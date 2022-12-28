В Нижнем Тагиле рядом со школой был найден труп 56-летнего мужчины с детским рюкзаком

Вчера, 27 декабря, в Нижнем Тагиле на автобусной остановке рядом со школой № 49 на улице Балакинской был найден труп мужчины. Об этом АН «Между строк» сообщили читатели. В Следственном комитете и полиции уже подтвердили эту информацию и отметили, что тело погибшего обнаружили прохожие.

Как рассказал АН «Между строк» руководитель следственного отдела по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил Пётр Понявин, тело мужчины было найдено на остановке общественного транспорта вчера утром. В данный момент по факту его гибели в СК организована проверка. Сейчас тело находится на судмедэкспертизе, устанавливается точная причина смерти. По предварительным данным, смерть наступила вследствие переохлаждения.

В свою очередь руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал журналистам, что тело погибшего было найдено без признаков насильственной смерти. Предварительно смерть не носит криминальный характер, однако более точные обстоятельства выясняются сотрудниками МВД и Следственным комитетом. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» отметили, что погибшим оказался 56-летний местный житель.

Подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» в соцсетях также делятся подробностями инцидента. По неподтверждённой информации, мужчина около 3 часов ночи был ещё жив и неподвижно сидел на той же лавочке. При себе погибший имел рюкзак. Некоторые очевидцы утверждают, что погибший был бездомным, однако на момент публикации официального подтверждения этой информации получить не удалось.