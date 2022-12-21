В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор помог мужчине отсудить у юридической компании почти 50 тысяч рублей за неоказанные услуги 

В Нижнем Тагиле специалисты Роспотребнадзора помогли клиенту юридической компании в восстановлении своих прав. Как рассказали АН «Между строк» в отделе экспертиз защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в феврале 2022 года тагильчанин обратился в крупную юридическую компанию и заключил с ней договор о юридическом сопровождении в вопросах наследования. По договору компания обязалась оказывать консультации, заниматься оформлением необходимых документов и сопровождать в суде дело. Мужчина заплатил за услугу 44,8 тысячи рублей, однако впоследствии решил расторгнуть договор. На тот момент компания успела провести с клиентом несколько консультаций и подготовить правовой анализ ситуации, но, несмотря на это, отказалась возмещать мужчине деньги, заявив, что оказала все услуги в полном объёме.

Тагильчанин обратился в Роспотребнадзор, специалисты которого подали иск к юридической компании в соответствии с законом «О защите прав потребителей», представляя бывшего клиента компании в суде. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, но после подачи апелляции это решение было отменено. Апелляционный суд удовлетворил исковое заявление и обязал юридическую компанию компенсировать 29,8 тысячи рублей с ответчика за неоказанные услуги, 836 рублей в виде процентов за пользование чужими деньгами, возместить оказанный моральный вред в размере 5 тысяч рублей, а также выплатить штраф в размере 17,8 тысячи рублей за неудовлетворение требований добровольно. Всего юридическая компания выплатила бывшему клиенту почти 50 тысяч рублей.

Роспотребназдор напоминает, что за консультациями и оказанием правовой помощи при нарушении прав потребителей можно обращаться в пункт по вопросам защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по телефонам: +7 (3435) 41-83-62 и +7 (3435) 41-82-10.