В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор завёл дело на предпринимателя, торговавшего контрафактной обувью в магазине «Метагалактика» на Черноисточинском шоссе, 1б. Как сообщили в ведомстве, в этом магазине продавалась мужская, женская и детская обувь без необходимой и достоверной информации о товаре, не соответствующая требованиям технического регламента «О безопасности продукции лёгкой промышленности». Также предпринимателю было предписано убрать из реализации опасную для здоровья покупателей продукцию.

Но хозяин магазина «Метагалактика» принебрёг вынесенным ему предписанием, поэтому Роспотребнадзор обратился в арбитражный суд с требованием о принудительном отзыве продукции. Суд требования Роспотребнадзора поддержал.