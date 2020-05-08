Общество

В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор, полиция и мэрия проверяют магазины на соблюдение мер профилактики COVID-19

08.05.2020 21:23
В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор, полиция и мэрия проверяют магазины на соблюдение мер профилактики COVID-19

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции, Роспотребнадзора и мэрии продолжают проводить рейды по торговым точкам с целью выявления нарушений профилактики коронавируса. Сегодня надзорные и контролирующие органы проверили ряд магазинов торговой сети «Магнит» в Ленинском районе города. Как пояснили специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, это не очередные плановые проверки, а обследования по предписанию начальника территориального отдела. Санврачи должны проверить график проветривания и уборки торгового зала, наличие антисептиков для рук, запас масок для лица для продавцов и т. д. Сотрудники полиции, в свою очередь, проверяют наличие справок о разрешении на работу у представителей магазина.

«На территории района в ежедневном режиме проводим рейды по торговым точкам, — говорит старший участковый уполномоченный отдела полиции № 16 Сергей Мазур. — Проверяем наличие масок у продавцов и покупателей, а также наличие справок установленного образца у сотрудников магазина». 

Но не все руководители объектов торговли готовы сотрудничать с проверяющими. Так, директор «Магнита» на проспекте Ленина после звонка корпоративному юристу отказалась предъявлять какие-либо документы и журналы контроля, сославшись на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Сотрудники Роспотребнадзора были вынуждены составить соответствующий протокол. По словам специалиста Роспотребнадзора Антона Токарева, за нарушение противоэпидемиологических норм компанию могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч рублей.

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