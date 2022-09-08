В Нижнем Тагиле руководители экопроекта «Чистый воздух» оценили работу ЕВРАЗа по снижению выбросов

В Нижнем Тагиле руководитель федерального проекта «Чистый воздух» и нацпроекта «Экология» Максим Корольков посетил ЕВРАЗ НТМК, где проверил доменную печь № 7, конвертерный цех, коксохимическое производство, а также посетил ТЭЦ. Как рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа, в развитие экопроекта всех перечисленных объектов комбинат вложил 4 млрд рублей и снизил количество выбросов в атмосферу на 7,4 тысячи тонн при плановом показателе снижения на 6,5 тысячи тонн.

«ЕВРАЗ НТМК выполняет взятые на себя в 2021 году обязательства по сокращению сроков реализации мероприятий, направленных на снижение выбросов полиароматических веществ. В октябре здесь планируется запуск установки охлаждения коксового газа. Этот проект позволит снизить выбросы тех веществ, которые объективно беспокоят жителей Нижнего Тагила. Также мы осмотрели источники, которые в ближайшие годы будут оснащены автоматическими системами контроля, что позволит получать информацию в режиме онлайн», — рассказал руководитель федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.

В планах у ЕВРАЗа — в ближайшее время запустить в работу теплообменник закрытого типа на коксохимическом производстве, в результате чего технологическая вода после охлаждения коксового газа не будет попадать в градирню, а начнёт сразу поступать в специальную водоочистную установку. После очистки вода и газ будут возвращаться для дальнейшего использования в производство и топливную систему предприятия. Это позволит снизить выбросы ещё на 175 тонн в год.

«Мероприятия в рамках проекта “Чистый воздух” реализуются на предприятиях ЕВРАЗа на Урале и в Сибири. Мы модернизируем производство, учитывая цели нацпроекта “Экология” и экологическую стратегию компании до 2030 года. Это позволяет планомерно снижать нагрузку на окружающую среду в Нижнем Тагиле и Новокузнецке», — отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.

Кроме того, на ЕВРАЗе в рамках проекта «Чистый воздух» уже проведена модернизация установки сухого тушения кокса, построена новая домна № 7 и усовершенствована домна № 6. Сейчас ведётся масштабная работа по ремонту аспирационных установок. Также в 2021 году в конвертерном цехе был введён в работу третий объект проекта — аспирационная установка миксерного отделения с эффективностью очистки от пыли не менее 95%.