 48, 5; Мира 56 А; Новострой 20, 20 А, 24, 37; Циолковского 32, 36; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; распределительный щит для реконструкции автодорог общего пользования Серова

18 с 10.11.2021 10:00 по 10.11.2021 12:00 с. Покровское: Заречная 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 7; Максима Горького 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37а, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 54, 56, 6, 9; Победы 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Чапаева 1, 1 Б, 1а, 2, 3, 4, 5; Широкая 10, 12, 2, 4, 5, 8; 8 Марта 1б, 2; Школьная 2, 3, 4, 8; Черниговская 1"б", 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 5, 50, 5аа, 6, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1В, 1г, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Земная 1, 2, 2А, 3, 4, 5; Катодная защита Максима Горького 52, Покровка; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 21+340; Наружное освещение Покровское

19 с 10.11.2021 13:00 по 10.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Больничная 1, 11, 11А, 11Б, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21А, 22, 23, 25, 27А, 29А, 3, 47, 48, 49, 7, 9 А; ГРП Черноисточинск в р-не психиатр. больницы; гаражный бокс Больничная за огородом индивидуального участка 17А; наружное освещение от ТП-5039 ; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; Торгово-остановочный комплекс п. Черноисточинск Больничная

20 с 10.11.2021 21:00 по 11.11.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 29а, 31а, 33а, 35а, 37а; Аптека Верхняя Черепанова 29А-111,112; Магазин "Птица" Верхняя Черепанова 29А-96,97; Парикмахерская Верхняя Черепанова 29а-98

21 с 10.11.2021 23:00 по 11.11.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Калинина 113, 115; Максарева 11а, 13, 9, 9а; автомат по розливу воды Калинина в районе дома 113

22 с 10.11.2021 23:00 по 11.11.2021 07:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 1, 2 а, 2А, 2а; Пихтовая 2, 2 б, 2а, 4, 4 а, 4а, 4б, 6; Усилитель Зари 1(1под); Усилитель Зари 2а (2 под.); садовый дом Ильича УЧ. № 63; садовый дом Ильича д.65 тер СК №1 ОС ОАО "Строительный трест№88"; индивидуальный жилой дом Ильича участок 52; садовый участок Ильича участок № 66 (СК № 1 ОС ОАО Строительный трест 88; торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников; Усилитель Пихтовая 4 (1под); жилой дом Пихтовая с.к.№2 ПО "УВЗ", бригада 25, участок № 561

23 с 11.11.2021 08:00 по 11.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кушвинская 12; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 3, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Чехова 1Б; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Школьный переулок 30, 30а, 32

24 с 11.11.2021 08:30 по 11.11.2021 10:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 68; Строителей проспект 3

25 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 3; Кутузова 10, 12, 2, 4, 6; Металлургов 4/2; Шевченко 1, 15, 9

26 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3

27 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Вишневая 61, 63, 65, 67, 69; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ленская 64, 66, 72; Дом Долинная 29/68

28 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирова 27-3, 29, 29а, 33, 37, 38а, 39, 39-2, 43, 43а, 47, 50; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ

29 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железнодорожная 25, 27; Красногвардейская 62б; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 8, 9; Ползунова 10; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

30 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

31 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Константина Заслонова 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51

32 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25; Дальняя 1, 11, 11а, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 44, 46, 5, 7, 9; Кондукторская 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 9; Моховая 31

33 с 11.11.2021 09:00 по 13.11.2021 15:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Весенняя 10-1, 10-2, 102, 104, 108, 11, 112, 114, 115, 116, 118, 12, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 13, 130, 134, 136, 138, 14, 140, 142, 144, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32-1, 32-2, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 4, 40-1, 40-2, 42-1, 42-2, 5, 50, 50-1, 50-2, 50Б, 60, 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 7, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 8, 80, 82, 84-1, 84-2, 86, 9, 92, 96, 98; Геологов 1, 1-2, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 29, 3, 31Б, 33, 35, 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82, 9; Геологов проезд 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 7, 8, 9; Заозерная 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 7, 9; Серебрянский тракт 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25, 26-1, 26-2, 26-3, 27, 28, 28-2, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 31-1, 31-2, 32, 33, 33-2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 35-1, 35-2, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 37-1, 39; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Туристов переулок 2, 3-1, 3-2, 4, 6; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; Дом Весенняя 60 баня; Гараж Весенняя 60, бокс №1; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2; часть жилого дома Геологов 45 кв.2; Гараж Геологов 71гар; н/о ПУ-1519 ; ШУО-0,4кВ от ТП-1512 Заозерная; ГРПБ-2 Серебрянский тракт

34 с 11.11.2021 09:00 по 15.11.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Бажова 26Б, 30Б; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117

35 с 11.11.2021 09:30 по 11.11.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 15а, 21а; Ударная 22Б; Дом Гаева 11гар; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе

36 с 11.11.2021 09:30 по 11.11.2021 13:00 п. Черноисточинск: Первомайская 180а, 184, 184Б, 186, 188Б, 188а, 189, 190А, 190Г, 190д, 192, 193А, 194, 195, 195а, 196, 196А, 197, 198, 198А, 198Б, 199, 200, 200А, 200Б, 201, 202, 202А, 203, 204, 204А, 204Б, 204Д, 205, 206А, 208, 208А, 209, 210Б, 210Г, 211, 212, 213, 219; индивидуальный жилой дом Восточная 100 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 192 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 194 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Г; жилой дом Первомайская уч.208Д; индивидуальный жилой дом Первомайская уч.215; наружное освещение от ТП-5235

37 с 11.11.2021 10:00 по 11.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Щорса 24

38 с 11.11.2021 10:00 по 11.11.2021 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-112 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

39 с 11.11.2021 11:00 по 11.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

40 с 11.11.2021 13:00 по 11.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Больничная 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 36 Г, 36*, 44, 45, 50, 51; Наружное освещение ТП-5036 Больничная

41 с 11.11.2021 13:30 по 11.11.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 66А; Н. Черепанова 68; ШУО-0,4кВ от ТП-1354

42 с 11.11.2021 15:00 по 11.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 15а, 21а; Ударная 22Б; Дом Гаева 11гар; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе

43 с 12.11.2021 00:00 по 12.11.2021 23:00 г. Нижний Тагил: Геологов 87

44 с 12.11.2021 09:00 по 12.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кутузова 2, 8; Металлургов 4/2; Шевченко 13, 3, 5, 7, 9; наружное освещение от ТП-3605

45 с 12.11.2021 09:00 по 12.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

46 с 12.11.2021 09:30 по 12.11.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Челюскинцев 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 13-4, 14, 15, 15а, 15б, 18-2, 1б, 20, 22, 23, 25, 26, 28-1, 28-2, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

47 с 12.11.2021 09:30 по 12.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 19 А, 19 а, 19А

48 с 12.11.2021 10:00 по 12.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 53, 55; Энтузиастов 25, 29

49 с 12.11.2021 10:00 по 12.11.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Октябрьская 12, 13, 14, 15, 16, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а; Самотечная 11; Щорса 31, 33, 33а, 35, 37, 41, 41а; АЗС Щорса -Северное шоссе; АЗС Щорса Северное шосе; КНС-32 Щорса

50 с 12.11.2021 10:00 по 12.11.2021 15:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 66А; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; зона отдыха п. Висим

51 с 12.11.2021 11:00 по 12.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Александровская 1, 9, 11

52 с 12.11.2021 13:30 по 12.11.2021 14:30 п. Евстюниха: Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лайская 10, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 7А, 9; Дом Городская 1-Б огород; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 7 огород

53 с 12.11.2021 15:00 по 12.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Новаторов 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 152а, 153, 155, 157; Совхозная 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134

54 с 12.11.2021 23:00 по 13.11.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 101, 103, 105, 107, 109, 99; Калинина 109, 111; 3 усилителя Зари 107(под2); 2 усилителя Зари 109(под2); 2 усилителя Зари 99(под8,4); "Зоо-магазин" Зари 99-110; наружное освещение ТРП-2007

55 с 14.11.2021 23:00 по 15.11.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 97; Максарева 10, 13

56 с 15.11.2021 09:00 по 15.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Уральский пр. 56, 56/2

57 с 15.11.2021 09:00 по 16.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 9; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32, 39, 41, 43; Наружное освещение ТП-2529

58 с 15.11.2021 09:30 по 15.11.2021 10:30 п. Черноисточинск: Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 73, 74, 76, 78, 80, 82

59 с 15.11.2021 09:30 по 15.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-3, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

60 с 15.11.2021 10:00 по 15.11.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Ильича 32, 36, 42

61 с 15.11.2021 11:00 по 15.11.2021 12:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

62 с 15.11.2021 13:30 по 15.11.2021 14:30 п. Черноисточинск: Коммунистическая 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; ГРП-8 п.Черноисточинск Коммунистическая

63 с 15.11.2021 15:00 по 15.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Чапаева 77, 81Б, 81а, 91А, 95, 97; индивидуальнй жилой дом Чапаева 100 А

64 с 16.11.2021 00:00 по 16.11.2021 23:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 100, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155; Ракетная 37; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ТП-3859

65 с 16.11.2021 08:00 по 16.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 68, 70; Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; Кушвинская 52, 52а, 59; Менделеева 48, 57, 59; Чехова 34, 35; ГРП-18 Чехова/ Компасная

66 с 16.11.2021 08:00 по 16.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Максима Горького 16А, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55

67 с 16.11.2021 08:00 по 16.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Чапаева 77, 81Б, 81а, 91А, 95, 97, 100А

68 с 16.11.2021 09:00 по 16.11.2021 13:00 п. Черноисточинск: Береговая 2; Калинина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8; Кирова 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25Г, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 7, 9; Ленина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5 Б, 55, 5А, 6, 7, 75, 7А, 8, 85, 8А, 9; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 52А; Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фабричная 11, 1б, 3, 4; Чапаева 16; Антоновск 30уч, 4УЧ; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; 1 Фабричная 1 Л, 10, 1К, 2, 2А, 3, 3А; Шадрина пер. 15А, 16, 7Г; Шадрина 39 Г; 2 Фабричная 1В; нестационарный торговый объект - передвижной трейлер (п. Черноисточинск) Кирова /Тургенева; Дом Кирова 44(2); часть жилого дома в виде трехкомнатной квартиры Кирова 49-кв.1; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5081 (Ленина, Садовая, Кирова, Калинина) Кирова; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; наружное освещение ТП-5011 Фабричная; гараж ЧГУ Черноисточинск; ГРП-1 п. Черноисточинск Шадрина пер.

69 с 16.11.2021 09:00 по 16.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Иркутская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Котовского 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; Челябинская 5

70 с 16.11.2021 09:00 по 16.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

71 с 16.11.2021 09:00 по 16.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Фабричная 1б; 1 Фабричная 10, 1К, 2, 2А, 3, 3А; Шадрина 39 Г; 2 Фабричная 1В

72 с 16.11.2021 09:00 по 16.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Гайдара 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167; Калужская 241, 248, 250, 252, 252а; Киевская 229, 231, 233, 235, 237; Котовского 107, 109, 111, 113, 115, 117, 78, 80, 82, 84; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Круговая 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156; Дом Котовского 105-2

73 с 17.11.2021 09:00 по 17.11.2021 15:00 п. Черноисточинск: Больничная 22 Б; наружное освещение от ТП-5034 ; база отдыха (п. Черноисточинск); База отдыха в п. Черноисточинск Больничная

74 с 17.11.2021 09:00 по 17.11.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Щорса 5; Днепровская 4а; Гаражные боксы (30 шт) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (500 шт.) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (218 боксов) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (660 шт.) Почтовая

75 с 17.11.2021 09:00 по 17.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 38, 42, 42а, 44, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58б, 59, 59А, 60, 60а, 61, 62, 63а, 64, 65а, 67, 69; Верескова 27; Краснодонская 1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пришвина 19, 23

76 с 17.11.2021 09:00 по 17.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 24 В, 24а, 24б; Пригородная 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15А, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 6Б, 8А; Гараж Пригородная 8 гараж

77 с 17.11.2021 09:00 по 17.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 11, 13, 17, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 83; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8

78 с 17.11.2021 09:00 по 17.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 1-2; Мельникова 15, 17а, 2, 22, 23, 26, 27, 28, 40, 7; Парковая 3; Проселочная 1, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9А

79 с 17.11.2021 09:00 по 17.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Свердлова 60А; Ушкова 16, 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 21б, 24, 24А, 24Б, 25

80 с 17.11.2021 09:00 по 17.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Восточная 50, 51, 52, 53, 56; Мамина-Сибиряка 25А, 29А, 31А, 31Б, 31В

81 с 17.11.2021 09:00 по 17.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Янтарная 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30

82 с 17.11.2021 09:00 по 18.11.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 32, 32-3, 34, 34-1, 34-2, 36, 36-2; магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12

83 с 17.11.2021 09:00 по 19.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Гражданская 1 (Уралмебель); Джамбула 12 (ветлаборатория); жилые дома и гаражи п. Сухоложский.

84 с 17.11.2021 14:00 по 17.11.2021 16:00 с. Покровское: Зеленая 24, 26, 28; Мира 32, 33, 34, 35; Победы 17 А; Пушкина 1, 23, 25, 27, 29, 30, 31а, 37, 39, 41; Советская 73 А, 74, 74А, 76 а, 83 в, 83а, 83б; 8 Марта 15, 19, 19А, 8; Уральская 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33г, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Школьная 11 а, 13; Симбирская 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 31Б, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 41а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61Б, 62, 64; Советская (Покровка) 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97; установка электрохимзащиты Пушкина в районе жилого дома 55; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+030; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+206; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+348; Скважина с. Покровское ( район школы) Пушкина; Наружное освещение Покровское

85 с 18.11.2021 08:00 по 18.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 1; Зеленая 10а, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 21, 21аа, 23, 2а, 3, 4, 41 А, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Обороны 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Хрустальная 7; Квартира Зеленая 10а-2; Квартира Зеленая 6баня

86 с 18.11.2021 08:00 по 18.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Максима Горького 27, 29, 33; Тагильская 58А, 60; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; светофорный объект Максима Горького -Черных; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар

87 с 18.11.2021 08:00 по 18.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

88 с 18.11.2021 08:00 по 18.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Панфилова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38; гаражный бокс район ГЭК "Панфилова-2"; Гараж Панфилова 14гар; Гараж Панфилова 24гар

89 с 18.11.2021 08:00 по 18.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

90 с 18.11.2021 08:00 по 18.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гранитная 21-39, 22-40; Малахитовая 25-49

91 с 18.11.2021 09:00 по 18.11.2021 13:00 п. Черноисточинск: Кирова 2, 2 А, 2А; Чапаева 22А, 28А, 32А; Пионерская 95; БССС п. Черноисточинск Заводская; БССС "Черноисточинск, гора Заводская" Черноисточинск; Потребительский кооператив Черноисточинск

92 с 18.11.2021 09:00 по 18.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 100, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155; Ракетная 37; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ТП-3859

93 с 18.11.2021 09:00 по 18.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вересовая 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 9; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 11, 12, 13, 14, 15, 16; Перова 65, 71, 73; Рабкоров 30, 32, 34, 36, 51, 53, 55

94 с 18.11.2021 09:00 по 18.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 60; Локомотивная 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Песчаная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Степная 89; Узкая 27

95 с 18.11.2021 09:00 по 18.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 60; Локомотивная 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Песчаная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Степная 89; Узкая 27

96 с 18.11.2021 09:00 по 18.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Белявского 8; Докучаева 3, 9; Коминтерна 10, 10г, 12г, 20, 21г, 3, 4, 9; Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салдинская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 8; Гаражные боксы Докучаева; Гаражи (88 боксов) Салдинская

97 с 18.11.2021 09:30 по 18.11.2021 11:30 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 17, 21; Кулибина 68, 70; гаражный бокс Индустриальная напротив гаража УВД; административное здание (авторынок "Кушвинский") Кулибина 68 (участок 2); гараж Кулибина бокс № 224; ГСК "Кедр" Все

98 с 18.11.2021 10:00 по 18.11.2021 16:00 д. Усть-Утка: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 3А, 4а, 6-1, 8; (НЕТ) ---, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ЛЭП-10кВ ТП-143 наружное освещение д. Усть-Утка; ЛЭП-10кВ, СТП 25/10/0,4 наружное освещение п. Еква; Охотничье х-во п. Харенки

99 с 18.11.2021 13:00 по 18.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Кирова 2, 2 А; Первомайская 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 1А, 1Б, 1Д, 3, 4, 4 а, 4а, 5, 7, 8; Производственный корпус п. Черноисточинск Кирова 2 к.1; нежилое помещение п.Черноисточинск Кирова 2а пом.3,4; БССС п. Черноисточинск Заводская; ГРПБ Кирова; бытовка-контейнер для ремонта стенок подводящего канала донного водопуска гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища Первомайская; БССС "Черноисточинск, гора Заводская" Черноисточинск; плотина ЧГУ Черноисточинск; АТС п. Черноисточинск; Черноисточинское гидротехническое сооружение (кап. ремонт) п. Черноисточинск

100 с 18.11.2021 13:30 по 18.11.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Доменная 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62а, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72-1, 72-2, 74, 76, 78, 80, 82; Лисогорская 69; Тихий 7, 9; Дом Доменная

101 с 18.11.2021 15:00 по 18.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гаева 121; Декабристов 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 90, 92; Союзная 41, 54; Торфяная 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

102 с 19.11.2021 08:00 по 20.11.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Песчаный карьер 1, 11, 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6А, 7; п. Песчаный 4 А, 6А; Гараж, лесопильный цех ; базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный; гаражи "Геологоразведки" и мастерские п. Песчаный; Пилорама п. Песчаный

103 с 19.11.2021 09:30 по 19.11.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Дальневосточная 21, 22, 23, 24, 26, 28; Новаторов 108, 108А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119; Совхозная 100, 102, 106, 106А, 108, 110, 112, 79, 81, 85, 87

104 с 19.11.2021 10:00 по 19.11.2021 12:00 с.Покровское-1: Покровское-1 101, 109, 33; Покровское 122, 65; с. Покровское-1 0; строительные вагончики пос. Покровское-1 г.Нижний Тагил Свердловской обл; ФАП "Салка" Покровское-1 65-11,12; БССС №31 с. Покровское-1 аэродром ФКП НТИИМ; гаражный бокс Покровское-1; Гаражные боксы Покровское

105 с 19.11.2021 10:00 по 19.11.2021 15:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 66А; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; зона отдыха п. Висим

106 с 19.11.2021 11:00 по 19.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 73/1, 75, 77, 79; Пригородная 37, 39, 47А, 47а

107 с 19.11.2021 13:00 по 19.11.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Геологов 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

108 с 19.11.2021 15:00 по 19.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32-1, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 40-1, 40-2, 42-2, 50-1, 50-2, 50Б; Геологов 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 3, 5, 7, 9; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2

109 с 21.11.2021 22:00 по 22.11.2021 22:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кирова 44а, 50, 51; Трудовая 3

110 с 21.11.2021 23:00 по 23.11.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алтайская 45, 47, 49, 51, 51а; Юности 49, 51, 53; ПУ-2104 Н.О. Урожайная Калужская; КНС-8 а 9 посёлок

111 с 22.11.2021 09:00 по 22.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 103, 109; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2)

112 с 22.11.2021 09:00 по 22.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ульяновская 50, 52

113 с 22.11.2021 09:00 по 22.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 132а, 134Б; Пришвина 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Дом Пришвина 120 гараж; гараж Пришвина 130гар; ШР-12 Пришвина опора № 15

114 с 22.11.2021 09:00 по 22.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Докучаева 27, 29; Коминтерна 21, 22, 27, 28; Мотина 1, 10, 10г, 11, 11-1, 12, 13, 14, 14г, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 7г, 8, 9; Окунева 10, 10г, 12, 14, 16, 4, 6, 8; Пост № 1 Окунева -Энтузиастов; магазин Окунева 8 (нежилое здание); Офис-магазин Окунева 8 кв.2

115 с 22.11.2021 09:00 по 22.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Керченская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Курская 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Подсобная 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 5 а, 5а, 6, 7, 8; Суворова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 9

116 с 22.11.2021 09:00 по 22.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52; Керченская 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 38; Курская 17; Подсобная 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Самотечная 17, 19, 25, 27, 29; Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6; Мичурина 73; Садовый дом ( на территории к/с "Северный -1") уч.№10; садовый дом Восточная 10 к/с "Северный-1"; жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ "Северный-1"

117 с 22.11.2021 11:00 по 22.11.2021 12:00 п. Черноисточинск: Таежная 12, 33, 35, 54, 71, 75

118 с 22.11.2021 13:30 по 22.11.2021 14:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57А; Пушкина 29, 29А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 41А, 42, 43, 44

119 с 23.11.2021 09:00 по 23.11.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Циолковского 17, 19

120 с 23.11.2021 09:00 по 23.11.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Учительская 26, 28; магазин пром. товаров Учительская 26 (пл. бывш.кв.3);

121 с 23.11.2021 09:00 по 23.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Янтарная 1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34; Гаражные боксы (776 шт) Исинская; ГСК "Пихтовые горы" (659 шт) Свердлова; гаражи Свердлова

122 с 23.11.2021 09:00 по 23.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Набережная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А; Первомайская 128, 130, 130А, 131, 132, 133

123 с 23.11.2021 09:00 по 23.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 9; Докучаева 15, 19, 21; Коминтерна 15, 16; Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского; наружное освещение ТП-2085

124 с 23.11.2021 09:00 по 23.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алябьева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Волгодонская 64, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 83; Волочаевская 18а, 20, 20 А, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48; Лермонтова 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72; Пермская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; Тропинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Задорожная 10, 11, 12, 15, 21, 6, 9; 1-ая Задорожная 3; нежилое здание ( гаражный бокс) Волгодонская в районе жилого дома № 63; ШУО-0,4кВ от ТП-3615 Каховская -Балакинская-Лермонтова-Волгодонская

125 с 23.11.2021 09:00 по 24.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зеленая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22аа, 23, 25, 27, 29, 5, 6, 9; Космонавтов 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 9аа; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Победы 18, 19, 20, 20аа, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Полевая 10, 16, 21, 3, 8; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Б; Школьная 15, 17, 17 А, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 90, 92, 94, 96; Октябрьская(Покровка) 10, 11, 13, 8, 9; Полевая (Покровское) 11, 12, 2, 20, 5, 6; станция катодной защиты Мира в районе д.2; шкаф управления наружным освещением Советская; Наружное освещение Покровское

126 с 23.11.2021 09:00 по 25.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Первомайская 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 1А, 1Б, 1Д, 3, 4, 4 а, 4а, 5, 7, 8; бытовка-контейнер для ремонта стенок подводящего канала донного водопуска гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища Первомайская; плотина ЧГУ Черноисточинск; Черноисточинское гидротехническое сооружение (кап. ремонт) п. Черноисточинск

127 с 23.11.2021 09:00 по 25.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 10, 12, 16; Набережная 1, 2; Первомайская 37, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А

128 с 23.11.2021 09:00 по 25.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 17А, 17Б, 17Д, 18, 20, 20Б, 20Г, 20Д, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29б, 30, 32, 33А, 34; Первомайская 85, 87, 89, 91, 93

129 с 23.11.2021 09:30 по 23.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Береговая-Краснокаменская 32а, 33, 34, 50-2; индивидуальный жилой дом Красногорская 21 (1)

130 с 23.11.2021 09:30 по 23.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; гараж ЧГУ Черноисточинск

131 с 24.11.2021 09:00 по 24.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Горбуновская 25, 29, 31; Пригородная 45, 49; Просторная 1, 11, 13, 15, 1А, 3, 5, 7, 8, 9; Рассветная 1, 2, 4; Светлая 2, 4, 5, 6, 8

132 с 24.11.2021 09:00 по 24.11.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 5А, 6а, 9; Лесная 1; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 6; Набережная , 1Б, 6б; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Чекановская 1, 10, 12, 14, 5, 6; пер. Демьяна Бедного 1, 2; д.Харенки 9; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; Дом Набережная СТ. КОН.; Группа жилых домов в д.Харенки ( ул. Набережная 1, 1а, 1г, ул. Чекановская 3, 4) Набережная ТП 6126; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; Дом Чекановская 1 нов. кон.; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114 ; Подворье в п. Харенки ; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина