В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор помог мужчине отсудить у юридической компании 150 тысяч рублей за некачественные услуги

В Нижнем Тагиле специалисты Роспотребнадзора помогли мужчине отсудить у юридической компании 150 тысяч рублей за некачественные услуги. Как сообщили в отделе экспертиз защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ранее тагильчанин заключил договор с индивидуальным предпринимателем, по которому юрист должен был оказать весь перечень услуг, составить и подать иск, а также представлять интересы клиента в суде.

Однако после того, как мужчина полностью оплатил работу специалиста, предприниматель не спешил выполнять свои обязательства: юрист не проанализировал правоприменительную практику исходя из ситуации, не определил его правовую позицию, подготовленное им исковое заявление содержало требования, не имеющие в ситуации правовых оснований, а в суде интересы клиента предприниматель не представлял. В итоге тагильчанин проиграл дело и после этого решил обратиться за помощью в Роспотребнадзор. Там ему разъяснили ситуацию, подготовили и направили исполнителю претензию с требованием вернуть уплаченные по договору деньги и сказали, что в юридических услугах имелся существенный недостаток. Иск по этому делу был направлен в суд.

Специалистам консультационного центра удалось отстоять интересы тагильчанина. По решению мирового судьи с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя была взыскана уплаченная по договору сумма, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке — всего 150 тысяч рублей.

В настоящее время начато исполнительное производство.