Происшествия

В Нижнем Тагиле родственники погибшего на скользком тротуаре пенсионера ищут очевидцев трагедии

19.01.2022 11:57
В Нижнем Тагиле родственники погибшего на скользком тротуаре пенсионера ищут очевидцев трагедии

Родственники погибшего тагильчанина Юрия Пономарёва, который 17 декабря упал на скользком тротуаре возле магазина «Магнит» на улице Зари, 21, ищут очевидцев трагедии.

После смерти пенсионера прокуратура Нижнего Тагила начала проверку и нашла нарушения в работе магазина «Магнит». Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре, было установлено, что юридические лица ООО «Пихтовые горы» и АО «Тандер» нарушают правила благоустройства территории, прилегающей к магазину.

Напомним, в день трагедии мужчина направлялся в магазин и, проходя мимо «Магнита», поскользнулся и сильно ударился головой. Увидев случившееся, прохожие вызвали скорую помощь, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в больницу, где мужчине провели операцию. Но от полученной травмы он скончался через двое суток. 

«Собственником торгового комплекса, в котором работает магазин Магнит, является ООО “Пихтовые горы”. А в самом магазине деятельность осуществляет непосредственно АО “Тандер”. Обе компании не обеспечивают надлежащую уборку снега на своей территории, что привело к трагедии», пояснили в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила.

По результатам проверки прокуратура Дзержинского района вынесла в адрес обоих юридических лиц представления о нарушении закона по благоустройству. Чтобы исправить ошибки, у собственников есть месяц. Следственный комитет продолжает свою проверку.

Семья погибшего мужчины пока не может подать заявление в прокуратуру, чтобы взыскать компенсацию о причинении морального вреда. Сейчас родственники ищут свидетелей произошедшего, чтобы подробно самим разобраться в случившемся. Связаться с внучкой погибшего Юрия Пономарёва можно по телефону +7 (922) 106-40-67 или написать Наталье в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте».

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