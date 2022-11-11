В Нижнем Тагиле «родственники» выманили у трёх пенсионерок более 400 тысяч рублей под предлогом фейковых ДТП

В Нижнем Тагиле вновь участились случаи телефонного мошенничества в отношении пожилых граждан. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», накануне в полицию обратились три женщины. Две из них — 84-летние пенсионерки, проживающие в Дзержинском районе, а третья потерпевшая — 83-летняя жительница Тагилстроя.

Одна пострадавшая рассказала, что на городской телефон ей позвонила девушка и со слезами произнесла, что попала в ДТП и находится в больнице. Пенсионерка решила, что это голос её дочери. Затем в разговор вступил мужчина, который попросил женщину подготовить постельное бельё, кружку и деньги, их нужно было передать человеку в маске. Женщина отдала все сбережения — 195 тысяч рублей.

Во втором случае ситуация повторилась: женщине в слезах позвонила девушка, которая представилась внучкой и точно так же рассказала вымышленную историю про ДТП, попросила перевести деньги. Тагильчанка собрала пакет, в который сложила постельные принадлежности, завернув в них 100 тысяч рублей, и передала якобы личному водителю сотрудника полиции.

Третья жительница Нижнего Тагила передала мошенникам 120 тысяч рублей. Ей позвонила лжеподруга и сообщила, что попала в аварию, а деньги нужны, чтобы оплатить лечение пострадавшей девушке и закрыть уголовное дело. Пенсионерка завернула в пакет с постельным бельём наличные купюры и передала их курьеру. Только после случившегося женщина решила позвонить своей подруге и узнать подробности. Оказалось, что ДТП не было и её обманули.

Всего с начала 2022 года в Нижнем Тагиле по схеме «ваш родственник попал в ДТП» были обмануты 46 пенсионеров в возрасте от 78 до 92 лет, которые передали аферистам более 10 млн рублей. Полицейским удалось установить и задержать восемь курьеров.